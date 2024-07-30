台中厲害酸菜魚再推一間！來自米塔集團旗下的蜀川香酸菜魚進軍台中囉，台中首間店就開在中友百貨中，除了必點的招牌酸菜魚，還有四川經典名菜水煮牛、蜀川香雙寶及辣蜀諸葛烤魚等特色料理，另外還有推出雙人及四人套餐，非常適合多人聚餐呢

蜀川香酸菜魚台中店位置

蜀川香酸菜魚台中店就位在台中中友百貨B棟15樓，開車來的朋友可以停中友百貨地下停車場，於全館當日消費滿500元，憑發票即可免費停1小時，滿1000元可免費停2小時，以此類推，不過假日停車場比較難排，建議平日來比較不會人擠人

蜀川香酸菜魚台中店環境

蜀川香酸菜魚台中店充滿古色古香的裝潢，以宮廷風為主軸，帶著高貴典雅的氛圍，每個角落都是網美的拍照打卡點

蜀川香酸菜魚台中店環境

蜀川香酸菜魚台中店的座位區還不少，用餐空間寬敞舒適，除了一般座位，還有提供舒適的沙發座椅區，主要以四人座為主，非常適合家庭或朋友來聚餐

蜀川香酸菜魚菜單

蜀川香酸菜魚除了招牌酸菜魚，還有水煮牛、辣蜀諸葛烤魚、蜀川香雙寶、干鍋花椰菜等特色功夫川菜，另外還有提供雙人及四人套餐，品項豐富，點套餐更優惠

老火酸白菜魚 618元

蜀川香酸菜魚的招牌酸菜魚有兩種口味，蜀川香酸菜魚及老火酸白菜魚，其實差別就在辣與不辣，糖糖這天來是點老火酸白菜魚，裡頭基本配料有烏鱧魚、金針菇、木耳、寬粉及秘製酸白菜，搭配魚骨高湯，最後再灑上大把蔥花點綴，份量非常實在

糖糖還蠻喜歡蜀川香酸菜魚的秘製酸白菜，口感清脆，酸爽入味，湯頭還會回甘呢，裡頭的烏鱧魚肉質也相當細緻鮮嫩，配上白飯一絕

辣蜀諸葛烤魚 698元

想吃烤魚在蜀川香酸菜魚也吃得到，瞧瞧這份辣蜀諸葛烤魚份量也挺驚人的，採用無刺鱸魚，肉質鮮嫩多汁，搭配老油條 、秀珍菇、花椰菜、豆腐、黑木耳等配料，湯頭採用辣椒、辛香料下去熬製而成的麻辣湯底，辣度大概是小辣偏中辣，香辣過癮，愛吃辣必嘗

蜀川香催淚蛋 168元

這道蜀川香催淚蛋也是招牌功夫菜之一，採用四個半熟蛋，搭配師傅特調醬汁，再撒上花椒粉、蔥花及辣椒點綴，黃澄澄的蛋液流下來的畫面超邪惡，搭配白飯超下飯，蔥香四溢，還多了椒麻香氣

香蔥涎雞 238元

採用去骨雞腿排，淋上主廚特製蔥油醬，再搭配滿滿蔥絲，雞腿肉吃起來很嫩，帶有油蔥的迷人香氣

QQ糯米椒 198元

這道QQ糯米椒裡頭的QQ指的就是皮蛋，搭配甜椒、糯米椒及主廚特製醬汁炒製，皮蛋有先炸過，吃起來不會有腥味，糯米椒吃起來不會辣，有點像青椒的味道，搭配炸皮蛋好吃，層次相當豐富

干鍋花椰菜 188元

這道干鍋花椰菜糖糖點了不辣的口味，所以裡頭才沒有紅通通的辣椒點綴，單純添加花椒粒增添香氣，花椰菜口感爽脆鮮甜，帶有花椒的香麻，配上白飯也可以扒上好幾碗

辣籽串蝦 558元

一份共有八隻炸蝦，這道辣籽串蝦是懶人也能享用，因為他不必剝蝦殼，主廚已經將白蝦的蝦殼炸至香酥清脆的口感，搭配大量蒜酥、辣椒及蔥花，吃起來香脆迷人，散發著甲殼素的香氣，裡頭的蝦肉也相當彈牙，是道非常涮嘴的下酒菜

老皮裝嫩肉 168元

採用家常豆腐炸至金黃色澤，再淋上特製醬汁及肉末，豆腐軟嫩多汁，伴隨著特製醬汁的迷人鹹香，單吃美味也非常下飯

古早味鳳梨冰 58元

吃完辛辣食物，來碗古早味鳳梨冰解解膩，蜀川香酸菜魚的古早味鳳梨冰是採用新鮮鳳梨加上麥芽下去蜜漬而成的蜜鳳梨，搭配手作鳳梨醬，果肉香甜飽滿，加上鳳梨醬的微甜滋味，爽口又解膩

人氣餐廳蜀川香酸菜魚在台中也可以吃得到囉，除了招牌酸菜魚必點，還有許多美味功夫川菜料理也深得糖糖心，餐點不僅好吃用料也實在，有著充滿古色古香的用餐環境，空間寬敞舒適，非常適合多人聚餐，來到台中中友百貨又多一間美味餐廳可以選擇囉