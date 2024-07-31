大稻埕每年夏天的重頭戲，莫過於震撼人心的煙火秀了！2024大稻埕夏日節，更是從7/17~8/10閃亮登場，地點就在大稻埕碼頭的3號和5號水門廣場，2024大稻埕夏日節在每週三有長達300秒的煙火，8/10情人節閉幕當天的煙火更長達480秒，這麼難得的煙火盛事，值得專程跑趟大稻埕來感受一下現場的熱鬧氣氛喔！

大稻埕夏日節日期

日期：7/17(三)、7/24(三)、7/31(三)、8/3(六)和8/10(六)

地點：大稻埕碼頭3號和5號水門廣場

大稻埕夏日節場地配置圖

這張就是取自官網的大稻埕夏日節活動場地配置圖，可以看得到舞台和胖卡市集及捷運站的標示

大稻埕夏日節交通方式 🚉：搭捷運到《北門站》沿鄭州路往西，步行約10分鐘即可進3號水門 🚊：搭捷運到《大橋頭站》沿延平北路至民生西路右轉，再走25分鐘可達5號水門 🚇：搭捷運到《雙連站》沿民生西路往西，步行約25分鐘即可進5號水門 🚲： 7/17(三)、7/24(三)、7/31(三) 18:00~21:30，大稻埕碼頭Ubike暫停服務⛔️ 🅿️：5號水門堤外停車場10:00~24:00禁止停車，堤外道路停車格取消⛔️ 大稻埕夏日節交通管制圖

7/17(三)、7/24(三)、7/31(三) 19:00~21:30，大稻埕3號和5號水門車輛禁止進出

大稻埕夏日節煙火施放時間

這張是取自Nownews今日新聞網的大稻埕煙火施放時間表

7/17(三)、7/24(三)、7/31(三) 20:00~20:05，煙火施放300秒 8/10(六)20:00~20:08，煙火施放480秒，因為當天是七夕也是閉幕式

每週施放的煙火都有不同主題，舞台區也會請到不同的團體來表演，8/10閉幕式當天晚上9:00還請到玖壹壹和葛西瓦來當壓軸嘉賓，到時肯定熱鬧非常！

這幾張是台北朋友拍的大稻埕碼頭夕陽，提前在傍晚去，還能順便欣賞到美美的落日景色

雖然時間尚早，已經有不少人來提前卡位了，畢竟想拍到好看的煙火，設法擠進搖滾區就勢在必得啊！

等了許久煙火終於開始施放了，一聽到煙火在空中的爆炸聲，大家紛紛有志一同地舉起手機，都不用一聲令下，動作自然整齊劃一

除了傳統的煙花，還有可愛的Hello Kitty也來助陣，小朋友看到一定格外開心

8/10閉幕式當天恰逢情人節，煙火施放時間長達480秒，這種心心相印的愛心煙火最應景了，如果跟阿娜答手牽手一起來大稻埕觀賞煙火，確實浪漫百分百啊～👩‍❤️‍👨

這次的大稻埕夏日節也有舉辦攝影比賽，歡迎各路攝影好手來參加，只要是活動期間拍的照片，都可以參賽，活動詳情請看大稻埕夏日節的官網喔！