吃心絕對 6 小時 ago 在〈小港美食 – 台灣第一家鹹酥雞 x 藝人張文綺老家開的店〉中留言功能已關閉

關於台灣第一家鹹酥雞

的鹹酥雞特點在於使用了秘魯納斯卡圖案的雞圖案作為LOGO，並且在右下角有註冊商標的標誌。店內提供多種選擇，包括鹽酥雞、三角骨、雞皮、豆皮、小黃瓜、四季豆等。每道菜都經過精心調味和炸製，保證了口感的酥脆和風味的獨特。

台灣第一家鹹酥雞 – 小港店

這間是藝人張文綺在小港老家開的店，早已放入口袋名單，想說有路過一定要吃一下，這間是正港的台灣第一家鹽酥雞，何謂正港的台灣第一家鹽酥雞呢？就是LOGO有隻像秘魯納斯卡圖案 (Nazca Lines)的雞圖案，右下角還有個R的標誌代表是註冊商標。

出餐前老闆會問要不要辣，除了有基本的九層塔之外，蒜頭跟洋蔥也給的滿多的，吃起來很辣口又過癮！而且炸完後還會用類似脫水機的脫油機來脫油，所以基本上吃起來不會油膩。

台灣第一家鹹酥雞 小港店 菜單

台灣第一家鹹酥雞 小港店 餐點介紹

今天點了剛好200元如下：

鹽酥雞35元/小：雞肉有醃漬入味，好吃。

三角骨35元/小：跟鹽酥雞醃的味道一樣，但帶著骨邊肉特別有嚼勁跟香氣，個人是還滿喜歡的。

雞皮20元/小：酥酥脆脆，帶著雞皮特色的腥香。

豆皮10元：很香很酥而且不油不膩，讚！

小黃瓜25元/一條：平時在家很難得會吃到炸蔬菜，所以來鹽酥雞店都會點個一、兩道來吃。

四季豆25元/一份

麻吉燒：外層是魚漿，魚味滿香的，裡面是QQ的麻糬，好吃！

手工甜不辣：也是有著魚肉的香氣！

台灣第一家鹹酥雞 小港店 營業資訊

地址：高雄市小港區二苓路168號

營業時間：15:00–01:00

電話：07-806-0339



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