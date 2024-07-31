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每年都讓人很期待的暑期熱門活動，一年一度的「羅東藝穗節」來囉!!

2024羅東藝穗節於自7月13日起至7月27日止，活動為期15日!!

今年主題為「花現藝夏」活動期間還有「鯉魚躍龍門—愛心99釣魚趣」、「羅東藝穗節×毛毛蟲文創聯名主題公園」、「羅東逍遙遊小旅行」、「搭觀巴遊羅東」、「拼圖計時賽」、「藝展身手、童心手作DIY」、「童話故事屋」、「青創市集」、「樟仔園文化園區的公園集市×夏日聚」、「花現藝夏~二手市集活動」，以及「藝穗花車展示」等等

還有羅東中山公園的主舞台，安排蘋果劇團、芭蕾舞團及馬戲團等接棒亮相，每晚也有不同的精采表演!!

另外，重頭戲是24日至26日為期3天夜間踩街，這可是羅東藝穗節最有代表性的活動了，

代表四季的造型花車，要與民眾上街同歡。千萬不要錯過這一連串的精采活動，讓這段時間來宜蘭羅東玩的朋友都能有個難忘的夏天!!



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羅東藝穗節 活動資訊

羅東藝穗節 交通停車

停車場：羅東鎮公所前有付費立體及平面停車場，公正國小也有付費停車場

羅東藝穗節 精采開幕

活動一開始先由舞者帶領化身精靈女王的吳秋齡鎮長及化身以銀色為主色的精靈王子邱文生主席進場

吳秋齡鎮長及邱文生主席

長官致詞後，2024羅東藝穗節的活動正式開始!!!

羅東藝穗節 優人神鼓表演

今年的主題是「花現藝夏」，花仙子翩翩起舞~~帶來精采的舞蹈，也為活動揭開美麗的序幕

當然少不了年輕世代的熱歌勁舞的活力演出

活動很精采，大家看的津津有味啊，炎夏中的夏夜晚風徐徐，大家都可以輕鬆舒服的看表演

今天的重頭戲就是「優人神鼓」的演出了

今天的作品《鼓聲圓滿》是「優人神鼓」集大成之創作

優人神鼓用磅礡鼓聲、雄壯如萬馬奔騰鼓聲，帶來一連串的精采表演，真的讓人大飽眼福

搭配目眩神迷的燈光變化，今晚的表演絕無冷場，真的太精采了

羅東藝穗節 熱門活動

毛毛蟲文創 裝置藝術 集章活動

羅東中山公園就是羅東夜市旁的公園，這次要變身為「星光藝夏角色主題公園」，好多精采超萌IP角色及藝術燈光裝置

要陪伴大家為期兩週的時間哦

「花現藝夏」主視覺大型燈箱，白天夜晚都耀眼

這是貝爾熊，超巨型充氣氣球，一起來打卡拍照吧！真的很可愛哦

夏夜裏羅東公園也是遊客在附近買完東西後，來這裏坐著吃的好地點

活動期間，遊客可以在白天可先到公所索取卡片後，前往中山公園集章尋寶，晚上再至活動服務台兌換精美小禮

藝穗節期間，兒童美語圖書館中也有很多精采活動

大小朋友都玩的很開心，夏天嘛!! 一邊吹冷氣、一邊玩遊戲，也是小朋友暑假期間很棒的活動啊

羅東藝穗節 精采市集

另外在羅東中山公園主舞台兩側都有很精采的市集活動

「藝展身手、童心手作DIY」當天有DIY 手作體驗活動、絹印體驗~~等活動

「拼圖計時賽」

要在時間內拼出行旅羅東的圖案!! 考驗大家的眼力和耐心

福德廟旁有「愛心鋰魚躍龍門」 愛心99釣魚趣的活動

只要113年7月期間在羅東鎮消費滿99元的單張紙本發票就可以來玩了

嘿嘿，當天活動最大獎是拍立得相機哦，很不錯呢!!

這樣的夜間市集，讓藝穗節期間往返夜市的遊客，也能多了不同的逛街樂趣

夜晚的羅東夜市真的很熱鬧啊

另外，13日至21日每晚在中山公園主舞台都有安排精采演出，還有一些精采活動，有空來宜蘭玩的朋友一定要來參加

羅東藝穗節 附近景點美食

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羅東一日遊行程

大家都知道台灣好行巴士是交通部為了促進國內觀光推行的觀光巴士，現在冬山河線推出了新的套票! 冬山經典 傳藝好”行”!! 這個非常適合沒有交通工具的朋友，可以使用巴士就可以宜蘭玩了。

▼台灣好行巴士冬山河線一日遊》羅東運動公園、傳藝中心、羅東林業文化園區、羅東運動公園、利澤老街

羅東二日遊行程

景點 1： 中興文化創意園區

景點 2： 羅東林場

景點 3： 羅東夜市

住宿： 童媽吉親子飯店





景點 4： 溪和水產觀光工廠

景點 5： 羅董養生觀光工廠

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