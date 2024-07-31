如果要來高雄吃鴨肉飯，絕對可以推薦這家在地超過65年的高雄鴨肉名店「鴨肉珍」。開業至今已經超過65年，2022年還獲得米其林必比登小吃的殊榮，Google評價近萬則4.3顆星，超級推薦～

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鴨肉珍菜單

鴨肉珍的菜單就位於牆上，若是想內用須先找到座位，在點餐時報上桌號喔！

斑駁的牆面記錄著多年來饕客的足跡記憶，同時也代表著店家多年來努力的心血。

鴨肉珍用餐環境

內用座位可以分為戶外區跟室內，基本上用餐時間是一位難求，只要有位子就趕快入座。（我們在非用餐時間來才難得拍到這種情景，後來中午馬上人爆滿XD）

調味醬料跟外帶的筷子，都放在戶外的區域，方便客人直接取用。

鴨肉珍餐點－鴨肉飯（小）60元

鴨肉飯是這裡的招牌之一，香噴噴的白飯上鋪滿了細嫩的鴨肉，淋上特製的醬汁，每一口都讓人欲罷不能。小碗也吃得飽足，是許多老饕必點的經典美味。

特別的是，很多鴨肉專賣的店都是做切片，鴨肉珍則是用切塊，肉感十足且不會過柴，配上蒜蓉將更加美味唷！

鴨肉珍餐點－鴨肉切盤 70元

鴨肉切盤是來鴨肉珍必點的一道，鴨肉切得厚薄適中，肉質鮮嫩多汁，搭配獨家特調的蒜泥醬油，讓每一口都充滿了鮮美的滋味。

鴨肉珍餐點－鴨肉冬粉（湯）55元

這碗鴨肉冬粉湯看似簡單，但裡面的精華可不簡單。

鴨肉片片入味，冬粉Q彈滑順，再加上熬煮數小時的鴨骨高湯，每一口都是濃濃的鴨香味。

鴨肉珍餐點－鴨米血

鴨米血很Q彈，習慣沾醬的人可以沾蒜蓉醬。

但我建議先品嚐一塊原味，感受米血的香氣和口感，真的會讓你一試成主顧。

結論

鴨肉珍是高雄的鴨肉名店，不僅有超過65年的歷史，還獲得米其林必比登小吃的殊榮，無論是鴨肉飯、鴨肉冬粉還是鴨米血，每一道餐點都讓人回味無窮，真心推薦給大家！