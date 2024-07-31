榮獲＂泰國辦事處評選：泰精選標章ThaiSelect 的人氣料理＂ 你吃過了嗎？

泰精選Thai Select 是泰國皇家政府為了推廣泰國菜，所以在全推出一種評鑑制度。全台灣這麼多泰式料理，僅有51家獲得泰精選Thai Select標章

你確定你還要坐在家裡看？或是路過經過而錯過？

店名：夜泰美泰式料理

地址：高雄市左營區富國路129號

電話：07-5563360

營業時間：11:00-14:30 17:00-22:00

官網：https://yehthaimei.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yehthaimei?locale=zh_TW

夜泰美位於人來人往、車水馬龍的富國路上；附近異國美食林立，夜泰美是許多人吃泰式料理的首選

夜泰美共有兩層樓的用餐環境，主以典雅、富含熱情、時尚的氛圍為走向，不論是家庭聚餐、公司宴席、或是三五好友相聚都很適合

二樓以大平面的用餐環境，讓人一進到夜泰美的，用餐的質感與品質先upup

更有提供包廂圓桌區，喜歡帶點隱私、或者是家庭聚餐，都可以事先預訂包廂

平日超優惠的包廂價格，我都心動不以，立刻想帶著家人一起來享用

假日也非常合理的價格，以合菜、套餐的形式為包廂價

讓人吃泰式料理又有包廂也不必花大錢

菜單以現場提供為主，有一些新品陸續在上架；親切的店員都會推薦及給予建議～



有人跟我一樣覺得泰式料理的主軸絕對不能缺了泰國常米飯嗎？

夜泰美的米飯吃起來帶有香氣而不會偏軟或偏硬，帶有米粒粒粒分明的感覺，讓人除了有著下飯的料理、也能在其中吃到米香

夜泰美主廚曾至泰國探尋正宗的泰式美味，並且與多位泰國廚師合作，不僅帶有著正宗泰味之外，精緻的擺盤更是讓人有種高貴尊榮的享受

蝦醬炒高麗菜。

夜泰美不僅器皿用的精緻，擺盤以及菜餚食材也絕不馬虎

在色香味上樣樣都俱全，上桌就如一道藝術品

非常夠味的蝦醬高麗菜不僅保有著高麗菜的脆口度，微辣涮嘴的蝦醬更是讓人一口接一口

鮮蝦粉絲煲。

這道菜餚要是有小朋友來蠻適合點給小朋友享用！我家小兒就吃了兩碗又直跟店員說好吃XD

滿滿的鮮蝦排好排滿，用料決不手軟

貼心的已經去背的鮮蝦是夜泰美師傅親手手工剝蝦，除了入味之外、更是讓鮮蝦的精華鎖在這一碗粉絲煲中

蝦肉鮮嫩脆口，吮指享受

Q彈滑溜的粉絲均勻夠味；除了有醬汁的風味之外結合了鮮蝦的鮮味，每一口都鮮美又涮嘴

金錢蝦餅。320元

月亮蝦餅、金錢蝦餅總是猶豫不決～不如今天就點金錢蝦餅來感受那厚實噴汁的感覺吧！

炸的金黃酥脆，不帶油膩，細緻的粉皮讓人咬下去盡是脆口

扎實、飽滿的金錢蝦餅除了有花枝漿彈牙的口感之外，吃得倒也看的到的鮮蝦包覆於其中，吃到鮮脆鮮美，不沾醬吃都覺得甜

帶點稠密感的酸辣醬非常邪惡，邪惡是說沾了會想再沾，好吃不膩口

金錢蝦餅沾了之後更加提味！不彷可以試試看～

泰式酸辣生煎干貝。320元

主以清爽、層次為主打，將生食級的干貝煎至半熟呈現兩面金黃感，搭配上新鮮水果與帶點刺激的開胃蒜香打造風味

不得不說精緻的食材、優美的擺盤真的宴客也很有面子

小兒吃奇異果、番茄、蘋果丁吃的不亦樂乎，爸媽吃干貝也吃得笑呵呵

一口吃進嘴裡，那絲滑的口感、干貝甜香讓人沉醉於其中！好好吃啊～

咖哩軟殼蟹。320元

這道超級下飯的，如果想要多吃幾碗白飯的，肯定要點這一道！就連小孩也難以抵抗的美味呀～

以黃咖哩為主體，有著辛香料的微辣，不過就一個五歲小孩吃過之後說單吃有點微辣，但是搭配白飯吃就不辣又好吃

你說這是不是一盤白飯殺手呢？！

除了咖哩醬之外還有滑蛋，搭配起來超對味

炸得酥脆的軟殼蟹不帶油膩，反而與黃咖哩相互配合、提點美味

泰北炸胡椒魚。480元

不愛吃魚的人看過來，這尾是連我都覺得好吃的胡椒魚！而且淋上道地的黑胡椒醬汁，真的是超夠味的

選用鱸魚作為泰北炸胡椒椒魚的本體，不僅是因為鱸魚本身肉質細緻之外，蛋白質等等的含量也高

先酥炸後佐以泰北黑胡椒醬，即便在夏日吃反而涮嘴

肉質非常的細嫩，骨頭大多屬於大刺好剃出；魚皮的部分帶有Ｑ彈口感，搭配上泰北黑胡椒口味真的會讓人一口接一口

吃膩了檸檬魚嗎？換換口味反而更驚艷

泰式傳統雞湯。320元

記得每次只要吃泰式都會點酸辣的海鮮湯，小朋友當然都是拒絕往來戶！這次特別點了連我都沒喝過的泰式傳統雞湯

不僅大人喜歡、小孩也很對味呢！

別看鍋淺淺的，裡面的料可是非常多呢～

從新鮮的番茄、菇類、到嫩口的雞肉，料多味美；並且加入了泰式的香料植物，打造層次風味

湯頭喝起來帶點微微酸的風味，這就是泰式的代表啊！

酸中帶著鮮甜的風味，我們一家人可以說是一碗接過一碗，清爽好喝

香茅茶。99元

沁涼無比的香茅茶不帶有咖啡因，小朋友也能快樂一起享用

結合了香茅、香蘭葉與蜂蜜，冰涼清爽的感覺很舒爽；蜂蜜的香醇帶著香蘭葉的甜香與香茅的清香，非常爽口

泰式奶茶。99元

吃泰式怎麼可以沒泰奶？！泰奶就是要趁著冰塊多、沁涼感十足的時候喝下去～爽快

茶香濃郁不帶苦澀、奶香厚實，包覆入喉最好喝

瑪黛水果茶。99元

新鮮水果搭配上瑪黛茶消彌了瑪黛茶第一口的澀口感，反倒更加提點了尾韻的甘甜；水果本身也都可以食用，是真的新鮮好吃的喔

泰奶仙冰樂。140元

來到夜泰美除了摩摩喳喳你還有什麼必選呢？！就是這一道新菜，就算沒有甜點胃也會被吸引

泰奶搭配上碎冰，說真的那香濃的茶味我覺得比我的泰奶還更香呢～

搭配上一球椰奶冰淇淋更沁涼、層次奶味更疊香

滑溜又帶細緻的仙草真的不容錯過，真心愛這仙草，未免太好吃了吧！

榮獲泰精選標章ThaiSelect的夜泰美主打道地、物超所值的泰式料理，你說它價格貴嗎？但是吃過之後你會發現真材實料，其實CP值也算很高呢

尤其親切的服務、小孩友善的環境，更是對於家庭聚餐來說是一個很不錯的選擇

泰國皇家政府都認可了，你還不趕快來品嘗嗎？！

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