高雄美濃曾入選為台灣十大觀光小鎮，以客家人為大宗的美濃，擁有許多相關的客家文化景點，像是永安老街、美濃民俗村等，讓人感受到純樸的客家風情。除了客家文化，還有能欣賞湖光山色的美濃湖、獅形頂；能賞花旗木的蝶舞澗、竹子門水圳等，本篇推薦11個高雄「美濃景點 」，讓你不錯過美濃的自然美景與人文特色！

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美濃景點｜#1 美濃湖＆中正亭

美濃湖是高雄的第二大湖，清幽的環境搭配上遠方山景，天光伴隨著山色倒映在靜謐的湖面上，絕美的景色不亞於台東嘉明湖，而且在美濃湖中央還有一座中正亭，擁有絕佳視野，可以從各個角度欣賞美濃湖景。沿著湖畔還設有環湖步道、自行車步道，環湖一圈約3.6公里，兩旁種植了紅花鐵刀木、落羽杉、水柳讓美濃湖增添生機，不管是來環湖散步、騎自行車漫遊都很愜意。

地址：高雄市美濃區民權路 | 導航 開放時間 : 24小時 相關連結 : 官網

美濃景點｜#2 獅形頂觀景台

在美濃獅形頂有一個隱藏的私房美景—獅形頂觀景台，獅形頂觀景台位於獅形山上，途中會經過朝天五穀宮，獅形山的高度雖然不高，不過周圍沒有遮蔽物，擁有很好的視野。從觀景台看出去，可以清楚的看到鄉間小路、格格分明的棋盤狀農田，尤其日落時分，夕陽餘暉灑落在田野，渲染成整片橘紅色，寧靜優美的景象就像一幅畫。

地址：高雄市美濃區龜山街18號 | 導航 開放時間 : 24小時 ※標高約130公尺

美濃景點｜#3 美濃文創中心-搖籃咖啡x惠如小屋

美濃文創中心位於永安老街，由百年歷史的舊美濃警察分駐所改造的，是目前美濃街區僅存日治時期官署建築，外觀是巴洛克式風格，內裝走的是偏日式格局，和洋融合的建築超特別。文創中心裡的搖籃咖啡，提供輕食、甜點、咖啡和飲品，能一邊品嘗午茶，一邊沉浸在文藝氣息，另外，這裡不定時還會舉辦文創展覽和特色體驗活動，平常也能來逛逛陶冶性情。

地址：高雄市美濃區永安路212號 | 導航 電話 : 07 681 9265 營業時間 : 平日10:00-17:00(週四12:00-17:00) ; 假日09:00-18:00 服務選項 : 內用 · 外帶 · 無外送服務 相關連結 : 粉專

美濃景點｜#4 蝶舞澗

美濃露營聖地蝶舞澗休閒農場，主打懶人豪華露營，不需要準備任何露營設備就可入住，很推薦想要輕裝露營的人。蝶舞澗帳篷外形像是蒙古包，空間充足還備有冷氣、插座、日用品一應俱全，夏天不至於太過悶熱，而且住宿還可以免費借用桌遊、運動休閒器具等，園區中有許多花草樹木，每到3、4月更是花旗木的花期，綻放的粉紅花朵布滿整個園區，就像鋪上了一層粉色天棚，坐在底下露營真的超浪漫。

地址：高雄市美濃區朝元925號 | 導航 營業時間 : 10:00-16:00 訂房優惠 ▶️ 相關連結 : 粉專

美濃景點｜#5 漫飛悠境coffee

位於山腰上的漫飛悠境咖啡廳，身處山中環境清幽安靜，周邊綠意盎然還有一片大草地，咖啡廳有室內和戶外的用餐區，就算坐在室內也有大片落地窗可以欣賞外頭的綠景。漫飛悠境供應咖啡、飲品、點心與蛋糕等品項，而且蛋糕都是從市區開蛋糕店的女兒提供的，濃郁的重乳酪也是不少人推薦的必點甜點，搭配上咖啡、悠然山景，享受放鬆的午后時光。

地址：高雄市美濃區龍蘭街12-3號 | 導航 電話 : 076850104 營業時間 : 10:00-18:00 (週三、四公休) 相關連結 : 粉專

美濃景點｜#6 石頭廟

在田寮有一間很特別的石頭廟，整座廟是由不同大小的石頭、貝殼珊瑚礁一顆一顆堆疊而成的，夏天走在這非常通風涼爽，就像是到了海底龍宮一樣壯觀。石頭廟位於慈玄聖天宮的後殿，從屋頂到柱子都是手工黏貼上去的，而且製作的時候是沒有設計圖的，可見當時有多費工，不過最後才能有這麼驚人的成果。

地址：高雄市田寮區新興路2-7號

美濃景點｜#7 永安老街

永安老街是美濃最早開發的市街，至今已有200年歷史，沿途能看到客家傳統老宅、古井、門樓等懷舊建築。客委會也積極輔導商店進駐，像是啖糕堂烘焙坊使用在地小農食材製作，玫瑰奶酥、水蓮起司、147米法棍都是招牌；販售愛玉、豆花和無毒檸檬的濃夫生活，酸甜爽口，清涼又消暑；特色甜點店濃.甜都是很值得走訪的，也為永安老街帶來人潮與新風貌。

地址：高雄市美濃區永安路237號 | 導航 開放時間 : 24小時 相關連結 : 官網介紹

美濃景點｜#8 廣進勝油紙傘

油紙傘是一項傳承百年的手工藝，不過隨著時代變化，會做的人已經越來越少。這家廣進勝油紙傘就是少數還有在製作油紙傘的地方，從傘架到彩繪全程手工製作的堅持，小店裡陳列了各式各樣的紙傘，傘面作工精細，彩繪風格更是從山水、花朵到詩賦都有。廣進勝最特別的是可以體驗DIY油紙傘，盡情地在傘上揮灑，用創意裝飾屬於自己的油紙傘。

地址：高雄市美濃區民權路47號 | 導航 電話 : 076813247 營業時間 : 9:00-17:00 相關連結 : 粉專

美濃景點｜#9 美濃民俗村

美濃民俗村是一個完整保留客家特色的文化園區，有濃濃的客家風味，可說是美濃小鎮風情的縮影。美濃民俗村是免費參觀的，民俗村裡有油紙傘、陶藝手拉坏等店家，都能親手DIY體驗，來到民俗村也不能錯過道地的客家料理，不管是粄條、客家小炒，或是醬菜、麻糬、擂茶等客家傳統小吃這裡通通有，不僅有得逛還有得吃。

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號 | 導航 營業時間 : 8:30-17:00 相關連結 : 官網介紹

美濃景點｜#10 竹子門發電廠水圳

日治時期完工的竹子門發電廠水圳是南台灣的第一座水力發電廠，也在1992年列入臺灣第一座的「產業古蹟」，2003年列為國定古蹟。竹子門發電廠在上班日有提供參觀服務，完整保留當年廠房的樣貌，在經過百年後仍然能運作，一探究竟裡頭的秘密。在竹子門水圳旁還有一棵花旗木，滿溢的粉色櫻花漂在清澈流水上，美到讓人不捨得離去。

美濃景點｜#11《老古的家》庭園餐廳

老古的家是一間以客家料理為主的庭園餐廳，佔地廣闊約有2800坪，戶外庭院放眼望去一片綠意的田園美景，還有泡茶的涼亭、魚池以及大大小小的石像，仔細看餐廳內外也擺放著各種的石雕、木雕造景。老古的家菜色多樣，可以合菜，也可以單點，還能選擇少油、少鹽或素食，吃飽後到庭院走走消化一下。

地址：高雄市美濃區福美路658之6號 | 導航 電話 : 076818723 營業時間 : 平日10:30-14:00,16:30-20:00 ; 假日10:30-20:00