新北/蘆洲燒肉好選擇！在地23年歷史【燒肉屋(蘆洲店)】雙人套餐$1980超高CP值！大推手工和牛漢堡排、豬五花肉~

【燒肉屋(蘆洲店)】近徐匯捷運站，出站步行3分鐘即可到達，附近交通非常便利，捷運、公車、ubike樣樣有，還有多個收費停車場，有徐匯廣場停車場，及單日最高$120的停車場，

開車來也不怕找不著停車位~從徐匯廣場後門走出去對面就是店家，交通很方便！

從場地、空調、排煙等細節都經過精心設計，旨在為每位顧客提供一個極為愉悅的用餐體驗，

希望每位來用餐的顧客都能以享用美食的心情來品味燒肉，並且在這裡盡情拍照留下美好的回憶！

門口的新亮點有充滿濃濃日本風格的大燈籠🏮場景、以及啤酒招牌，都是網美必拍的～

燒肉是使用炭火烤，在地有23年的歷史，是當地老牌的燒烤餐廳、在地美食。

【燒肉屋(蘆洲店)】提供了獨特的氛圍和美味的餐點，讓顧客可盡情享受美好的用餐時光。

也有包廂的座位，父親節、情人節等節日，想要吃燒烤的話，

「燒肉屋(蘆洲店)」是不錯的慶祝地點！

MENU

有提供2-5人套餐，很超值~

新推出的酒品

單點類

燒肉配上店家手作的燒肉醬，肉品光撒鹽就很好吃～

手工和牛漢堡排$180

大推手工和牛漢堡排，柔軟嫩滑的和牛，滋味鮮美，一口咬下融化在口中～

飽滿的鮮甜肉汁牢牢鎖在裡面，沾點鹽巴甜味更顯。

泰式雞腿肉🐓$190及五花肉🐖也很棒～

泰式雞腿肉🐓雞肉軟嫩帶辣好開胃🤤

豬五花肉$190

五花肉豐富的油脂，烤得吱吱作響～香氣四溢更是讓人光聞就垂涎欲滴、食指大動！

也可搭配店家自製的蒜泥醬可以搭配著享用，喜歡大蒜的朋友不能錯過～

日式豬肉丼飯$160



日式丼飯的份量十足，豬肉真的是滿到爆炸耶～ 幾乎一半的碗都是肉片

加了顆半熟蛋更誘人～

明太子玉子燒$150

明太子玉子燒是熟食可以直接享用，厚實的玉子燒中間還有明太子，

帶著鹹香的軟綿口感～

奶油扇貝$150

奶油扇貝也很推！ 充滿奶油香氣的三倍一口咬下超幸福～

山藥$120

帶點黏稠的山藥，咬下很脆口~



還有新推出的酒品，生啤酒以及芒果🥭梅酒等等，跟啤酒一起搭，簡直是一大享受！超滿足！

芒果梅酒$185

梅酒加上芒果香甜，香氣更上乘~

一旁的小西瓜跟兒子的互動很可愛，徵求同意後拍了下來~

小西瓜很乖，從頭都尾都是坐在小車車上，只有小小哀一下有幫忙ㄌㄨ嬰兒子一下

滿額贈活動時間

8/1-8/11，消費滿1500元贈送一個手作貓咪造型夾（金額無累加），無挑色隨機贈送

來店 FB/IG/Google 拍照打卡

可招待 可樂/西打紅茶/果汁/烏龍茶 擇1（限1人一次）

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📌 【燒肉屋(蘆洲店)】~感受日式炭火魅力

📍247新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

☎️02-8285-5521

營業時間：

週一至週四 17:30–23:30

週五 17:30–23:50

週六 17:00–23:50

週日 17:00–23:30

粉絲團：

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