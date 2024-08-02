新埔也吃得到南部口味的鴨肉羹耶！

「一番鴨肉羹」是新埔在地經營超過30年的一番日式涮涮鍋老闆所創立

招牌鴨肉羹是老闆從南部師傅學習的手藝，除了鴨肉羹，我們意外發現傻瓜麵很好吃耶！

還有客家人喜愛的鹹香滷肉飯~

加上小菜、湯品，在新埔除了粄條以外，還有不一樣的美食選擇

快跟著小米一起去看看吧。

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👉一番鴨肉羹位置及停車方式

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一番鴨肉羹位於中正路，靠近寶雅。

開車的朋友可以把車停在路邊停車格或附近的收費停車場

👉一番鴨肉羹環境介紹

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店內有用餐空間，夏天比較炎熱，怕熱的朋友建議坐在冷氣出風口附近用餐

醬料採自助取用，特別推薦生辣椒和辣椒油膏，辣勁十足很過癮

夏天太熱了，老闆貼心提供免費的冰紅茶讓大家消暑解渴

👉一番鴨肉羹菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

招牌鴨肉羹是老闆從南部師傅學習的手藝，可以搭配飯、麵、米粉、冬粉或粿仔條。

主食還有肉燥乾麵、傻瓜麵、滷肉飯，加上小菜、湯品等等。

在新埔想要吃不一樣的台灣小吃不妨來嚐嚐喔

櫃台有店家自製的辣椒小魚乾，老闆說這很真材實料，且深受客人歡迎

買一瓶回去當沾醬、拌麵、配飯都超讚的！

👉一番鴨肉羹用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群來新埔吃除了粄條以外的特色美食，當然要擺滿一桌啦

小米和小彤首推傻瓜麵(40元)。

雖然看起來簡單，配料只有韭菜和豆芽菜，也僅僅以特製醬汁、油蔥酥調味，卻有不平凡的美味

白麵帶有嚼勁口感，食用前記得攪拌均勻，讓麵條吸附鹹甜醬汁和油蔥酥的香氣，涮嘴又好吃

鴨肉羹麵(55元)麵條使用的是黃麵，湯頭以大骨、洋蔥熬煮出甘甜的滋味

南部口味的鴨肉羹的鴨肉是塊狀的，不是鴨肉絲喔！

鴨肉塊吃起來更有口感，也更滿足。

軟嫩的鴨肉搭配帶有洋蔥甜味的湯頭順口好喝

夏天天氣炎熱，建議加上烏醋增添酸V滋味更開胃喔！

麵條吸飽湯汁，口感滑溜超滿足~

客家人喜愛的鹹香有膠質的滷肉飯(小35元)+滷蛋(15元)。

喜歡吃瘦一點、肥一點都可以跟老闆說喔，今天小米指定要半肥瘦~

米飯吸附鹹香的滷汁，加上膠質口感的肥肉和帶嚼勁的瘦肉，讓人一口接一口吃不停

滷肉飯加上滷蛋就是完美。

阿群說鹹香滷肉飯很對他的胃，他比較不愛太甜的滷肉飯

鴨肉切盤(180元)，老闆說他們的鴨肉沒有過多調味，不是鹽水也不是煙燻風味，可以吃得到鴨肉本身的甜味。

即使是鴨胸肉的部位也不柴，有嫩中帶嚼勁的口感~

肥肉的部份有鴨油的油脂甘香又甜～

因為沒有用鹽水來調味，所以鴨肉比較清淡單純吃鴨肉本身的甜味，所以重口味的朋友可以沾上老闆特製胡椒鹽比較夠味喔

也可以沾上辣椒油膏，再配麵一起吃很完美

三層肉(70元)一樣沒有過多的調味~

肥肉跟瘦肉的比例剛剛好，肉質嫩加上Q彈的豬皮，搭配辣椒油膏又可以吃下一碗飯了 XD

炒豆乾(35元)也是老闆自製的，偏小辣的口味，有小魚乾鮮香和豆乾QQ口感，鹹香很下飯

湯品有常見的貢丸湯外，還有魚丸湯和鮮魚湯。

鮮魚湯(60元)湯頭鮮美，魚片使用的是鯛魚片，沒有刺，小朋友和長輩都可以大口吃魚肉

也可以給生病的朋友補充元氣~

最後來個燙青菜(35元)解解膩吧！

以上是我們的心得分享，一番鴨肉羹湯頭特別加入洋蔥有自然甜味，屬於偏甜的南部風味，夏天的話建議大家加烏醋增添酸V口感~

第一次來的朋友，傻瓜麵也不能錯過喔！

👉一番鴨肉羹營業時間地址

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🌟店家資訊：一番鴨肉羹

🏠地址：新竹縣新埔鎮中正路163號

☎電話：03 588 1651

⏰營業時間：10:00–14:30, 16:00–20:30

粉絲團：一番鴨肉羹

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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