今年臨時起意跟朋友規劃了十三天的紐西蘭北島旅遊，四個女生再加上一個一歲娃，搭乘紐西蘭航空直飛奧克蘭，景點規劃走的是隨興路線，行程沒有排得太滿，先把民宿訂好後，到了當地才在想說隔天要去哪，只有其中一天的懷托摩螢火蟲洞以及哈比村是事先預訂好一日遊，其他就是看天氣看心情去，這篇就來分享奧克蘭、羅托魯瓦、陶波、漢彌頓十三天的行程規劃，以及該注意的事項給大家！

紐西蘭航空特別推出限時夏季避暑購票優惠，即日起至 8 月 12 日前購買台北直飛紐西蘭機票，即可享有指定艙等 93 折優惠，再加贈紐西蘭國內機票，最高可省近萬元機票費用！

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紐西蘭旅遊需要簽證嗎？

台灣人到紐西蘭旅遊不需要簽證，但還是需要線上申請 NZeTA 電子旅行授權，手機可下載NZeTA app 申請，效期兩年，每次可待三個月，使用 NZeTA app申請費用17紐幣，網路申請則是23紐幣比較不划算。申請NZeTA 電子旅行授權會一併收取國際旅客保育及旅遊捐35紐幣，總共會刷52紐幣，72小時內會核准，這次通關時被問到的問題就是：打算會去哪玩？來過紐西蘭幾次？租車嗎？租車公司是哪間？會去南島嗎？都是些基本問題，不會太難。

除了NZeTA 電子旅行授權外，入境還需要填寫海關申報單，可以填寫紙本或是線上申報，所有攜帶的食品都需要申報，三個月以上的慢性藥也要申報，通關時可以跟家人朋友一起通關，海關會問帶了什麼食物或物品要申報嗎？然後就把一連串帶的東西講出來，調味料、嬰兒食品、泡麵、餅乾……，反正只要是食物就通通說一遍，免得最後被查出來不能帶，最後出關前還會需要將行李通過X光機再掃一次，算是相當嚴格，沒有肉塊的泡麵是可以帶的不用擔心。

紐西蘭航空直飛奧克蘭

紐西蘭航空是唯一直飛奧克蘭的航空公司，航程約十一個小時，從台北出發時間為下午18:35，奧克蘭回程是上午09:40，前後會扣掉一天的飛行時間，實際上只有十一天的旅行。紐航推出的空中沙發，一次就是包下三個座位，可以將腳凳升起九十度，三個位子可以變成單人床空間，要坐要躺都非常舒適，價格大約是豪華經濟艙的一半，還可以兩個人share一組空中沙發，價格更划算！

紐西蘭北島十三天行程

Day 1/ Day 2. 奧克蘭 (Auckland)

第一天跟最後一天基本上就是在飛機上過的，抵達奧克蘭的時間是早上九點多，出關後到E區搭乘市區巴士 Skydrive 直達奧克蘭市區在 Sky City下車，Skydrive 單程票價成人為18紐幣，可線上購票也可上車購票，注意：上車購票只收信用卡不收現金！巴士約半小時一班車，時刻表可參考Skydrive官網。

The Occidental

由於第二天的懷托摩螢火蟲洞與哈比村一日遊需要一大早在 Sky City 集合，所以前幾天的住宿就選擇在Sky City旁的小公寓，由於就是市中心，住宿價格會稍微高一點。晚餐則是在 The Occidental 用餐，The Occidental是奧克蘭市中心老字號酒吧，記得高中畢業來奧克蘭念語言學校時這家酒吧就在了，生蠔很出名啤酒也好喝，這次點了生蠔、海鮮盤、豬肋排都非常好吃！

Day 3. 懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves）｜哈比村（Hobbiton Movie set）

第三天是一日遊的行程，事先報名了GreatSights 的行程，GreatSights 提供了五十幾種紐西蘭觀光巴士行程，從奧克蘭出發的行程有懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves）、哈比村（Hobbiton Movie set）、賞鯨船以及市區觀光巴士，

一早在Sky City集合，從奧克蘭市區出發先到懷托摩螢火蟲洞，懷托摩螢火蟲洞裡的螢火蟲種類只有紐西蘭才有，跟我們在台灣看到的帶點綠光的螢火蟲種類不一樣。這次是第三次到懷托摩螢火蟲洞，先前的經驗是船隻可以一路通行到下游出口，不過這次由於一直下雨河水漲潮的原因，所以船隻無法深入，不過洞穴裡還是看得到發光的螢火蟲，整片像是銀河一樣非常壯觀，由於洞穴裡無法拍照，大家可以參考懷托摩螢火蟲洞的官網照片。

上次來到哈比村是四年前，這次再訪多了新的設施，直接走進哈比人的家，完全可以當作自己家，傢俱可坐可躺，打造得十分溫馨，就像真的走進電影場景一樣，廚房跟臥室也太可愛了！

Day 4. GO Rentals 取車｜奧克蘭魚市場

GO Rentals

第四天一早叫uber到機場附近的GO Rentals 租車公司取車，記得需要攜帶國際駕照以及台灣駕照，紐西蘭是右駕，而且圓環很多，不過出了奧克蘭車子不多，還算很好開，有日本的自駕經驗，在紐蘭開車還蠻容易的。

Auckland Fish Market

把車子停回民宿後，下午步行走到奧克蘭魚市場（Auckland Fish Market）逛逛，這裡有蠻多小吃攤位的，吃了龍蝦堡、炸魚薯條以及番茄淡菜，味道都算不錯喔，晚上還可以從港口拍拍Sky Tower的夜景喔！

Day 5｜Day 6｜Day 7. 羅托魯瓦（Rotorua）

Remedy Coffee (奧克蘭早午餐)

第五天一早先到附近的 Remedy Coffee 吃早餐，空間小小的但是生意非常好，早餐相當美味，這次在紐西蘭去了幾家咖啡廳、早午餐店都非常有水準，尤其是貝果都很好吃，一定要點鮭魚的！！回台灣後一直念念不忘啊！

吃完早餐退房後，就開車直奔羅托魯瓦（Rotorua），從奧克蘭開車約三個小時的車程，抵達約下午一點多，朋友訂了一間相當可愛的民宿，終於擺脫奧克蘭的小公寓了（撒花）！

記得一定要訂有廚房的民宿，這次都住在離超市不遠的地方，紐西蘭外食蠻貴的，晚餐幾乎都是去超市買回來煮，羊排牛排都相當好吃，尤其是羊排，口感好嫩又沒有腥味，一定要大吃特吃。超市的話推薦可以去PAK’nSAVE，比較下來價格算是最便宜，東西多又豐富，生活用品、零食、巧克力等推薦可以在這裡買齊！

Hatupatu Dr Car Park and Scenic Point

接下來兩天都在羅托魯瓦活動，除了泡溫泉外，還在地圖上找到一個拍照打卡點「Hatupatu Dr Car Park and Scenic Point」，就在羅托魯瓦湖的左下角，一個延伸出湖面的木棧道，天氣好的時候超級美！

Hell’s Gate Geothermal Reserve and Mud Spa｜Secret Spot Hot Tubs Rotorua

另外還去了兩個溫泉，知名的「Hell’s Gate Geothermal Reserve and Mud Spa」，以及「Secret Spot Hot Tubs Rotorua」，兩個溫泉都在同一個方向，Hell’s Gate是硫磺泉，Secret Spot Hot Tubs Rotorua則是加熱的森林山泉，兩個溫泉比較起來，個人比較推 Hell’s Gate，多了泥漿浴，還可以走步道，感覺起來會比較好玩一點唷！

Fat Dog Cafe & Bar

美食部分則是吃了一間很Local的店「Fat Dog Cafe & Bar」，完全是被4.3顆星、兩千多則評價給吸引，早午餐的選擇豐富，咖啡也很好喝，不論是甜食、鹹食都好吃，法式吐司出乎意料的很出色！

Day 8｜Day 9. 陶波（Taupo）

Love Taupo

陶波湖是紐西蘭最大的湖泊，而且還是個火山口，面積大約是一個新加坡的大小，記得第一次來陶波的時候心想這是湖嗎？怎麼看不到對岸，大的像是海一樣，風大還有浪花打上岸，夏天的陶波湖加上好天氣風景真的很美，岸邊還有個 #Love Taupo 的打卡點。

斜對面的麥當勞也是很多遊客會專門跑來拍照的打卡點，麥當勞直接把一架小飛機的機艙改造成用餐區，遠遠就看到一架飛機停在麥當勞旁邊，真的很酷！

在陶波可玩的刺激戶外活動有高空彈跳以及Jet Boat ，都在胡卡瀑布周圍，因為是淡季的關係，沒有預約直接去搭乘Hukafalls Jet Taupo，超高速快艇奔馳在懷卡托河上，還會一路行駛到胡卡瀑布，駕駛會多次的急轉彎，就像快撞到岸邊一樣非常刺激，時間大約三十分鐘。

推薦喜歡極限運動的人，個人推薦紐西蘭南島的那維斯峽谷鞦韆，世界最高，旺季還很難預約喔！

Luna’s Gelateria

Luna’s Gelateria 這家義式冰淇淋店，是要陶波湖時路過看到覺得還不錯就吃吃看的冰淇淋店，冰淇淋口味很多，大推開心果跟檸檬口味，天氣好冷邊吃邊流鼻涕，但還是覺得很好吃，整體環境挺夢幻的，是好吃又好拍照的冰淇淋店，到了夏天一定更熱門！

BurgerFuel Taupo

陶波湖旁的漢堡店，看到google評論很高就吃看看，BurgerFuel 是從奧克蘭起家的漢堡店，在紐西蘭有多家分店，店裡走的是科技感路線，連餐點海報都做得像是科幻電影宣傳海報一樣很有梗，牛肉漢堡很好吃，雞肉漢堡可以PASS！！

Victoria’s Cafe Kitchen Bar

早上時間來 Victoria’s Cafe Kitchen Bar 吃早午餐，生意真的超好，雖說餐點看起來好像不怎麼樣，不過口味上卻出乎意料之味的非常好吃，像是豬肉班尼迪克蛋的豬肉，吃起來像是脆皮燒臘的烤乳豬一樣，吃起來超厲害，來到陶波一定要排入這家早午餐來吃吃看！

Day 10. 漢彌頓 (Hamilton)

Hamilton Gardens

漢彌頓是紐西蘭的第四大城，因為從來沒去過漢彌頓，想說回奧克蘭途中在漢彌頓待一天，中午在陶波吃完早午餐後開車到漢彌頓住宿點已經是下午的時間，行李放好後就直奔「Hamilton Gardens」，這是一個免費的大花園，由各個國家的特色庭園集結而成，毛利、中國、日本、印度、美國……，還有像是愛麗絲夢遊仙境般的花園迷宮，建議天氣好時再去花園，非常好拍照，不收門票但遊客可以購買簡介資助營運喔！

Duck Island Ice Cream

網友推薦的紐西蘭當地冰淇淋「Duck Island Ice Cream」，2015 年創立，目前在奧克蘭以及漢彌頓有分店，冰淇淋價格稍高一點，但是口味上非常多樣化，有純素食、無麩質、無蛋、無奶各種選擇，口味跟品質上很優秀，路過看到的話可以試試味道。

Day 11| Day 12 奧克蘭

Porch Bar & Eatery

北返奧克蘭後，去了聖赫利爾灣 (St Heliers Beach)走走，就在傳教士灣 (Mission Bay) 再過去一點，傳教士灣比較有名，商業氣息比較重，夏天時很多人在海邊游泳曬日光浴，聖赫利爾灣是網友推薦的景點，這裏有一些小店、超商，還有好吃的南洋料理，天氣不好拍起來的海都灰灰的，海灘對面的小山是火山喔！

Porch Bar & Eatery

Porch Bar & Eatery 餐點以南洋料理為主，咖哩、越南春捲、泰式海鮮炒麵，從餐廳內可以看到海灘的美景，餐廳內還有用綠色植栽掛在室內當造景，氣氛相當悠閒，餐點也很好吃，只不過價格偏高一點，但是餐點口味一定合胃口，一定要加點白飯喔，每一樣都太下飯了！

Catalina Bay Farmers Market

週末的紐西蘭有不少假日農夫市集，有些是週六開、有些是週日開，每個地方時間不一樣。Catalina Bay Farmers Market 是位於Hobsonville 的市集，週六日都有營業，早上08:30~14:00，通常農夫市集都是中午過後就沒了，所以最好早一點到，也比較好找車位。Catalina Bay Farmers Market 的旁邊就是一個港口，周圍看起來是高級住宅區，很有美國加州的感覺，停車場就在市集的正上方Public Car Park ，直接開到市集內是沒有位置停的喔！

這裡的攤位大多在室內，麵包、蜂蜜、蔬果汁，其中有一攤販售很多蜂蜜製品，麥蘆卡蜂蜜在這買便宜很多，比市區的紀念品店便宜了快2/3！

還有一間咖啡廳 Gourmet Gannet Bakery 生意也非常好，大家都排隊等著買咖啡，買了一個開心果可頌，很肥但是很好吃！

Takapuna Beach Sunday Market

由於Catalina Bay Farmers Market 的攤販不多，後來又去了另一個 Takapuna Beach Sunday Market，google map上的標示是錯誤的，實際上市集是在波特斯公園 (Potters Park) 旁邊的廣場，這裡的攤販很多，除了新鮮蔬菜水果、手工藝品、手工甜點外，還有各種小吃、咖啡，這裡也有養蜂人擺攤出售自製的麥蘆卡蜂蜜喔，價格同樣也是比紀念品店便宜很多！

Eat Now

Takapuna Beach Sunday Market 附近有間越南河粉，在國外不知道吃什麼時候找Pho是最安全的，通常都不會太難吃。這家 Eat Now 的評價不錯，河粉的湯頭很好喝，炒河粉的香氣更是逼人，價格也算合理喔！

Mt Atkinson coffee shop

最後一天則是跟朋友約在民宿附近的咖啡廳，位於New Lynn的 Mt Atkinson coffee shop，這家應該算是當地有名的店家吧，連平日來用餐都還是幾乎客滿的狀態，店裡有早午餐、咖啡，也有販售自家烘焙豆，貝果口感非常優秀，點了燻鮭魚貝果吃完還想再吃，在這還買了一包豆子要當伴手禮送人，買豆子會送小杯咖啡喔！

Day 13. 奧克蘭回台北

最後一天就是趕飛機的行程，早上九點多的飛機，事先約了Super Shuttle 接送，先前幾次到紐西蘭也都是預約Super Shuttle ，可以實際看到司機的位置，這次四大一小費用約九十幾元紐幣，door to door的小巴接送服務，個人覺得很方便！

建議大家可以提早三個小時到機場，出關人潮非常多喔！

Best Ugly Bagels

機場裡也有Best Ugly Bagels，如果時間夠的話可以買顆在路上吃，不過奧克蘭市區的比較好吃，機場的服務人員態度還很差。

回程則是搭乘紐西蘭航空的空中沙發一路睡回台北，約下午五點到達，結束了十三天的行程，其實真的蠻悠閒的，每天睡飽吃好呼吸新鮮空氣，下次打算再到南島賞楓Long Stay 一下，紐西蘭必買伴手禮下篇繼續介紹！

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