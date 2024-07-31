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排隊吃火鍋就是這家！從新北中和爆紅到台中的新台式火鍋！限定時段$299起蔬食自助吧吃到飽，隱藏鍋物”剝皮辣椒雞鍋”辛辣回甘絕對讓你一吃上癮！

2024-07-31 11:32:00 小凉 人氣：146
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窩客好文

小凉

發表篇數：1065篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

狂一鍋台中漢口店
phone04-23157888
place台中市西屯區漢口路二段221號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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排隊吃火鍋就是這家！從新北中和爆紅到台中的新台式火鍋！限定時段$299起蔬食自助吧吃到飽，隱藏鍋物”剝皮辣椒雞鍋”辛辣回甘絕對讓你一吃上癮！

2024-07-24

從新北中和紅到台中的狂一鍋真的很狂爆！以台式火鍋為主打，不只是全台門店破1萬則Google評論平均4.7星以外，台中漢口店更是有隱藏鍋物”剝皮辣椒雞鍋”整隻大雞腿入鍋你說狂不狂？難怪一到用餐時間人潮就不斷湧入，強烈建議想吃先訂位！

  • 狂一鍋台中漢口店優惠活動
  • 「歡樂比大小」骰子遊戲，擲骰子獲勝就送您一份梅花豬，輸需要接受懲罰.
  • 21:00~時段金牌啤酒買2送1。
  • 限定優惠：平日午餐、每日宵夜時段提供$299起限定餐點。
  • APP會員兌換：入會禮送培根豬乙份、消費100為1點，5點即可兌換肉盤與海鮮。

狂一鍋台中漢口店就位在漢口路二段，８５度ｃ隔壁，附近有不少停車格可以停放汽車、機車。

狂一鍋台中漢口店內除了有一般座位區以外，還有提供吧檯區域，就算是一個人來用餐也很愜意。

這邊很適合多人聚餐，大家都可以坐在一塊兒～

小凉個人吃小火鍋還是比較偏向吧檯區這種比較有吃台式小火鍋的ｆｕ～

狂一鍋菜單，第一次來不知道怎樣點鍋底，就依照店家菜單上排行榜來點準沒錯！！且台中漢口店還有隱藏版的火鍋口味唷！

點餐方式以選擇套餐口味為主，很推薦功夫排骨酥鍋客家鹹湯圓鍋生炒花枝鍋等可都是獨家口味只有狂一鍋才吃得到！！套餐除了肉品的選擇以外還有附台味石鍋、附餐、冰品以及蔬食自助吧吃到飽喔!!　平日午餐更有限定價格，可說是小資族、學生的最愛！除了台式鍋物以外、還有提供不少熱炒系列。

內用提供30幾種蔬食自助吧，還有飲料、霜淇淋等都是無限吃~~~

蔬食自助吧內提供了不少當季蔬菜、菇類、火鍋料、南瓜等以外，還有外面少見的虱目魚滑以及韓式魚板唷! 種類真的很豐富又多樣，都是可以無限自由拿取的!(但請以不浪費為原則)。

油條、豆皮、冬粉都是另外以盒子裝著，以免接觸到空氣變軟，這一點相當的貼心。

飲料的選擇性也很豐富有台南府城義豐川冬瓜茶、芭樂汁及熟香烏龍、可樂等氣泡飲料以外，一旁還有現擠的霜淇淋唷!

醬料區，有沙茶醬、蒜泥、醬油、蔥末洋蔥丁、特製辣醬等~

這一區則是香Q的米飯、時蔬以及附餐麵食。

有王子麵、關廟麵、虎牌米粉及鍋燒意麵等都有。

自己的菜盤自己夾，我們的擺盤有沒有很專業啊!!

燒酒烏骨雞蛤蠣鍋／板腱牛／料理米酒

這道台式鍋物可是桌邊拌炒，不得不說這炒製的過程中香氣超迷人！以麻油先下去將烏骨雞、薑片拌炒出味道後，撈起烏骨雞放在一旁、再放入準備好的蛤蠣、中藥材並倒入整瓶料理米酒稍微滾煮一下，再點火讓酒味揮發掉~~

燃燒吧！！火焰～這超有視覺效果～

依序再將剛剛拌炒後的烏骨雞放入與湯頭交融出美味（因為有放入中藥材、也會提供撈網、自行將中藥材撈出唷）

很建議大火滾煮後，先喝口湯你就知道小凉說的沒錯，沒啥酒味淡淡的~~ 湯頭喝起來甘醇又不油膩的順口，且烏骨雞肉質口感比一般的雞肉更加滑嫩帶點紮實，雖然價格較高，但煮燒酒雞湯真的好適合，而且不斷的滾煮後，在品嚐時也不用擔心會太乾澀唷！

小凉吃火鍋就是喜歡如圖下，將食材一起放入鍋內，一起煮好一次享受美味。燒酒烏骨雞蛤蠣鍋多了各種時蔬的加持，也讓湯頭更甜香唷！！

功夫排骨酥除了可以火鍋的面貌出沒，亦可單點直接來吃！每日手工現炸的排骨酥，不只是外皮酥脆，肉質扎實又不失軟嫩、沾上一旁給的胡椒鹽就很涮嘴！

且小凉發現排骨酥直接放入燒酒烏骨雞蛤蠣鍋內滾煮、大約五分鐘左右，不只是多了酒香也更有滋味！

台中漢口店隱藏鍋物剝皮辣椒雞鍋／梅花豬

剝皮辣椒雞鍋太誇張了！！直接給了一隻全雞腿的肉量；加上嚴選剝皮辣椒、蛤蠣以及高湯入鍋烹煮，就是要讓你肚皮狂一翻！！

倒入高湯與雞腿肉、剝皮辣椒、蛤蠣熬煮出來的湯鮮味更濃郁，喝起來溫潤又順口，微微的辣香搭配著剝皮辣椒刺激味蕾，多喝幾口還會回甘甜呢～～

霸氣的給整隻雞腿在湯頭內滾煮後，雞肉肉質軟嫩又有口感，且不因為小涼先煮時蔬而怠慢了雞腿，這肉質就變柴，依舊好吃加上多了甘甜鹹香的剝皮辣椒香氣，更是多了一層好滋味呢~

搭配燒酒烏骨雞鍋的霜降牛~

霜降牛口感香嫩帶點嚼勁且油花豐富又細緻，千萬別浪費好的肉品，輕涮下一入口幸福的滋味瞬間滿足您的味蕾！！

瘦肉中帶有漂亮的油花，而且梅花豬肉片也給得很大一片~

肉片帶點厚度，吃起來厚實又柔嫩，在剝皮辣椒雞鍋內滾煮，帶了點剝皮辣椒的甘香吃起更美味!!

香辣鴨血，喜歡吃辣香味兒的朋友絕對不能錯過這一道。

鴨血口感有點類似果凍般的Q嫩又入味，湯頭帶了點微微的麻香氣更有種停不了的涮嘴滋味啊！！底下的醬汁不要浪費，可以拿來淋在白飯或王子麵、冬粉上都相當的好吃唷！

自己的虱目魚滑自己弄，不小家子氣，所以我的虱目魚滑超大顆！因為大、口感自然Q彈且嚼勁十足，不用沾醬就相當甜香好吃呢

夏日吃鍋就是要搭配啤酒啦！即日起～每晚21:00之後時段，金牌啤酒買2送1唷！！
未滿１８歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒

最後少不了來上一杯專屬的霜淇淋～～

只能說我沒去霜淇淋店打工真的是可惜，這霜淇淋擠得相當漂亮XD　這可是果汁牛奶霜淇淋、充滿古早回憶的兒時美味喔！

現場還有歡樂比大小的骰子遊戲，跟店家比擲骰子、只要獲勝就送您一份梅花豬，輸的則需要接受可愛的懲罰。

送的梅花豬份量不小且每一片梅花豬都相當的厚實又大片喔！

就是潮！就是狂！店內還有一區網美專屬的拍照區域，讓你拍出專屬自己的潮味！！

狂一鍋-台中漢口店
電話：04-23157888
地址：台中市西屯區漢口路二段221號
營業時間：11:30~15:00(最後點餐14:00)、17:30~00:00(最後點餐23:00)
假日：11:30~00:00(最後點餐23:00)
臉書粉絲頁：狂一鍋-台式火鍋第一品牌
官網：狂一鍋

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