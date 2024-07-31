住桃園才知道，吃石門活魚料理也可以是一件很日常的事情，好友相聚吃活魚，家庭節日慶生吃活魚，但到底在地人都吃哪一家呢？朋友推薦這家超過30年的活魚餐廳老店，單點、桌菜都可以，根本遊客友善，一魚多吃 平價大份量有夠超值！

小橋流水餐廳-石門活魚｜交通位置

地址：桃園市龍潭區文化路1095號

電話：03 4111003

時間：11:00–14:00｜16:30–20:30

官網：小橋流水餐廳｜ Facebook

文化路上靠近中山科學園區這邊，附有超大停車場。

一般觀光客吃活魚都跑到石門活魚街，但其實外圍這一家也很厲害，而且停車友善。店家門口就有超大停車場，這生意肯定好到可以放這麼多車，好狂。

室內空間也很寬敞，除了合菜以外也可以單點，散客不用擔心，勇敢的走進來吧。



小橋流水餐廳-石門活魚｜MENU

餐點選擇多，可合菜、單點以及根據人數的套餐推薦，而我們這趟只有三大一小，所以選擇單點，挑選想吃的點即可，完全散客友善喔。

更詳細菜單請看→這裡

好久沒喝的芭樂汁！以前吃合菜必點。

但現在年紀大了，通常都喝無糖綠茶解膩減醣。

招牌米苔目

龍潭算是客家庄，所以石門活魚＋客家料理都是這家最受歡迎的！而客家庄道地的古早味米食又以客家米苔目為首選，可甜可鹹的米苔目，吃法多元，其中又以熬煮過的高湯，加上韭菜、蒜苗、油蔥的配料提味的客家米苔目為最受歡迎，其實作法也跟客家鹹湯圓類似，有濃郁油蔥香氣的純正客家料理。

除了油蔥韭菜香氣濃郁以外，裡面的肉餡也炒的很香很入味。米苔木軟Q帶彈性，鹹香夠味又很有飽足感，而且這一道竟然是寶寶最愛，吵著吃欸。

沙鍋魚頭

好懷念這一道料理，通常都是合菜才吃得到，算大菜來著。在這裡兩個人就能點，採用新鮮的活魚頭，先炸過後熬煮，加上蔬菜火鍋料等配料以及有沙茶香氣的高湯加持，不但鹹香濃郁還很鮮甜。

尤其是這魚頭好大一隻，感覺超值。

看看這魚肉有多厚實

先炸後煮，就算久煮也保留著一定脆度。

糖醋魚

問了老闆說最人氣的活魚料理有哪些？他說沙鍋魚頭、糖醋魚、剁椒魚這幾道挺人氣的，雖然我們人不多，但海鮮是另一個胃，點！都點！

糖醋魚真的不愧是招牌欸，炸的香酥夠脆，糖醋醬我也喜歡，酸甜夠味。

這魚肉也超厚實，外酥脆內細緻軟嫩。

剁椒魚

老闆聽說在東南亞待過七年，特別研發用生辣椒直接製作的剁椒醬，天然不死辣，但看起來有點嚇人倒是真的，不過吃起來的確不死辣，是溫和順口的那種辣感。

只是有點費辣椒就是了！

意外的是魚肉特別鮮嫩欸

可能這辣度可以帶出魚肉的鮮甜嫩感。

金沙栗子瓜

這一道是朋友最愛，主要是使用來自北海道的栗子南瓜，是南瓜界的LV等級，精品南瓜的概念。炸過的栗子南瓜又香又酥再加上鹹蛋黃，是黃袍加身的精品南瓜！怎麼可能不好吃啦我就問。

小橋鮮鴨

點了一輪活魚料理後，發現少了肉！

想說吃這麼多好罪惡，點個熱量比較低的鴨肉好了。

結果這鴨肉是不是有舒肥過！

鴨肉怎麼會吃出鵝肉的軟嫩口感，好強喔。

鐵板鴕鳥肉

朋友說沒吃過鴕鳥肉，特地點一盤讓他見見世面。

其實鴕鳥肉吃起來很像牛肉，軟嫩中帶點嚼勁的口感蠻好吃的。

用鐵板料理鴕鳥肉，鹹香夠味很下飯喔。

米苔目榮登寶寶最愛

再來就是沙鍋魚頭的骨邊肉，懂吃欸。

三大一小點這樣一桌有很過份嘛！

本來想說人少單點就好，但怎麼就一桌了XD

最扯的是有掃盤喔，幾乎吃光光，真的有厲害。

這家真的是散客友善

人少也有套餐或單點可以選擇

人多有合菜桌菜或多人套餐任你選

重點是停車場很大，冷氣很強，料理平價又大份量，給推！

小橋流水餐廳-石門活魚

地址：桃園市龍潭區文化路1095號

電話：03 4111003

時間：11:00–14:00｜16:30–20:30

官網：小橋流水餐廳｜ Facebook

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