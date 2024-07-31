台中大里這間兆曜拉麵丼飯可是在地人推爆的爆料系美食，主打浮誇系日式拉麵及丼飯，料多到不行，餐點近50種，選擇超豐富，湯頭更是讚，除了常見的豚骨湯、柴魚湯、醬油湯、味噌湯，還有少見的蛤蜊湯、起司湯、椒麻湯及新品蟹膏湯，還可免費續麵加湯唷

兆曜拉麵丼飯位置

兆曜拉麵丼飯位在台中大里新仁路上，距離大里親子館、內新國小不遠，店面還蠻大一間，招牌也相當顯眼，是說這邊車位不太好找，建議可以停附近的大里東榮停車場，步行過來只要五分鐘

兆曜拉麵丼飯環境

兆曜拉麵丼飯的用餐空間還蠻寬敞的，裝潢簡約大方，帶有日式風格，桌子可以相併變成大長桌，也非常適合多人來聚餐

兆曜拉麵丼飯菜單

青龍蝦蟹膏湯拉麵 380元

來到兆曜拉麵丼飯竟然可以吃到龍蝦拉麵耶！重點是一碗才380元真的物超所值呀，裡頭包含半隻青龍蝦、海帶、筍片及糖心蛋，而且現在只要點青龍蝦拉麵即可免費升級新推出的蟹膏湯頭，整碗看起來海味十足呀

青龍蝦上頭黃黃的是蟹膏，可以拌進湯頭中讓湯頭更加濃厚，龍蝦肉也相當彈牙鮮美，吸附著濃郁蟹膏湯頭更讓人欲罷不能

麵條使用的是日本細拉麵體，口感相當Q彈，帶有咬勁，讓人越嚼越香，吃完還可免費再續一次麵

第一次吃到拉麵是蟹膏湯頭，採用豚骨湯底加入大量蟹膏，讓湯頭更加濃厚鮮美，拉麵的靈魂所在

蒲燒魷魚蛤蜊湯拉麵 220元

不只剛剛的青龍蝦拉麵，兆曜拉麵丼飯這碗蒲燒魷魚拉麵也超浮誇，料多到已經看不見底下的拉麵了！一整隻的魷魚，搭配筍片、糖心蛋及海帶，湯頭糖糖搭配的是蛤蜊湯底，裡頭還會多了八顆蛤蜊

魷魚真的超大一尾，採用蒲燒方式料理，讓彈牙鮮甜的魷魚肉多了一股迷人鹹香

最讓糖糖驚豔的是兆曜拉麵丼飯的蛤蜊湯，不只用了高湯加入蛤蜊下去熬煮，拉麵本身也吃得到肥美多汁的蛤蜊肉，重點是這道湯頭還不用額外加價，CP值超高

香辣和風魷魚拉麵 220元

接下來這碗香辣和風魷魚拉麵也是創意十足，裡頭的魷魚也是一整尾，不過因為要拌入和風辣醬的關係會先將魷魚切塊，不會像剛剛那碗蒲燒魷魚那樣整尾完整呈現

這碗最特別的地方就是裡頭除了魷魚還多了美生菜，層次感更加豐富，口味上也不違和，沒想到拉麵竟然可以生菜入料吧

湯頭是採用豚骨湯頭加入店家特製的和風辣醬，湯頭濃厚甘甜，尾韻帶小辣風味，喜歡吃辣的朋友可以試試

叉燒醬油拉麵 120元 + 叉燒肉片 60元

兆曜拉麵丼飯的叉燒拉麵只要120元，原本是三片叉燒，糖糖又額外加點了一份叉燒肉片，變成了double量的叉燒，這樣一碗滿滿都是料也只要180元，價格真的相當親民呢

兆曜拉麵丼飯的叉燒好大一片，採用肥瘦勻稱的豬梅花肉，肉質軟嫩不柴，吸附著湯汁精華，讓人越吃越香

醬油湯底喝起來清爽甘甜，口味上不會那麼厚重，喜歡清爽風味湯底的朋友可以選這款醬油湯底

泡菜豬肉飯 160元

兆曜拉麵丼飯除了日式拉麵，也有販售日式丼飯，口味也非常多樣化，這道泡菜豬肉飯裡頭用的是梅花豬肉，份量還不少，肉質軟嫩多汁，搭配爽脆手作泡菜，多了微酸微辣的風味，搭配著米飯享用層次相當豐富，裡頭還有牛蒡、糖心蛋及花椰菜等配料

雪花燒肉 170元

這道雪花燒肉糖糖也好喜歡，將兩面烤至焦香恰恰口感，帶有豐富油花，裡頭肉質彈牙好咬，只要吃上一塊就停不下來，讓人越吃越涮嘴

炸蝦天婦羅 220元

酥脆鮮甜的炸蝦天婦羅，一旁還附上純南瓜泥至成的南瓜可樂餅，口感綿密香甜，連小朋友也好喜歡

炸干貝 90元

Q彈鮮美的雪白干貝，裹上炸粉下去炸至金黃色澤，多了酥脆口感，豐富層次感更令人著迷

泡菜 60元

兆曜拉麵丼飯的泡菜比較偏台式口味，清脆多汁的手作泡菜，微辣中帶點微甜，開胃又爽口

台中厲害拉麵再推一間！這間位在台中大里的兆曜拉麵丼飯，不僅用料實在，餐點更是浮誇，CP值超高，難怪深受學生們的喜愛，內用還享免費續麵加湯的服務，除了好吃的日本拉麵，還有日式丼飯也很推薦，網評超過四星好評的日式拉麵店，來到大里異想新世界、Dali Art Plaze國際藝術村遊玩，別忘了來兆曜拉麵丼飯吃一碗料多又高CP值的美味拉麵