第一次到漢彌頓 Hamilton 走走，老實說沒規劃什麼行程，只是當成回奧克蘭前的一個停留點，景點去了漢彌頓花園外，還吃了一家在地人推薦的冰淇淋「Duck Island Ice Cream」，看了一下簡介是由一群廚師以及冰淇淋愛好者所成立的品牌，目前紐西蘭只有北島有店，奧克蘭分店比較多，但這次到漢彌頓順路經過就先品嚐了一下，口味很多樣化外，還專門為奶蛋或是麩質過敏者製作的口味，對我們這些過敏人來說，真的很貼心耶！

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Duck Island Ice Cream Hamilton 營業資訊

Duck Island Ice Cream

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：300a Grey Street, Hamilton East, Hamilton 3216 紐西蘭( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 11:00 – 22:00,

星期二: 11:00 – 22:00,

星期三: 11:00 – 22:00,

星期四: 11:00 – 22:00,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 22:00

星期一: 11:00 – 22:00, 星期二: 11:00 – 22:00, 星期三: 11:00 – 22:00, 星期四: 11:00 – 22:00, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

Duck Island Ice Cream Hamilton 位置｜環境

這次是開車自駕旅遊，開車來的話可以停在周圍的停車格，Duck Island Ice Cream 對面就是斯蒂爾花園 Steele Park，周圍不少餐飲店家。Duck Island Ice Cream 的裝潢色系帶點粉橘色系，連官網都是一樣的顏色，有點夢幻也很可愛，內用座位不少，天氣好的話戶外也有座位。

Duck Island Ice Cream Hamilton Menu

冰淇淋口味很多，是素食或者是無麩質的冰淇淋都會標注的清清楚楚的，冰淇淋可以選杯裝或是餅乾裝，也有賣聖代冰淇淋，可以自己在選擇配料加在聖代上，每天的冰淇淋口味會寫在黑板上，冰淇淋有兩種SIZE，Single 可選一到兩種口味7紐幣；Double可選兩到三種口味10紐幣，冰淇淋都可以試吃口味，吃完再決定。

Duck Island Ice Cream Hamilton 冰淇淋品項

這次點了兩杯各兩種口味冰淇淋，只記得點了桃子鳳梨、蘋果，其他兩種口味忘了，吃起來味道很自然，吃完也不會覺得太口渴，冰淇淋的口感偏清爽，喜歡的話還可以直接買一桶回家嗑唷！

有機會的話可以逛逛他們家的官網，周邊商品超好看的，要是住紐西蘭一定會線上訂購寄回家！這次到紐西蘭旅遊，吃了三家冰淇淋，只有其中一家亞洲人開的味道很不OK，另外一家在陶波的也好吃，下次再介紹！

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