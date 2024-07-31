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宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭咖啡廳】工藝咖啡附菜單，手沖精品咖啡倍綠植圍繞的森林系咖啡廳-近礁溪火車站｜Ruby說美食享受旅行(

2024-07-31 14:40:04 Ruby說美食享受旅行 人氣：56
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：496篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：

工藝咖啡
place宜蘭縣礁溪鄉德陽街21-1號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間位於礁溪火車站附近的咖啡廳，

周圍被綠意盎然的植物環繞，營造出一個悠閒的氛圍。

菜單的最後一頁特別介紹了這家咖啡廳的創辦故事。

這間咖啡廳的主人曾是一位工藝科退休老師，

因為對宜蘭這片土地和溫泉的熱愛，

邀請了他的姊姊一同來到礁溪開設了這間名為【工藝咖啡】的咖啡廳。


咖啡廳內處處可見老闆親手栽種的綠色植物，

讓人彷彿置身於一片迷你森林。

在這裡，提供的水中加入了薄荷和少量檸檬，口感清新舒適。


這裡有許多桌游、書籍還有一扇窗戶可以看到火車，

寧靜中又帶悠閒的愜意，

讓進來避暑的Ruby覺得感到涼快又解渴。

整櫃的蛋糕都是限量供應的，

喝咖啡就應該還配一塊蛋糕才完美。

菜單上提供了手沖精品咖啡、義式咖啡、奶茶、

德國有機花草茶、茶類、氣泡飲料等多種選擇。

玫瑰拿鐵 $150
融合了柔滑的奶泡和微甜的玫瑰香氣，

喝起來有優雅的香氣和絲滑的口感。

海鹽焦糖瑪奇朵 $150
焦糖醬與微鹹的海鹽完美融合，口感層次豐富，

每一口都能感受到焦糖的香甜和海鹽的輕微咸鹹味。

天使乳酪蛋糕 $75
天使乳酪蛋糕輕盈蓬鬆，豐富味道細膩又不膩，甜度適中。

伯爵鮮奶茶 $140、文山包種茶$130
手沖咖啡是美麗人生 分享壺 $200

現烤比利時鬆餅 $100
比利時鬆餅外層微脆，內部則柔軟鬆嫩，搭配蜂蜜、

焦糖醬和一球香草冰淇淋，甜蜜滋味層層疊加，吃了令人甜蜜滿滿。

在這裡沒有華麗的裝潢，只有老闆精心用心的經營，

下次來礁溪除了吃蔥油餅、花生捲冰淇淋之外，

不妨來工藝咖啡這裡享受一杯森林系的咖啡吧！

 

【店家資訊】
👉工藝咖啡
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠宜蘭縣礁溪鄉德陽街21之一號1樓
☎️0981 774 011
⏰AM11:00~PM18:00 (週三公休)

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


   

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