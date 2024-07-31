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宜蘭縣冬山鄉樹樔咖啡》冬山河畔榕樹下的美味咖啡廳、綠色河岸景色怡人

2024-07-31 15:10:05 紫色微笑 人氣：82
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紫色微笑

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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

造訪商家：

樹樔咖啡
place宜蘭縣冬山鄉公園路一段289號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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冬山美食推薦》樹樔咖啡，位於宜蘭冬山河的河岸旁，這裏環境優美，特別是門口的大榕樹非常吸睛，而且一旁的冬山河畔河岸非常漂亮也很吸引人。這裏的餐點選擇也多樣，非常值得來一探究竟!!

樹樔咖啡 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣冬山鄉公園路一段289號
  • 營業時間：11：00-19：00 週四公休
  • 電話：03 9595813
  • 低消：每人至少點一份餐點或飲品，身高100公分以下免低消
  • 例假日（週六日、國定假日）用餐限時2小時

樹樔咖啡 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入樹樔咖啡即可到達
  • 停車場：無附設停車場，戶外及河岸旁有空地，白線內可停車

樹樔咖啡 空間環境

位於宜蘭冬山河畔旁的樹樔咖啡廳，因為一旁有棵綠樹成蔭的大樹，景觀非常吸睛

就是這棵枝葉茂盛大的榕樹，簡直是店家的免費活廣告。只要經過這裏，真的很難不多看它兩眼。

這一排的冬山河很像羅東三星的安農溪，河岸景色怡人，真的有高級住宅區的潛力

河堤上的步道也是騎自行車的好地點

樹樔咖啡廳的外觀是淺藍色鄉村風，搭配紅磚牆，滿有休閒感的

這裏的室外區也很搶手哦。

牆面上掛了不少裝飾小物，把空間妝點的很有生活情趣。

室內的空間也很優質

 

      

這裏洗手間旁的空間滿不錯的，可以過來走走

樹樔咖啡 菜單價位

樹樔咖啡廳菜單非常豐富，披薩、雞蛋仔鬆餅、飲品、咖啡

還有甜點菜單

樹樔咖啡 心得評價

草莓優格雞蛋仔鬆餅套餐

雞蛋仔表皮脆口、內部則則Q彈柔軟，滿好吃的！

沾點酸甜的優格果醬，別有一番風味

玫瑰蜜桃氣泡飲、鮮奶伯爵茶

玫瑰蜜桃氣泡飲也滿不錯的，但感覺是加了汽水XD，可能是錯覺吧
奶茶的表現也中規中矩的

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