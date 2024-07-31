排隊吃火鍋就是這家！從新北中和爆紅到台中的新台式火鍋！限定時段$299起蔬食自助吧吃到飽，隱藏鍋物”剝皮辣椒雞鍋”辛辣回甘絕對讓你一吃上癮！

從新北中和紅到台中的狂一鍋真的很狂爆！以台式火鍋為主打，不只是全台門店破1萬則Google評論平均4.7星以外，台中漢口店更是有隱藏鍋物”剝皮辣椒雞鍋”整隻大雞腿入鍋你說狂不狂？難怪一到用餐時間人潮就不斷湧入，強烈建議想吃先訂位！

狂一鍋台中漢口店優惠活動

「歡樂比大小」骰子遊戲，擲骰子獲勝就送您一份梅花豬，輸需要接受懲罰.

21:00~時段金牌啤酒買2送1。

限定優惠：平日午餐、每日宵夜時段提供$299起限定餐點。

APP會員兌換：入會禮送培根豬乙份、消費100為1點，5點即可兌換肉盤與海鮮。

狂一鍋台中漢口店 就位在漢口路二段，８５度ｃ隔壁，附近有不少停車格可以停放汽車、機車。

狂一鍋台中漢口店內除了有一般座位區以外，還有提供吧檯區域，就算是一個人來用餐也很愜意。

這邊很適合多人聚餐，大家都可以坐在一塊兒～

小凉個人吃小火鍋還是比較偏向吧檯區這種比較有吃台式小火鍋的ｆｕ～

狂一鍋菜單 ，第一次來不知道怎樣點鍋底，就依照店家菜單上排行榜來點準沒錯！！且台中漢口店還有隱藏版的火鍋口味唷！

點餐方式以選擇套餐口味為主，很推薦 功夫排骨酥鍋 、 客家鹹湯圓鍋 、 生炒花枝鍋 等可都是獨家口味只有狂一鍋才吃得到！！套餐除了肉品的選擇以外還有附台味石鍋、附餐、冰品以及蔬食自助吧吃到飽喔!! 平日午餐更有限定價格，可說是小資族、學生的最愛！除了台式鍋物以外、還有提供不少熱炒系列。

內用提供30幾種蔬食自助吧，還有飲料、霜淇淋等都是無限吃~~~

蔬食自助吧內提供了不少當季蔬菜、菇類、火鍋料、南瓜等以外，還有外面少見的虱目魚滑以及韓式魚板唷! 種類真的很豐富又多樣，都是可以無限自由拿取的!(但請以不浪費為原則)。

油條、豆皮、冬粉都是另外以盒子裝著，以免接觸到空氣變軟，這一點相當的貼心。

飲料的選擇性也很豐富有台南府城義豐川冬瓜茶、芭樂汁及熟香烏龍、可樂等氣泡飲料以外，一旁還有現擠的霜淇淋唷!

醬料區，有沙茶醬、蒜泥、醬油、蔥末洋蔥丁、特製辣醬等~

這一區則是香Q的米飯、時蔬以及附餐麵食。

有王子麵、關廟麵、虎牌米粉及鍋燒意麵等都有。

自己的菜盤自己夾，我們的擺盤有沒有很專業啊!!

燒酒烏骨雞蛤蠣鍋 ／板腱牛／料理米酒

這道台式鍋物可是桌邊拌炒，不得不說這炒製的過程中香氣超迷人！以麻油先下去將烏骨雞、薑片拌炒出味道後，撈起烏骨雞放在一旁、再放入準備好的蛤蠣、中藥材並倒入整瓶料理米酒稍微滾煮一下，再點火讓酒味揮發掉~~

燃燒吧！！火焰～這超有視覺效果～

依序再將剛剛拌炒後的烏骨雞放入與湯頭交融出美味（因為有放入中藥材、也會提供撈網、自行將中藥材撈出唷）

很建議大火滾煮後，先喝口湯你就知道小凉說的沒錯，沒啥酒味淡淡的~~ 湯頭喝起來甘醇又不油膩的順口，且烏骨雞肉質口感比一般的雞肉更加滑嫩帶點紮實，雖然價格較高，但煮燒酒雞湯真的好適合，而且不斷的滾煮後，在品嚐時也不用擔心會太乾澀唷！

小凉吃火鍋就是喜歡如圖下，將食材一起放入鍋內，一起煮好一次享受美味。燒酒烏骨雞蛤蠣鍋多了各種時蔬的加持，也讓湯頭更甜香唷！！

功夫排骨酥 除了可以火鍋的面貌出沒，亦可單點直接來吃！每日手工現炸的排骨酥，不只是外皮酥脆，肉質扎實又不失軟嫩、沾上一旁給的胡椒鹽就很涮嘴！

且小凉發現排骨酥直接放入燒酒烏骨雞蛤蠣鍋內滾煮、大約五分鐘左右，不只是多了酒香也更有滋味！

台中漢口店隱藏鍋物－ 剝皮辣椒雞鍋 ／梅花豬

這剝皮辣椒雞鍋太誇張了！！直接給了一隻全雞腿的肉量；加上嚴選剝皮辣椒、蛤蠣以及高湯入鍋烹煮，就是要讓你肚皮狂一翻！！

倒入高湯與雞腿肉、剝皮辣椒、蛤蠣熬煮出來的湯鮮味更濃郁，喝起來溫潤又順口，微微的辣香搭配著剝皮辣椒刺激味蕾，多喝幾口還會回甘甜呢～～

霸氣的給整隻雞腿在湯頭內滾煮後，雞肉肉質軟嫩又有口感，且不因為小涼先煮時蔬而怠慢了雞腿，這肉質就變柴，依舊好吃加上多了甘甜鹹香的剝皮辣椒香氣，更是多了一層好滋味呢~

搭配燒酒烏骨雞鍋的 霜降牛 ~

霜降牛口感香嫩帶點嚼勁且油花豐富又細緻，千萬別浪費好的肉品，輕涮下一入口幸福的滋味瞬間滿足您的味蕾！！

瘦肉中帶有漂亮的油花，而且 梅花豬肉片 也給得很大一片~

肉片帶點厚度，吃起來厚實又柔嫩，在剝皮辣椒雞鍋內滾煮，帶了點剝皮辣椒的甘香吃起更美味!!

香辣鴨血 ，喜歡吃辣香味兒的朋友絕對不能錯過這一道。

鴨血口感有點類似果凍般的Q嫩又入味，湯頭帶了點微微的麻香氣更有種停不了的涮嘴滋味啊！！底下的醬汁不要浪費，可以拿來淋在白飯或王子麵、冬粉上都相當的好吃唷！

自己的虱目魚滑自己弄，不小家子氣，所以我的虱目魚滑超大顆！因為大、口感自然Q彈且嚼勁十足，不用沾醬就相當甜香好吃呢

夏日吃鍋就是要搭配啤酒啦！即日起～每晚21:00之後時段，金牌啤酒買2送1唷！！

（ 未滿１８歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 ）

最後少不了來上一杯專屬的霜淇淋～～

只能說我沒去霜淇淋店打工真的是可惜，這霜淇淋擠得相當漂亮XD 這可是果汁牛奶霜淇淋、充滿古早回憶的兒時美味喔！

現場還有歡樂比大小的骰子遊戲，跟店家比擲骰子、只要獲勝就送您一份梅花豬，輸的則需要接受可愛的懲罰。

送的梅花豬份量不小且每一片梅花豬都相當的厚實又大片喔！

就是潮！就是狂！店內還有一區網美專屬的拍照區域，讓你拍出專屬自己的潮味！！

狂一鍋-台中漢口店

電話：04-23157888

地址：台中市西屯區漢口路二段221號

營業時間：11:30~15:00(最後點餐14:00)、17:30~00:00(最後點餐23:00)

假日：11:30~00:00(最後點餐23:00)

臉書粉絲頁： 狂一鍋-台式火鍋第一品牌

官網： 狂一鍋