小熊菓子員林店，父親節蛋糕推薦預購開跑！彰化超人氣甜點烘焙坊

小熊菓子員林店在彰化名氣超響亮，也是在彰化很具知名度的烘焙坊，店裡永遠都是客滿的狀態，多樣化的美味商品、伴手禮，想來尋找生活的儀式感，小熊菓子會是最佳的選擇。我們也常常來這裡購買蛋糕慶生，2024專屬爸爸節日來臨，趁著父親節讓爸爸知道您的心意，這次三款限定蛋糕商品開心一夏(開心果風味)、來點沁橘(柑橘風味)、不期而芋(芋頭風味)，超具有特色，因應夏日的炎熱高溫，小熊特別推出清爽不膩的蛋糕，快點手刀預訂父親節蛋糕，犒賞爸爸的辛勞呀！

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小熊菓子員林店在哪？

小熊菓子員林店位在彰化縣員林市林森路285號，距離員林火車站很近，鄰近好停車，不用擔心停車問題。

小熊菓子於2007年創立於彰化縣北斗鎮，目前在彰化一共有三家分店，員林店、北斗店、彰化店，秉持「有溫度的手感烘焙」的初衷，嚴選各地風土食材來製作麵包，2023 年更進軍全家通路開創小熊菓子 x 全家店中店，目前店中店在台中、彰化共計有 9 家，讓有溫度的手感麵包蔓延在台灣的每個角落。

小熊菓子員林店內用環境

店裝帶有

鄉村風，展示櫃架跟壁畫很溫馨，在出爐前就已經有許多客人來訪購買麵包、甜點、蛋糕，Kiwi也常常到員林店購買隔日的早餐，或想要跟朋友一塊午茶也會到這購買小圓餅。

小熊菓子全系列麵包針對不同屬性，嚴選法國、日本的麵粉、台灣本土小麥，製作各式風味的麵包，香氣、口感、嚼勁都不同，更配合四季的天然食材作為原料製成麵包，薑黃、黑藜麥、地瓜、芋頭、當季產地水果，100%無人工添加物，希望能在食品安全等問題層出不窮的今日，提供我們高品質又安心的選擇。

近期很夯的雞排可頌也是人氣商品呢！看著大家當禮盒送禮，都想要入手一盒送朋友了。

風靡全台的芙菲小圓餅，成分也很單純，常常都賣到缺貨，搭配午茶超級適合呀！

我們員林朋友中只要有誰過生日，我們都會到小熊菓子購買蛋糕，每兩個月報到一次～對於小熊菓子的蛋糕真的是很鵝樂再三，看著櫃子裡的蛋糕每一款都好想試試看呀！二話不說立馬分享小熊菓子三款父親節蛋糕，預購開跑記得提前預約呦！

小熊菓子《享受爸》父親節活動

今年的父親節蛋糕好別緻，《享受爸》父親節活動

活動時間：7/1(一)~8/8(四)

早鳥預購：7/1(一)~7/31(三)

活動方式：早鳥預購加贈中秋禮盒88折優惠券

商品售價(會員享95折 / 非會員以原價計)

開心一夏：6吋NT.990 / 8吋NT.1190

來點沁橘：6吋NT.890 / 8吋NT.1090

不期而芋： 6吋NT.790 / 8吋NT.990

小熊菓子員林店父親節蛋糕推薦

小熊菓子父親節蛋糕一共有三款，分別是開心一夏、來點沁橘、不期而芋，三款都很應景，也讓人開始猶豫哪一款，蛋糕禮盒包裝很精美，也走小清新風格，質感加分不少。

小熊菓子開心一夏父親節蛋糕

開心一夏父親節蛋糕是很少見的開心果蛋糕，內餡有開心果奶醬、糖煮黑櫻桃、北海道鮮奶油，光看外觀，我想很多人都會以為是奇異果口味，沒想到是個開心果滿滿的獨特口味，選用北海道十勝新鮮空運乳霜，讓這次的父親節蛋糕，每一口都能吃到絲滑濃郁的風味，吃完讓人驚喜滿滿。

很有法式感的蛋糕，上頭的莓果點綴猶如畫龍點睛般的讓人為之一亮，以健康養生的概念入父親節蛋糕，讓我很訝異，散出淡淡的開心果香令人喜愛不已。蛋糕的夾層中烤出開心果迷人的韻味，也讓蛋糕更加的頂級，清爽不油膩，好適合送老爸～

小熊菓子來點沁橘父親節蛋糕

來點沁橘結合柑橘卡士達、柑橘果凍再佐上伯爵義式乳酪～對於喜愛微酸口感的人，大大的推薦呀！小熊菓子蛋糕款式都很清爽，也帶出了整個優雅的氣息。

蛋糕的夾層風味絕倫，清新的柑橘香氣還有那甜蜜滋味，幸福不已。沁橘的淡淡酸度，還有這迷人的鮮甜，我很喜愛滑順的乳酪香氣，這一酸一甜平衡到恰到好處，夏日炎炎也很適合來塊清爽的水果甜味。

小熊菓子不期而芋父親節蛋糕

說起不期而芋，這款小熊菓子經典不敗款，使用濃醇綿密的大甲芋頭與布丁結合，同樣不甜不膩好吃！Kiwi平常就很喜愛吃蛋糕，芋頭驚艷了味蕾，滿滿的幸福滋味還吃得到芋頭塊、芋泥～這滿滿的鐵漢溫柔，送給老爸也有著滿滿的愛！

小熊菓子對食材的嚴選把關，讓我們都吃得到芋頭顆粒與濃郁的芋泥內餡，入口就能感受到蛋糕內餡加上QQ軟軟的布丁，微微甜又爽口，一吃就愛上的美味，完全芋罷不能的一直續吃下去。

今年推出父親節蛋糕也很棒，三款限定蛋糕款，開心一夏、來點沁橘、不期而芋都很有特色，想要犒賞爸爸的辛勞又想要給老爸一點儀式感，快點手刀預訂父親節蛋糕啦！

小熊菓子官網：https://www.bearbakery.net/

小熊菓子門市

員林店:彰化縣員林市林森路 285 號

彰化店: 彰化縣彰化市南郭路一段 49 號

北斗店: 彰化縣北斗鎮斗苑路二段 98 號

全家(Family Mart)店中店門市

全家上安店:台中市西屯區上安路 136 號一樓

全家擎天店:台中市中區民權路 162 號 1 樓

全家汝川店:台中市南區建國北路一段 110 號 (汝川醫療大樓 B1)

全家林新店:台中市南屯區惠中路三段 36 號 B 棟 1F

全家金豹店:台中市西屯區四川一街 26 號

全家烏日火車頭店: 台中市烏日區高鐵東一路 26 號 2 樓

全家新高鐵店:台中市烏日區站區二路 8 號 2 樓

全家全家台中保安店:台中市南屯區保安十街 166 號

全家新矽品店:彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段 8 號【僅開放廠區內員工消

費】

百貨通路:各大百貨不定時快閃販售明星爆品:芙菲小圓餅