給個讚

宜蘭免門票景點》【羌仔埤】又稱羌仔連埤，位於員山鄉是宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘境可免費停車。溪水水質清澈，且終年湧泉不斷!這是我們參加員山一日遊行程鐵牛車力阿卡時介紹的其中一景點。開車來的道路剛好只夠一台車經過，必須繞行到民宅一旁才看的到哦!順便分享我們的員山戲水行程，搭配員山一日遊玩起來吧!



熱門 ： 宜蘭免門票景點 宜蘭免費觀光工廠、宜蘭最新景點、宜蘭雨天景點

住宿： 宜蘭飯店 親子住宿、溫泉住宿

宜蘭遊懶人包 宜蘭市景點宜蘭市美食 羅東景點羅東美食 頭城景點頭城美食 礁溪景點礁溪美食 員山景點員山美食 冬山景點冬山美食 五結景點五結美食 壯圍景點壯圍美食 三星景點三星美食 蘇澳景點蘇澳美食 宜蘭親子景點 宜蘭幾米 宜蘭二日遊 宜蘭免門票景點 宜蘭室內景點宜蘭親子餐廳 礁溪溫泉宜蘭免費觀光工廠 宜蘭玩水景點宜蘭落羽松 宜蘭約會餐廳咖啡館

羌仔埤 落羽松秘境

第一次到訪羌仔埤，是好幾年前內城鐵牛車~力阿卡一日遊發現的

還好，現在資訊發達，突然想到要抓住夏日的尾巴，所以帶雙果來探險!!

羌仔埤位於員山鄉「蛇仔龍」山腳下，聽說蛇仔龍山像是一條蛇盤踞大湖山頭

蛇頭的位置就在羌仔連埤，蛇尾延伸至大湖，所以這樣的地形稱為「蛇仔龍」是一處風水寶地

這裏的水質清澈見底!!

看到現場有2-3位釣客在釣魚

秋天落羽松變色也是一種美，每一季來這裡看到的景一定都是別有風味

光線折射的關係，好美！

羌仔埤 大埤池

雖然沒有很好的規劃與維護，就請到訪的民眾能愛護大自然，不要破壞

我非常喜歡它幽靜又乾淨

有樹木遮蔭，很適合讓小朋友玩水的好秘境

這池水位較深，環走一小圈，還可欣賞落羽松拍照

看著藍天、白雲、倒影～好美啊

連小魚都看的一清二楚

一旁還有長滿水草的水池，依山傍水，景色宜人

避暑勝地也很好拍！

羌仔埤 土地公廟 隘勇古道

羌仔埤有一小小土地公廟

從這兒上隘勇古道，走一小段到開闊地，視野景觀極佳，值得來此一遊

來到這裏也看的到隘勇古道的指標

這一條古道連接著2個親水景點-鼻仔頭遊憩區與羌仔埤

早期是居民通往內城與大湖後山的舊路，全長僅1.2公里，無陡坡，只有少數階梯，加上茂密的樹蔭走起來挺舒服的!!

但這裏比較原始一點，如果再修建一下會更棒!!

羌仔埤 戲水區

這裏才是羌仔埤適合玩水的地方啦!!

雖然不大，但也足以讓小孩玩翻天了

(遊客請帶走自己的垃圾，必免造成住戶困擾，請留意聲量，平常環境是住戶在維持，大家要懂的感恩啊！)

沿伸到前方則有小平台更適合下水

溪水位不高，大約到成人的膝蓋而已，一面有樹蔭可遮陽

溪水從更上游的地方流入

小朋友們玩玩水，捉捉蝦，拿著漁網自比動物森友會裏的人物!!

戲水區小小的地方!! 有人會堆石頭來抓蝦捉魚。

切記～離開前將石頭復原，以免引響水流造成淤塞！

如果人不多，一旁又免費停車，又安全，確實是玩水的好地方!! 但記得把垃圾帶走啊

這裡很適合夏天來，因為終年冰涼的溪水可以泡泡腳唷！

羌仔埤 附近景點美食

延伸閱讀