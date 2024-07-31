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冬山美食推薦》「樹樔咖啡」，位於宜蘭冬山河的河岸旁，這裏環境優美，特別是門口的大榕樹非常吸睛，而且一旁的冬山河畔河岸非常漂亮也很吸引人。這裏的餐點選擇也多樣，非常值得來一探究竟!!



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樹樔咖啡 店家資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉公園路一段289號

營業時間：11：00-19：00 週四公休

電話：03 9595813

低消：每人至少點一份餐點或飲品，身高100公分以下免低消

例假日（週六日、國定假日）用餐限時2小時

樹樔咖啡 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「樹樔咖啡」

Google導航輸入 停車場：無附設停車場，戶外及河岸旁有空地，白線內可停車

樹樔咖啡 空間環境

位於宜蘭冬山河畔旁的樹樔咖啡廳，因為一旁有棵綠樹成蔭的大樹，景觀非常吸睛

就是這棵枝葉茂盛大的榕樹，簡直是店家的免費活廣告。只要經過這裏，真的很難不多看它兩眼。

這一排的冬山河很像羅東三星的安農溪，河岸景色怡人，真的有高級住宅區的潛力

河堤上的步道也是騎自行車的好地點

樹樔咖啡廳的外觀是淺藍色鄉村風，搭配紅磚牆，滿有休閒感的

這裏的室外區也很搶手哦。

牆面上掛了不少裝飾小物，把空間妝點的很有生活情趣。

室內的空間也很優質

這裏洗手間旁的空間滿不錯的，可以過來走走

樹樔咖啡 菜單價位

樹樔咖啡廳菜單非常豐富，披薩、雞蛋仔鬆餅、飲品、咖啡

還有甜點菜單

樹樔咖啡 心得評價

草莓優格雞蛋仔鬆餅套餐

雞蛋仔表皮脆口、內部則則Q彈柔軟，滿好吃的！

沾點酸甜的優格果醬，別有一番風味

玫瑰蜜桃氣泡飲、鮮奶伯爵茶

玫瑰蜜桃氣泡飲也滿不錯的，但感覺是加了汽水XD，可能是錯覺吧

奶茶的表現也中規中矩的

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