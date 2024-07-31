{台中美食}台中吃到飽推薦/潮港城太陽百匯-台中吃到飽始祖，免千元上百種料理吃到飽，現正推出夏日美食節，對中這個號碼直接打7折！

說到台中吃到飽美食，大家馬上就想到台中吃到飽的始組：「潮港城太陽百匯」，

不用千元就可以吃到生魚片、白蝦、牛排、炸蝦、握壽司等上百道料理，就連啤酒、紅酒也是無限暢飲，

在今年2024暑假還推出了「夏日美食節」，以夏天、水果為主題入菜推出了20道水果創意美食，

還引進了台中網美冰淇淋 I'm Talato塔拉朵義式冰淇淋、日本霜淇淋機可以自己動手DIY，真的是好吃又好玩，

現在潮港城太陽百匯還推出了超優惠方案，週一～週四全天＋假日下午茶時段，只要身分證最後一碼對中號碼，馬上享用餐7折，

還不趕快打電話到「潮港城太陽百匯」訂位吃起來！

潮港城太陽百匯

地址：台中市南屯區環中路四段2號

太陽百匯訂位專線：04-23863322

營業時間：週一～週五，午餐：11:30~13:40；晚餐：17:30~20:40。

週六～週日，午餐：11:15~13:15；下午茶：14:00~16:00；晚餐：17:30~20:40

官網：https://www.ckcchao.com/

粉專：潮港城國際美食館

夏日美食節活動資訊連結 :https://www.ckcchao.com/post/summer2024

2024年7~8月優惠活動

7月放暑假：身分證最後一碼為「7」者，本人可享7折優惠，活動日期：2024/07/01~07/31

８月爸爸最大：身分證最後一碼為「8」者，本人可享7折優惠，活動日期：2024/08/01~08/31

以上活動日期為週一～週四全天以及假日的下午茶時段，各項優惠不併用。

2024潮港城Ｘ台中市名店協會

活動日期：2024/07/01~08/31

活動辦法：至潮港城外賣部購買泡菜蘿蔔糕明星組or 泡菜芋頭糕明星組（皆為$280一組），即可獲得抽獎券一張。

實體獎項：Apple系列商品、Dyson吹風機、現金禮券及折抵用券

（實際優惠活動以現場公告為主）

夏日美食節活動資訊連結 :https://www.ckcchao.com/post/summer2024

「潮港城太陽百匯」在台中魚市場的廣場裡，距離國道一號、三號、74號道路出口都相當近，

南來北往都相當方便，只要輸入「潮港城國際美食館」就能定位輕鬆抵達。

「潮港城太陽百匯」就在台中魚市場的二樓。

「潮港城太陽百匯」有提供免費停車，可以直接停到地下室或戶外平面停車位，停車相當方便。

汽車停在地下室的朋友，可以直達電梯到二樓，

停在戶外停車場的朋友，可以看到潮港城國際美食館的入口處進入，再到二樓的太陽百匯即可。

沿著走道往前，就可以到太陽百匯的報到櫃檯，

如果有來「潮港城太陽百匯」用餐過的經驗就知道，一定要事先預約啦，

這樣就可以免去現場排隊等待的時間，工作人員會帶預約好的客人就座，時間一到就可以馬上用餐，完全不會吃輸人。

現在「潮港城太陽百匯」正在舉辦夏日美食節，店家也很貼心製作了美食地圖，

餐廳竟然要製作地圖，是不是太不合理了，可是真的很需要，因為這樣才可以吃到每日推薦美食啊！

真的不誇張，當天我們比較早到還可以拍到座位區，

但是再晚一些，座位區馬上人聲鼎沸就知道「潮港城太陽百匯」有多大魅力了吧！

潮港城太陽百匯的日式料理可以說是一級戰場，尤其像是鮭魚、竹莢魚、鯛魚..自助無限供應的生魚片，

只要一推出就馬上一掃而空，還有像是鮪魚握壽司，每一種料理都非常新鮮香甜美味。

夏日美食節專屬料理：鮪魚握壽司、日式蕎麥麵

除了必吃的生魚片外，夏日美食節專屬的鮪魚握壽司，也都是秒殺等級，師傅也都是現場新鮮製作，難怪吃起來是如此香甜美味啊！

炎熱的夏日，輕盈的蕎麥麵搭配爽口的小黃瓜、海苔絲跟滷蛋，最後再淋上專屬醬汁清爽開胃。

日式料理中的天婦羅區都是師傅現場酥炸，看師傅熟練的手法根本就是藝術啊，

現炸的鮮魚、香菇、薯餅都酥脆到不行，尤其是炸蝦天婦羅，整尾鮮蝦下去酥炸，每一口都可以Ｑ彈的蝦肉，絕對必吃！

另外還要推薦現在夏日美食節的專屬菜單：金香榴蓮酥，

外頭的麵包絲炸得金黃酥脆很有口感，中間的榴蓮內餡香甜可口，以及榴槤獨特的香氣，真的是口齒留香，

榴槤控的朋友絕對不能錯過！

這次潮港城太陽百匯的「夏日美食節」，研發出許多專屬的料理，尤其還會將夏日的水果入菜，真的非常特別。

霧都酸湯魚：帶點酸辣口感的魚片好開胃，魚肉也處理得很好，吃起來鮮嫩沒有魚刺。

香芒炒飛卷：將夏日芒果直接入菜，獨特的芒果香氣搭配鮮Ｑ的飛卷，意外的合拍好吃。

桂花蟹：整隻的螃蟹加入洋蔥、辣椒、蔥段下去拌炒，尤其加入桂花之後，蟹肉吃起來更加香甜完全沒有腥味。

辣炒春雞：雞肉吃起來鮮嫩多汁，微辣的醬汁搭配香濃的起司，吃起來口感相當濃郁鹹香好吃。



明爐烤鴨佐蜜桃：這一道也是「夏日美食節專屬料理」，油亮的烤鴨肉質扎實有嚼勁，搭配香甜的蜜桃吃起來別有一番風味。

奶油燻雞義大利麵：義大利麵軟硬適中，搭配主廚特調的奶油醬汁，滿滿的燻雞以及洋菇用料相當澎湃。

鮮魚普切達佐奇福餅：新鮮魚肉搭配主廚專屬的調味，吃起來香甜可口，搭配酥脆的奇福餅更是絕配。

香蘋洋芋蟹肉沙律：香甜的蘋果搭配綿密的馬鈴薯泥，再放上整隻的蟹肉棒，夏天吃起來非常清爽好吃。

南洋料理：泰泰椰奶甜糯米

說到南洋料理怎麼可以錯過經典的椰奶搭配芒果丁以及香甜軟Ｑ的甜糯米，吃上一口彷彿馬上來到泰國啊。

太陽百匯的海陸鐵板燒也很厲害，都是廚師現場直接用鐵板快炒，不管是骰子豬、牛肉、煎魚還是鐵板鮮蔬，

用鐵板快炒過的料理，因為每一處都均勻的受熱，吃起來的鍋氣特別香，推薦他們的骰子豬肉質相當鮮嫩好吃！

另外一區的新鮮白蝦、螃蟹也非常受歡迎，每次一上菜總是被秒殺，工作人員補菜的速度也相當快，

即使排隊取餐的人潮不斷，檯面上的蝦子和螃蟹也總是補好補滿，非常有誠意！

酥皮農塘上現烤的酥皮就是特別的酥脆好吃，搭配濃湯一起享用超幸福。

港式燒賣也是超多選擇，像是蟹黃燒賣、港式鳳爪、叉燒包以及各種燒賣都好好吃。

其中做推薦的就是他們家的「香煎港式蘿蔔糕」

頗有厚度的港式蘿蔔糕煎的表皮酥脆可口，裡頭綿細香甜，絕對必夾。

還有滿滿的鮮魚料理、土瓶蒸、茶碗蒸。

還有現切的「美國安格斯黑牛濕式熟成板腱牛排」，搭配主廚特調的醬汁，肉質相當鮮美，搭配醬汁吃起來更有層次。

飲品區有各種熱飲、茶飲、氣泡飲，還有現打的各種果汁可以選擇。

現場竟然還有啤酒、紅酒喝到飽，真的是太佛心了吧！

（提醒未滿18歲禁止飲酒，飲酒請適量，酒後不開車）

夏天的水果盤也是非常澎湃，小玉西瓜、火龍果、柳橙、芭樂，還有特製的香蕉巧克力。

吃飽飯當然就是要吃甜點啦，

潮港城太陽百匯的甜點也是多到不行，各種蛋糕、泡芙等，絕對是螞蟻人的最愛，

超推他們家的焦糖烤布蕾，烤的硬脆的焦糖搭配綿密香甜的布丁，可以一次來個十杯都沒問題。

因應夏日美食節，潮港城特別引進日本霜淇淋機，

可以自己DIY製作美味香醇的牛奶霜淇淋，好吃就好玩，絕對是孩子們的最愛。

這次潮港城太陽百匯的夏日美食節特別引進了台中網美冰淇淋「 I'm Talato塔拉朵義式冰淇淋」，

當天有鳳梨、百香果、養生芝麻，還有超特別的峨眉抹茶跟新竹好米口味，每一種口味都好好吃，重點是可以無限吃到飽，真的是太開心了！

快吃飽的時候，現場聽到工作人員廣播舉辦快閃活動，

只要50元就可以玩進口巧克力一把抓的活動，非常的物超所值。

這次來家人一起來潮港城太陽百匯用餐，果然是台中開業超過30年吃到飽的始祖，

不用千元就可以吃到生魚片、白蝦、螃蟹、牛排、鐵板燒.....超過上百道的料理無限享用，不管是用餐環境、食材、品質、口味以及服務都讓人印象深刻，超級推薦！

尤其現在推出了「夏日美食節」，，以夏天、水果為主題入菜推出了20道水果創意美食，

還引進了台中網美冰淇淋 I'm Talato塔拉朵義式冰淇淋、日本霜淇淋機可以自己動手DIY，真的是好吃又好玩，

現在潮港城太陽百匯還推出了超優惠方案，週一～週四全天＋假日下午茶時段，只要身分證最後一碼對中號碼，馬上享用餐7折，

還不趕快打電話到「潮港城太陽百匯」訂位吃起來！

夏日美食節活動資訊連結 :https://www.ckcchao.com/post/summer2024