由桃園在地八年的「鳥久居酒屋」策畫的居酒屋新品牌，

【隼居酒屋】

以專業日本清酒、燒酎居酒屋，作為市場定位，

整個團隊包含老闆共由8位唎酒師組成，

這裡的餐點以日本酒餚作為主打，精選的食材與店家特別挑選的清酒相做結合，

此外還融合日式洋食創意料理，為您的味蕾帶來新奇的體驗，

相信你也會愛上這間越喝越暢快的Sake izakaya!!

#桃園美食 #藝文特區居酒屋

【隼居酒屋】

【專業酒水特色】

店長Taco是專業的日本清酒講師和國際酒匠，

帶領著一支由8位唎酒師組成的專業侍酒服務團隊，其中4位常駐店內。

清酒選擇 ：擁有近80款精選清酒，每日更新多款單杯供您選擇。

燒酎特色 ：提供多達40款燒酎，桃園僅有鳥久和隼能提供這樣的服務。

餐飲服務 ：專注於完美的餐酒搭配，提供創意豐富的日式洋食料理。

這裡不僅是品嚐日本美酒的好去處，更是享受美食與友人共聚的絕佳場所，

店長Taco對於酒類文化的專業與熱情，為您帶來一場低調奢華的日式饗宴！

【隼居酒屋環境特色】

隼居酒屋位於藝文特區蛋黃區，正對面即有停車場，無需擔心停車問題！

走進店內，你會被這現代日式風格的裝潢所吸引，每一個細節都展現出精緻和品味。

店內空氣流通良好，一點也感受不到油煙的擾人，讓用餐過程更加愉悅和放鬆，

毫不自覺進入了微醺氛圍中，一杯接著一杯品味各種日本酒類！

此外，居酒屋提供兩間極為乾淨且舒適的洗手間，並維持整體環境的清潔與舒適度，

想要知道一間餐廳用不用心就從小細節上找到答案！

【隼居酒屋 菜單】

以日本酒餚餐點為主要風格，並提供日式洋食創意料理，

店內約有80款的清酒+40種燒酎，每日精選5款清酒供單杯選擇，

且唎酒師會提供專業的餐酒搭配建議。

✔️不收服務費，但收取入場費100元/人，跟日本居酒屋一樣有入場小菜(お通し)

✔️低消： 酒精或飲品1杯

✔️收現金、信用卡、台灣pay

▶️ (隼居酒屋 菜單)

▼【入場小菜】

每日精心製作的入場小菜，

不僅詮釋了日本居酒屋的傳統，

亦充滿了店家的誠意與熱情，

今天配的是新鮮爽脆的 燻鮭魚佐大根卷。

▼【鍋島 赤磐雄町】

今天的第一杯，老闆推薦我們這款「鍋島 赤磐雄町」清酒，

以其飽滿紮實的米香和特殊的火入手法著稱，帶有略微的氣泡感，

與鮭魚卵吻仔魚飯的組合簡直是絕配，既使全程都以這支清酒做為主力也絕不冷場！

▼【鮭魚卵吻仔魚飯】$250

這道「鮭魚卵吻仔魚飯」就像一場橘色的火山爆發！

每一顆鮭魚卵彷彿隨時溢出美味，給予每一口飯粒鮮美的海洋風味，

特別的是，店家微妙地加入了自製的燒肉醬增添了飯粒的層次，

這時候來一口鍋島清酒，雙重的甘甜米香夾擊，尾韻卻收得乾爽無比！

▼【山海膽乳酪】

隼居酒屋必點下酒菜之一！

由老闆Taco精心創製，靈感源自他在日本宇都宮學習居酒屋料理時的珍藏回憶，

經過多次實驗和精心調配，最終他成功地將這道「山海膽乳酪」完美重現於餐桌上，

乳酪夾心在海苔和小黃瓜之間，入口綿化的奶香與滑順口感，彷彿綻放出一幅山海奇觀。

▼【文佳人 夏純吟】

第二杯，老闆推薦我們「文佳人 夏純吟」，

口感輕快鮮活，有冰淇淋的甜美香氣，

每一口都如同彈珠氣水般清爽迷人，完美迎合夏日的炎熱。

帶有微氣泡感，這使得它與生蠔的搭配格外出色！

▼【梶木兵庫牡蠣】$300，夏秋限定！

配合日本貨廠商空運來台，

每日提供最新鮮的生蠔 (每日不同)！

今天有兩款，我們各來一顆嚐看看，

這顆兵庫生蠔體型大、肉質飽滿，

口感鮮脆，滑嫩咕溜。

▼【相生波紋三倍體牡蠣】$300

肥美結實，味道甘甜爽口，充滿彈性！

你一定聽過生蠔+香檳的組合，

沒想到搭配帶有氣泡感的「文佳人夏純吟」也有異曲同工之妙，

讓生蠔本身的礦物質味變得更圓潤，留下清爽與鮮甜！

▼【雞肝慕斯法國麵包】$140

為了去除雞肝的腥味，店家花費大量時間和心力，將其打造成濃郁的慕斯狀態，

可以刷在法國麵包上吃，當然單吃也很純粹，不知不覺就一口接一口！

▼【彩來 特別純米 無濾過生原酒】

甘口系清酒的極致代表之一！

在吃干貝前，Taco特別介紹了這隻「彩來 特別純米」，

在冰溫下洋溢著草莓、覆盆子的迷人酸甜氣息，

入口時帶來水蜜桃般的甜潤感，尾韻悠長的甘甜讓人回味無窮，

是甘口系愛好者必須收藏的珍品！

▼【干貝奶油煎】$240

結合干貝、鮭魚卵、魚子醬各種奢華，

包裏上烤得脆口的海苔，完美融合了豐富的大海風味，

而搭配的「彩來 特別純米」，則為奶油干貝增添了更多層次的香甜，

讓整體味覺體驗更加豐富且輕盈。

▼【生火腿洋芋沙拉】$160

這道沙拉穿著西班牙生火腿外衣，

內在則是混合著cream cheese的馬鈴薯球，

上桌前再灑上核桃點綴出堅果香氣，

吃這道料理彷彿像是在火礦山上掏金，

剝開一層層的餡料裝載著滿滿的驚喜，

混搭在一起就是鹹香又綿密，

此時來一口清酒洗刷味蕾格外清新！

▼【雞皮仙貝】$100

雞皮把油刮除後，炸得金黃酥脆，像餅干一樣，完全是為了酒而誕生的好夥伴，

特別是在熱騰騰的狀態下，每一口都散發出濃郁的涮嘴香雞味。

▼【ASAHI生】$150/杯

這款「ASAHI生啤」採用冰凍杯，杯子外部綻放出結霜的美麗景象之外，

同時確保啤酒在接近攝氏零度下呈現最佳的冰結口感，

冰杯內隨著室外溫度漸漸會有解凍的脆冰相繼浮起！😍

這樣的溫度控制不僅能夠保持啤酒的清爽和風味，

還有助於啤酒的氣泡保持活力和持久性，

店鋪引以為傲的服務方式，不僅滿足了啤酒愛好者對品質的挑剔，

也成為了桃園地區最受歡迎、銷售量最佳的ASAHI生啤酒供應點！

▼【鹽烤手羽先】$100

選用高雄元榆牧場的黑羽土雞，並使用高品質的竹炭進行烤製，

配合完美的烤工，讓雞皮的香氣充分濃縮，也使得雞肉質地更加鮮嫩多汁！

▼【串燒盛合5串】$320

鹽烤雞腿串

鹽烤翼板牛肉串

醬烤雞心串

炭燒蕃茄串

炭烤櫛瓜串

(盛合依照每日食材嚴選出餐)

隼居酒屋的串燒採用竹炭來進行烤製，不僅提供了烤製過程中的均勻高溫，

還能為食材帶來微妙的炭燻風味，需要精湛的技術和細緻的烤工操作，

串燒盛合結合了鹽燒、醬燒、食蔬烤串，可以沾上wasabi或七味粉調味，

吃起來不膩口，也特別下酒，這時候來一口啤酒多麼的暢快！👍

▼【燈籠】$250

串燒界限量珍品「燈籠」！

不是天天有，想吃得靠緣份，而且非常考驗串的工夫！

雞燈籠就是母雞的輸卵管與卵巢，連接著未孵化的蛋黃，

這部位極其罕見，通常只有高級燒鳥店才會提供，

燒烤過程需要極高的技術和經驗，才能將這份珍貴食材烹調得恰到好處，

而且蛋寶沒看到過掛這麼多燈籠的雞燈籠！真的是驚艷萬分！😍

▼【炭烤牛小排】$560

精緻的炭烤牛小排，透過輕輕沾上海鹽和撒上香脆蒜片，

平衡了每一口的口感，亦彰顯出牛肉本身的濃郁風味，

熟度掌握得宜，保留了牛肉的鮮美質地和嫩軟多汁的口感，

此時搭配一口接近0度C冰涼的ASAHI生啤酒，

無疑是享受美好時光的絕佳選擇！👍

▼【馬告鮭魚卵茶葉蛋】$160

這段茶葉蛋故事源自店家老闆在日本某家居酒屋的一段回憶，

這段經驗深深地影響了他，激發了他將山野風味與鮭魚卵的海洋味道相結合的靈感。

回到店裡，他精心調製出這款茶葉蛋，

帶有八角香料風味的茶葉蛋結合了口爆的鮭魚卵海味，

上頭再灑上花蓮馬告帶出胡椒辛香感，

有種原住民山胡椒味，與鮭魚卵海味的結合，呈現出超奇妙的山海風味！

至於老闆在日本的那段回憶，想了解的歡迎直接找店長Taco深聊☺️

▼【炸厚切火腿】$180

黃金比例、色澤美麗的三明治！😍

店家特別請廠商製作厚切火腿，夾心著莫扎瑞拉起司，再裏上麵包粉下鍋油炸，

散發出香氣四溢的黃金香脆感，火腿的豐富口感與起司的濃郁口味完美融合，

擺盤非常的細心，將其切為四等份，能吃得優雅，

無須張大口地的去享受美食，然後好好地品嘗美酒！

▼【炭烤魚下巴】$350

炭烤青甘下巴，肉質豐碩油潤，

擠些檸檬更加可口提鮮！

▼【EMOT 伯爵茶燒酎】

是以紅茶茶葉和佛手柑果皮調製而成的燒酎，

充滿茶香和清新的果皮風味，與燒酎平衡出絕妙的清爽，

添加氣泡水後，酒精濃度約為10%，

這種低酒精度和清爽口感使其成為多數女生喜愛的茶味燒酎！

也是蛋寶這次來最喜歡的一支茶酒，捨不得一口喝完！

▼【鮪魚泥香煎麵包】$150

這道鮪魚泥香煎吐司能與多種酒類搭配，

例如清爽的冰啤酒或是濃郁的清酒。

鮪魚泥的豐富口感與各種酒的風味都能相輔相成。

▼【蕃茄莫札瑞起司沙拉】$140

新鮮的牛蕃茄和義大利莫扎瑞拉起司，

上桌前再淋上義大利初榨橄欖油，灑上黑胡椒和法國鹽之花。

清爽消暑， 被店家譽為絕佳的夏日下酒菜佳餚之一！

▼【酒盜起司洋芋】$150

「酒盜」指的是以魚內臟製作的鹽醃漬物，

因為鹹腥味較重，吃一點點就可以喝很多酒，所以有了「酒盜」這名字。

老闆將鰹魚酒盜藏在cream cheese和Mascarpone中，剛好使其柔合一些，

下面是搭配著外皮香脆內裏軟糯的現炸馬鈴薯塊，

三款看似無關的東西混搭出新風味！ 一口酒盜，吃完倒酒！😄

《蛋寶543》

隱身於桃園藝文特區繁忙街道旁的角落裡，

有一家招牌不明顯又低調的Sake izakaya,

【隼居酒屋】

店內環境設計貼心，擁有28個座位，每一個都是以舒適的沙發椅設計，

並特別加寬，讓客人可以盡情地享受日本清酒和燒酎！

不僅吧台下，每個沙發座位後都貼心地設置了三款插座：(USB、TypeC、電源插座)，

讓客人在品味美酒的同時，也能隨時保持設備充電，

彰顯了「隼 居酒屋」對於顧客舒適度的極致追求！

這裡更是桃園區最專業的日本酒專門店，

就讓唎酒師帶您探索清酒與燒酎的奧秘，

從酒食中，感受真正道地的日本風味！

推薦給大家！❤️

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