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宜蘭免門票景點》【羌仔埤】又稱羌仔連埤，位於員山鄉是宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘境可免費停車。溪水水質清澈，且終年湧泉不斷!這是我們參加員山一日遊行程鐵牛車力阿卡時介紹的其中一景點。開車來的道路剛好只夠一台車經過，必須繞行到民宅一旁才看的到哦!順便分享我們的員山戲水行程，搭配員山一日遊玩起來吧!
羌仔埤 景點資訊
- 地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷55號
- 營業時間：24小時開放
- 電話：無
- 門票：羌仔埤免門票
- 廁所：無
羌仔埤 交通停車
自行開車：
- Google導航輸入羌仔埤即可到達
- 這一帶的道路狹小，僅容一台車經過，會車要很小心!
停車場：羌仔埤無停車場，一旁有小空間免費停車
羌仔埤 落羽松秘境
第一次到訪羌仔埤，是好幾年前內城鐵牛車~力阿卡一日遊發現的
還好，現在資訊發達，突然想到要抓住夏日的尾巴，所以帶雙果來探險!!
羌仔埤位於員山鄉「蛇仔龍」山腳下，聽說蛇仔龍山像是一條蛇盤踞大湖山頭
蛇頭的位置就在羌仔連埤，蛇尾延伸至大湖，所以這樣的地形稱為「蛇仔龍」是一處風水寶地
這裏的水質清澈見底!!
看到現場有2-3位釣客在釣魚
秋天落羽松變色也是一種美，每一季來這裡看到的景一定都是別有風味
光線折射的關係，好美！
羌仔埤 大埤池
雖然沒有很好的規劃與維護，就請到訪的民眾能愛護大自然，不要破壞
我非常喜歡它幽靜又乾淨
有樹木遮蔭，很適合讓小朋友玩水的好秘境
這池水位較深，環走一小圈，還可欣賞落羽松拍照
看著藍天、白雲、倒影～好美啊
連小魚都看的一清二楚
一旁還有長滿水草的水池，依山傍水，景色宜人
避暑勝地也很好拍！
羌仔埤 土地公廟 隘勇古道
羌仔埤有一小小土地公廟
從這兒上隘勇古道，走一小段到開闊地，視野景觀極佳，值得來此一遊
來到這裏也看的到隘勇古道的指標
這一條古道連接著2個親水景點-鼻仔頭遊憩區與羌仔埤
早期是居民通往內城與大湖後山的舊路，全長僅1.2公里，無陡坡，只有少數階梯，加上茂密的樹蔭走起來挺舒服的!!
但這裏比較原始一點，如果再修建一下會更棒!!
羌仔埤 戲水區
這裏才是羌仔埤適合玩水的地方啦!!
雖然不大，但也足以讓小孩玩翻天了
(遊客請帶走自己的垃圾，必免造成住戶困擾，請留意聲量，平常環境是住戶在維持，大家要懂的感恩啊！)
沿伸到前方則有小平台更適合下水
溪水位不高，大約到成人的膝蓋而已，一面有樹蔭可遮陽
溪水從更上游的地方流入
小朋友們玩玩水，捉捉蝦，拿著漁網自比動物森友會裏的人物!!
戲水區小小的地方!! 有人會堆石頭來抓蝦捉魚。
切記～離開前將石頭復原，以免引響水流造成淤塞！
如果人不多，一旁又免費停車，又安全，確實是玩水的好地方!! 但記得把垃圾帶走啊
這裡很適合夏天來，因為終年冰涼的溪水可以泡泡腳唷！
羌仔埤 附近景點美食
員山戲水一日遊
快跟著我們來員山戲水美食一日遊!!
▼ 員山戲水美食一日遊單篇文章介紹
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