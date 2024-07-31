桃園、南崁美食推薦這家大明星頂流涮涮鍋，現在越頂級的餐廳真的都是走超低調風格，今天要介紹的這家大明星頂流涮涮鍋，名符其實就是超低調的頂級鍋物，藏身在商辦大樓內，不管裝潢風格、佔地都媲美超奢華的私人招待所，且主打頂級食材及全預約制的尊榮服務，據說有很多藝人明星都爭相預約，現在就來揭開大明星頂流涮涮鍋的神秘面紗吧！

大明星頂流涮涮鍋｜交通方式、停車資訊

大明星頂流涮涮鍋地址位在桃園市蘆竹區南崁路265號3樓，和World Gym、錢櫃KTV在同一棟樓，而且目前好像也沒做什麼宣傳，我南崁人都不知道這裡開了一家這麼低調的鍋物店，招牌也是小小的，加上商辦大樓是內凹的，路過也不太容易注意到

大明星頂流涮涮鍋｜用餐環境

大明星頂流涮涮鍋的用餐環境算是奢華至極了，用餐空間破百坪，桌與桌之間的距離也拉的非常大，中間還有設置隔板來營造隱私感，不要說桃園了，在台北大概也找不到幾家鍋物店有這個高級的用餐環境

再來大明星頂流涮涮鍋還有獨立超大包廂，包廂裡還有高級的水晶燈，絕對是宴客的好地方

上個廁所發現大明星頂流涮涮鍋真是滿滿細節！BULGARI洗手乳、BULGARI乳液、hince護手霜、Dior香皂等等，連香氛都用2S Candle 質感香氛蠟燭！五星級飯店的備品都沒這麼高級吧！

大明星頂流涮涮鍋｜菜單

大明星頂流涮涮鍋菜單如下，價格需加收一成服務費，每人低消500元，皆是採套餐形式，包含前菜、小品、湯品、甜點等，還有日本A5和牛、波士頓活龍蝦等頂級食材可以選擇，套餐價最低980元起，對比他的裝潢、食材品質老實說還蠻划算的，整套吃下來有夠飽的

大明星頂流涮涮鍋｜餐點介紹

點好餐入座後，服務生會先送上招待小點、現泡熱茶，讓你在等待餐點上桌時，可以先吃點東西開開胃，小點會不定時更換，今天是蒜味花生跟百香蘿蔔

人蔘熬雞精，人蔘熬雞精是經過三天三夜的熬煮，人蔘和全雞精華被完全濃縮，盛放在一個小皿中，口感類似滴雞精，滿口膠質，暖胃又暖心，是非常美味的開胃飲

醬料佐料也會一起先上，有辣椒、蔥、明星夢幻沙茶醬、海鹽、星星麻醬等佐料，不過我從頭到尾都沒用過就是了

沙拉有兩款可以選擇：洋漬鮑魚沙拉、日曜鮭魚卵豆腐，洋漬鮑魚沙拉的鮑魚是經過四小時的醃製，香脆而富有彈性的美妙感受，透著清新的氣息，一股細微的辣味悄然散開，搭配上撒有芝麻的鮮嫩生菜，整個味蕾都為之一振！

日曜鮭魚卵豆腐，雞蛋豆腐淋上胡麻醬，帶出一抹微妙的鹹味，極具開胃效果，在胡麻的襯托下，豆腐的香氣顯得更加濃郁，配上清脆的秋葵、甜美的玉米筍及鹹香的鮭魚卵，層次感豐富

迎賓松露干貝，將生食級干貝煎至雙面金黃焦香，再頂部撒上北海道的鮭魚卵，旁邊佐以松露，不僅讓干貝的口感更加豐富多層，也極大地提升了整體的風味

日光花園盛合，大明星頂流涮涮鍋的菜盤真的很猛，竟然是找花藝大師來指導設計，擺盤極具美感，然後蔬菜都是跟小農契作合作，新鮮度跟品質都是一流！

巨星鮭魚卵越光飯，食事有三種可以選擇，巨星鮭魚卵越光飯是在日本越光米鋪上北海道鮮嫩的鮭魚卵，這樣的奢華真是令人心動，輕輕拌勻，讓每一口都能品嚐到鮭魚卵的豐富滋味

星曜讚岐烏龍麵，曜讚岐烏龍麵融合了獨家調製的沙茶醬，麵條Q彈而不膩，每一口都是鹹香的絕妙享受

湯頭有三種選擇：明星養潤壽喜燒、蟲草滋潤湯及何首烏不老藥膳湯，湯頭也算是大明星的強項，像是蟲草滋潤湯及何首烏不老藥膳湯都是使用高級的中藥材熬煮，但不會有濃厚的中藥味，跟任何食材都是百搭，明星養潤壽喜燒也是特別研發，以蟲草滋潤湯為基底，調配日式壽喜燒醬油不會越煮越鹹

輪到主餐上場了！在大明星頂流涮涮鍋享用火鍋，除了美味外，還有一項特色那就是他們的桌邊食材展示。不僅展示了他們精選的頂級食材，也迎合了現代人喜歡拍照、分享的生活方式

這盤日本A5和牛肋眼是菜單上的明星餐點，其肉質的油花分布令人賞心悅目。雖然價位稍高，但在大明星頂流涮涮鍋這裡，你可以享受到物超所值的份量與食材品質，保證讓你滿足地享用

日本A5和牛肋眼到一個飛天！白色的油花像是融雪般的點綴其上，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，肉汁在口中直接用噴的！完全不需要沾醬，光是和牛本身的甜度就夠了！

日本A5和牛霜降，油花沒有像日本A5和牛肋眼那麼多，但分布也是非常漂亮的，當然價格上也便宜許多，如果想吃好肉但預算沒那麼多，日本A5和牛霜降蠻推薦的，油花美到一個不行，肉色是那種很粉嫩的櫻花色，加上均勻分布的乳白油花，涮煮三分熟，直接放入口中吧！入口即化鮮甜的和牛油脂在口中釋放，超好吃啦

國宴荷柏霜降豬，豔紅似牛的瘦肉和雪白的油花，雖然烹調後的外觀似乎和一般豬肉並無二致，只要一放入口中，您就可以體會伊與眾不同的鮮甜多汁與細緻口感，好吃程度不在話下啊

大師手工滑，手工製作的花枝滑和蝦仁滑，其設計巧妙地結合了掛勾湯匙，可以穩穩地掛在鍋邊涮煮，既方便又防燙。花枝滑外露小章魚的八爪，模樣極其可愛，內含的蝦仁和花枝飽滿而富有彈性，每一口都是滿滿的鮮美滋味

亮晶晶膠原蛋白醋飲，餐中會送上這個亮晶晶膠原蛋白醋飲讓大家轉化一下口中味道，細緻的冰沙感加上酸酸甜甜的滋味，一掃口中餘味

頂流海鮮大賞，大明星頂流涮涮鍋的海鮮也是有夠強的！我認為CP值最高的就是這個頂流海鮮大賞，有明蝦、草蝦、大扇貝、東石鮮蚵、蛤蜊、澎湖小卷、花枝、鮭魚菲力、石斑、活鮑魚、可生食級干貝！一整個就是海鮮盛宴！

還沒完！點頂流海鮮大賞還會有一顆日本大生蠔！比手掌還要大！而且可以直接生吃，吃的時候可以擠上一點檸檬，清爽的果酸香氣更能凸顯生蠔的鮮，生蠔外觀圓潤飽滿，口感水嫩多汁，海味十足卻又清爽，非常厲害的生食級生蠔

宛如海鮮盛宴般呈現了令人垂涎的海鮮口感，鮭魚菲力肉質鮮嫩，入口即化；蝦肉則厚實飽滿，每一口都是鮮甜與彈性的完美結合，小卷的爽脆質感提供了一種絕妙的對比，為味蕾帶來清新感受，而鮮蚵的肉質極為多汁，每一口都似乎在品嚐海洋的精華，這些獨特的口感交織在一起，讓人在享受每一口時都能感受到海鮮的奢華與豐富

鮮活龍蝦套餐，如果要吃更好的海鮮就直上鮮活龍蝦套餐吧，就直接給活體的龍蝦，而且還不止有整隻龍蝦而已，還有鮮蚵、鮑魚、蛤蜊、生食級干貝等等頂級海鮮食材呢

龍蝦下鍋煮，龍蝦頭會收走（等等有用處）大到鍋子都快裝不下，這裡還有一個貼心的服務就是會幫你剝龍蝦殼，你只要負責煮就好，服務人員會幫你剝好好的

蝦身吃起來很有彈性，新鮮活體龍蝦肉質甜度吃起來就是不一樣，甜！

人蔘雞湯海鮮雜炊粥，現在點活龍蝦套餐，還會再附贈人蔘雞湯海鮮雜炊粥，但如果點其他鍋物也想吃粥也可以加價399元就有桌邊現煮雜炊粥，但差在九宮格裡沒有龍蝦蝦膏而已

人蔘雞湯海鮮雜炊粥巧妙地融合了多樣豐盛的食材，包括誘人的龍蝦膏、細膩的活鮑魚切片、鮮美的蚵仔、飽滿的蛤蜊、頂級越光米、滑嫩的雞蛋、清新的蔥花等等，粥不是用一般火鍋的剩湯煮成，而是選用營養豐富的人蔘雞湯為底，再加入龍蝦頭精燉15至20分鐘，湯底因而更顯濃郁醇厚

精心添入各式配料後，結合了所有食材的精華，濃郁而不失細膩，粥體完美展現出鮮的極致滋味！

甜點有棉花糖紫米紅豆、蜜桃杏仁露豆腐兩種選擇，還有季節水果盤唷，大明星在甜湯表現上也是非常用心， 蜜桃杏仁露豆腐，嫩滑的杏仁豆腐，帶有淡雅杏仁的香氣，雪白的湯色有著濃稠、滑順的口感，非常好吃，棉花糖紫米紅豆則是溫暖的熱甜湯，遇熱融化的棉花糖，讓紅豆湯多了糖果的甜香

大明星頂流涮涮鍋提供了一個低調奢華的用餐環境，配以親切細膩的桌邊服務，確保每位賓客感受到無上的服務尊榮感，選用的食材均為當季最佳，保留了食物自然的甜美與鮮嫩，每一口都能感受到最純粹的風味，在這裡涮涮鍋不僅是一頓餐，更是一場精緻而充實的美食體驗呢

大明星頂流涮涮鍋

地址：桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

電話：(03)311-5999

營業時間：週一～週五11:30-14:30、17:00-21:00

週六日 11:30–22:30（採預約制）

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