萬華景點一日遊除了西門町、龍山寺還能去哪玩？本篇文章帶你深入艋舺 ，精選6大必訪景點、歷史古蹟、文創園地，接下來就跟著小編一起去萬華景點一日遊吧！

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萬華艋舺歷史

萬華是台北地區較早開發的區域，舊名「艋舺」是凱達格蘭族語的獨木舟之意，因台語聽起來像日文「万華」而改名叫「萬華」。常聽到「一府二鹿三艋舺」就能知道台灣早期的艋舺萬華有多繁華。不過因為來艋舺開墾的各派民族意識強烈，常常發生械鬥，所以之後的商業基地才漸漸往大稻埕發展。而萬華至今仍還保有許多台灣的文化古蹟，舉凡龍山寺、剝皮寮、華西街、西門町等，都是熱門萬華景點。

萬華景點｜艋舺四大廟

艋舺龍山寺

龍山寺為國定古蹟之一，是萬華區最知名的寺廟．從清治時期至今都一直是當地人的信仰中心，也是外國旅客來台必訪的台北景點。除了充滿歷史底蘊之外，也因觀世音菩薩、文昌帝君、月老等神祇皆坐落在此，而常年香火鼎盛，信徒可是絡繹不絕。

龍山寺 地址：台北市萬華區廣州街211號 營業時間：06:00–22:00

艋舺青山宮

主祀青山王(靈安尊王)的青山宮，為在地人的民間信仰。青山王以消弭瘟疫、賞罰善惡等事蹟聞名，為慶祝每年農曆10月23日青山王的聖誕，而盛大舉辦俗稱「艋舺大拜拜」的艋舺青山祭，更是台灣三大祭典之一。今年將於11月24～26日舉行正日遶境及夜間暗訪，更是與其他單位跨界合作，在青山祭前後舉辦音樂祭、市集、藝文活動等，可說是熱鬧非凡！

艋舺青山宮 地址：台北市萬華區貴陽街二段218號 營業時間：06:00–21:00

艋舺清水巖

艋舺清水巖俗稱艋舺祖師廟，主祀清水祖師。清水祖師為台北早期開拓土地移民的守護神，所以大台北地區有很多間祖師廟。艋舺祖師廟也與三峽、瑞芳及淡水的祖師廟合稱「四大祖師廟」。電影「艋舺」中，主角們居住、結義的地點就在艋舺祖師廟，整部電影的拍攝地點也大多在此喔！

艋舺清水巖 地址：台北市萬華區康定路81號

台北天后宮

台北天后宮，又稱西門町媽祖廟，位於西門町熱鬧大街上，主祀天上聖母媽祖。清治時期曾位於青山宮附近，日治時期強制遷至龍山寺，二戰後才遷到位於西門町的「弘法寺」，也就是現在的位置。台北天后宮隱身於西門町的熱鬧的商店街中，入口大小與兩旁店家並無二致，而進去後似乎踏入另一個世界，鬧中取靜的台北天后宮，在裡面有一股寧靜的力量，讓人不覺得自己身在西門町呢！

台北天后宮 地址：台北市萬華區成都路51號 營業時間：06:00–22:00

萬華景點｜剝皮寮歷史街區

剝皮寮的歷史文化橫跨了清朝、日治以及民國時期，至今已有200年以上的歷史。從清治時期建立的閩南式紅磚瓦房，因日治時期的學區規劃而意外的被保留下來。80年代因都市發展為由曾規劃拆除此地，但因剝皮寮具有重要的歷史意義，最終被保留下來，並轉型成富具教育意義的與文化意涵的鄉土教育和藝文特區。剝皮寮的斑駁紅磚牆、遮雨的半圓形拱門、手工感十足的木造門窗、充滿濃厚的歷史懷舊風味，讓相機快門根本停不下來。

剝皮寮歷史街區 地址：台北市萬華區康定路173巷 營業時間：09:00–18:00，週一休息

萬華景點｜新富町文化市場



新富町文化市場落成於日治時期後期，本為食料品的小賣市場，在當時形成了台日交融的景象。二戰後市場經營一度走向高峰，70年代後因人們生活型態轉變而沒落，直到近年才轉型成文化藝術基地。新富町文化市場最特別的就是馬蹄形的市場主建物，創造了流暢的動線，而建築風格簡潔和中央天井，更為此地帶來明亮且通風的光景。如今此處為十分文青的場館及展演空間，成為區域再生及藝文交流的場域。

新富町文化市場 地址：台北市萬華區三水街70號 營業時間：10:00–18:00，週一休息

萬華景點｜龍山文創基地

龍山文創基地主要以培養在地的設計師、藝術家、發展在地品牌為目標，並以藝文展演、工作坊等活動，讓民眾與旅客在此體驗萬華的文化、扶植在地文創空間。這裡不定期舉辦文化活動，偶爾也有二手市集，地點就在龍山寺捷運站1號出口的地下二樓，交通非常方便喔！

龍山文創基地 地址：台北市萬華區西園路一段145號B2 營業時間：11:00–19:00，週一休息

萬華景點｜糖廍文化園區

糖廍文化園區是台北早年的糖廠，現在轉型為具有教育意義的場域，很適合親子散步同樂，進入園區免門票，也有停車場。園區內有運糖的車頭和甘蔗林可以欣賞，園區一部分也讓傳統戲曲明華園進駐作為培育人才及傳藝製作的園地。

糖廍文化園區 地址：台北市萬華區大理街132之10號 營業時間：10:00–17:00，週一休息

萬華景點｜西昌街青草巷

位於龍山寺旁的西昌街224巷，有十多家青草專賣店聚集，各式藥草琳瑯滿目。早期醫療不發達，民眾生病時會去廟宇求藥草偏方後來到此地抓藥服用，所以青草巷也有「救命街」之稱。街上瀰漫著淡淡的藥草香，古早味十足。不少店家如今也販售青草茶、苦茶等青草茶飲，來到青草巷不忘買一杯，清涼降火！

青草巷 地址：台北市萬華區西昌街224巷 營業時間：08:00–22:00，週日休息

萬華景點｜西門町、西門紅樓

最近在流行什麼，來一趟西門町就知道了！熱鬧繁華的西門町，一直是大家購物逛街的好去處，更是外國觀光客必訪的景點。從西門捷運站六號出口出來後就是西門町行人徒步區，吃的、逛的都在此區，特別的美國街、電影街也在這帶。位於西門捷運站1號、古色古香的西門紅樓，常常舉辦文藝展演劇場及文化創意市集，酒吧區也成為多元文化及LGBT的聚集地。

西門紅樓 地址：台北市萬華區成都路10號 營業時間：11:00–21:30，週一休息

萬華景點｜西本願寺

一秒到日本！距離西門町不遠的西本願寺，是從日治時期就留下來的日式佛教寺廟。雖曾遭祝融之災，但目前還是保留著本堂、御廟所、輪番所、樹心會館等建築，供民眾參觀。純樸但高雅的日式復古建築，吸引了不少愛好攝影的朋友們來到此地拍照，位於西本願廣場上的鐘樓，也是大家喜歡拍照打卡的熱點喔！

西本願寺 地址：台北市萬華區中華路一段174號

萬華景點｜萬華夜市美食

艋舺夜市（萬華夜市）

艋舺夜市又稱萬華夜市，範圍包含廣州街、梧州街、西昌街，距離龍山寺捷運站步行約五分鐘，是台北的老牌夜市。大多以傳統小吃為主，烤魷魚、旗魚黑輪、愛玉冰等等，距離華西街夜市也很近喔！

東港旗魚串

因為這間小吃攤人潮總是絡繹不絕，所以旗魚串幾乎都是現炸的。一隻12元，便宜又大隻！滿滿的魚漿裡面還包著切片水煮蛋，增添豐富的口感。

東港旗魚串 地址：台北市萬華區廣州街 營業時間：13:00–00:00

華西街夜市

以蛇肉湯聞名國際的華西街夜市，吸引不少外國旅客到此觀光，夜市口有著華麗的傳統牌樓建築，極具特色。夜市內有許多間好吃的老店，小王煮瓜、北港甜湯、刈包等。近幾年也進駐按摩業等店家，成為華西街夜市的另一種特色。

小王煮瓜

榮獲米其林必比登推薦的小王煮瓜，店面乾淨舒適，招牌滷肉飯的黑金滷汁配上QQ的肥肉，可是必點的餐點，清湯瓜仔肉有一種清甜的古早味．肉質也很厚實。

小王煮瓜 地址：台北市萬華區華西街17之4號（第153攤位） 營業時間：09:30–20:00，週二休息

北港甜湯

開業超過55年的北港甜湯，有米糕粥、豆花等古早味小吃，有著桂圓香的甜米粥可說是超級療癒，沾著花生粉的燒麻糬也是可愛Q彈，來到華西街夜市一定要吃點甜的再離開喔！

北港甜湯 地址： 台北市萬華區華西街41號 （ 第59攤位） 營業時間：15:00–22:00，週一休息

萬華景點｜萬華伴手禮推薦

三水食品花生行

祖傳三代的老店，主要販售自炒花生、花生糖、蜜餞、瓜子等年節食品，採買過年年貨時，絕對不能錯過喔！

三水食品花生行 地址：台北市萬華區和平西路三段77號龍山寺三號出口隔壁 營業時間：08:00–15:00

台北堂摩那卡餅本舖

創立於1920年日據時代，是一間製作日式甜點的百年老店，有著全台唯一依循古法製作的日式點心－最中餅。最中餅是糯米做成餅殼，再夾著內餡的日本和菓子，為早期皇室御用的和果點心。

台北堂摩那卡餅本舖 地址：台北市萬華區艋舺大道52號 營業時間：09:00–18:00，週日休息

阿寶師福州精緻點心

超過60年的阿寶師福州精緻點心，販售古早味的福州酥餅、咖哩餃等，招牌的咖哩餃一定要買來吃吃看，酥酥的外皮配上鹹甜的咖哩醬內餡，非常對味。雖然冷吃也好吃，但回溫後再吃香氣更讚。

阿寶師福州精緻點心 地址：台北市萬華區德昌街100號 營業時間：08:00–17:00

布田花生糖

不愛甜食的朋友，這裡的花生糖可是不容錯過！超過60年的老店，販售的花生糖都是原味自然，採用低糖手工製作，香氣十足，口感香脆不膩，吃起來真的比較「不甜」喔～