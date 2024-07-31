這間位於礁溪火車站附近的咖啡廳，

周圍被綠意盎然的植物環繞，營造出一個悠閒的氛圍。

菜單的最後一頁特別介紹了這家咖啡廳的創辦故事。

這間咖啡廳的主人曾是一位工藝科退休老師，

因為對宜蘭這片土地和溫泉的熱愛，

邀請了他的姊姊一同來到礁溪開設了這間名為【工藝咖啡】的咖啡廳。



咖啡廳內處處可見老闆親手栽種的綠色植物，

讓人彷彿置身於一片迷你森林。

在這裡，提供的水中加入了薄荷和少量檸檬，口感清新舒適。



這裡有許多桌游、書籍還有一扇窗戶可以看到火車，

寧靜中又帶悠閒的愜意，

讓進來避暑的Ruby覺得感到涼快又解渴。

整櫃的蛋糕都是限量供應的，

喝咖啡就應該還配一塊蛋糕才完美。

菜單上提供了手沖精品咖啡、義式咖啡、奶茶、

德國有機花草茶、茶類、氣泡飲料等多種選擇。

玫瑰拿鐵 $150

融合了柔滑的奶泡和微甜的玫瑰香氣，

喝起來有優雅的香氣和絲滑的口感。

海鹽焦糖瑪奇朵 $150

焦糖醬與微鹹的海鹽完美融合，口感層次豐富，

每一口都能感受到焦糖的香甜和海鹽的輕微咸鹹味。

天使乳酪蛋糕 $75

天使乳酪蛋糕輕盈蓬鬆，豐富味道細膩又不膩，甜度適中。

伯爵鮮奶茶 $140、文山包種茶$130

手沖咖啡是美麗人生 分享壺 $200

現烤比利時鬆餅 $100

比利時鬆餅外層微脆，內部則柔軟鬆嫩，搭配蜂蜜、

焦糖醬和一球香草冰淇淋，甜蜜滋味層層疊加，吃了令人甜蜜滿滿。

在這裡沒有華麗的裝潢，只有老闆精心用心的經營，

下次來礁溪除了吃蔥油餅、花生捲冰淇淋之外，

不妨來工藝咖啡這裡享受一杯森林系的咖啡吧！

【店家資訊】

👉工藝咖啡

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🏠宜蘭縣礁溪鄉德陽街21之一號1樓

☎️0981 774 011

⏰AM11:00~PM18:00 (週三公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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