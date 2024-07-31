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冬山美食推薦》「樹樔咖啡」，位於宜蘭冬山河的河岸旁，這裏環境優美，特別是門口的大榕樹非常吸睛，而且一旁的冬山河畔河岸非常漂亮也很吸引人。這裏的餐點選擇也多樣，非常值得來一探究竟!!
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樹樔咖啡 店家資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉公園路一段289號
- 營業時間：11：00-19：00 週四公休
- 電話：03 9595813
- 低消：每人至少點一份餐點或飲品，身高100公分以下免低消
- 例假日（週六日、國定假日）用餐限時2小時
樹樔咖啡 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「樹樔咖啡」即可到達
- 停車場：無附設停車場，戶外及河岸旁有空地，白線內可停車
樹樔咖啡 空間環境
位於宜蘭冬山河畔旁的樹樔咖啡廳，因為一旁有棵綠樹成蔭的大樹，景觀非常吸睛
就是這棵枝葉茂盛大的榕樹，簡直是店家的免費活廣告。只要經過這裏，真的很難不多看它兩眼。
這一排的冬山河很像羅東三星的安農溪，河岸景色怡人，真的有高級住宅區的潛力
河堤上的步道也是騎自行車的好地點
樹樔咖啡廳的外觀是淺藍色鄉村風，搭配紅磚牆，滿有休閒感的
這裏的室外區也很搶手哦。
牆面上掛了不少裝飾小物，把空間妝點的很有生活情趣。
室內的空間也很優質
這裏洗手間旁的空間滿不錯的，可以過來走走
樹樔咖啡 菜單價位
樹樔咖啡廳菜單非常豐富，披薩、雞蛋仔鬆餅、飲品、咖啡
還有甜點菜單
樹樔咖啡 心得評價
草莓優格雞蛋仔鬆餅套餐
雞蛋仔表皮脆口、內部則則Q彈柔軟，滿好吃的！
沾點酸甜的優格果醬，別有一番風味
玫瑰蜜桃氣泡飲、鮮奶伯爵茶
玫瑰蜜桃氣泡飲也滿不錯的，但感覺是加了汽水XD，可能是錯覺吧
奶茶的表現也中規中矩的
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