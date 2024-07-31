林口、龜山美食這家明水然・樂-林口昕境店，據Google評論擁有高達4.8分的優異評價，幾乎無負評，並在2023年及2024年連續兩年被《網路溫度計》評為『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒』的冠軍，全台有不少分店但常常一位難求，已經在我的餐廳夢幻名單上了一段時間，幸運的當發現林口昕境店有空位時，迅速預訂並帶上媽媽一同前往，果然如傳聞中的超級厲害啊！

明水然・樂-林口昕境店｜交通方式、停車資訊

明水然・樂-林口昕境店就位在林口昕境廣場3樓，開車的朋友可以直接停到昕境廣場B1地下停車場，提供117個停車位，用餐可以折抵停車費，來到明水然．樂一定要跟大燈籠拍照，彷彿沒和它拍照就少做了一件事，站在旁邊才感受到燈籠真的很大！

明水然・樂-林口昕境店｜用餐環境

明水然·樂林口昕境店擁抱著公園綠地，提供了一個充滿綠意的寧靜用餐環境，通過其寬敞的玻璃窗，顧客可以一邊用餐一邊欣賞外面的自然美景，店內裝潢雅致，柔和的燈光與精心挑選的擺設共同營造出一種優雅而舒適的氛圍

服務生引領來到座位區，大家圍繞著鐵板燒而坐，明水然・樂-林口昕境店採取集體開席的方式，請準時入席，超過時間即取消訂位，將由現場候位客人候補座位，一定事先訂位，生意非常好，基本上一定都是客滿，只能訂一個月內的座位，線上訂位要先預付訂金

明水然・樂-林口昕境店｜菜單、價位

明水然・樂是以日式無菜單鐵板燒為主，整體的料理手法會不太一樣，有分1600元跟2400元兩種價格，都會收取10%服務費，明水然樂訂位是開放前30天訂位，建議直接點2400元的套餐，在料理前，師傅也會將今日所用的食材做一個『火力展示』，會將今天所用的食材一字排開成列讓客人拍照，新鮮活龍蝦、日本A5和牛、國宴頂級桂丁雞、北海道生食級干貝等等嚴選各式頂級食材，都可以吃得到！

荔枝烏龍，獨家跟小農合作提供的荔枝烏龍茶飲，可以無限量續加，一口好茶一口美味鐵板燒料理，喝起來相當爽口不會有油膩感

日式小菜是免費招待的，也可以隨意免費續加，日式醃蘿蔔質地爽脆，帶有酸甜的清新味道，非常開胃，還能清除口中的殘餘味道，日式醬釀洋蔥的味道比較溫和，與主菜一同享用時，可以增添不同的風味層次

來到明水然·樂-林口昕境店可以享受專屬的主廚職人料理，吃鐵板燒就是要欣賞主廚鐵板料理的功力，可以說是視覺、味覺、嗅覺的三重饗宴

鮮蝦蕎麥細麵，使用北極甜蝦搭日式和風醬油與蕎麥細麵，看似簡單得組合，口感卻很有層次，清爽開胃

鮭魚卵佐炙燒生干貝，使用了北海道的生食級干貝，經過輕微煎至五分熟，再放上晶瑩剔透的鮭魚卵及蟹膏，輕輕炙燒後，散發出誘人的香氣

鮭魚卵佐炙燒生干貝每一口都能品嚐到干貝外脆內嫩的口感，保留了豐富的干貝汁液，與鮭魚卵的鮮甜相互融合，帶來無與倫比的美味享受

蒸蛋也是在鐵板上面完成的，第一次看到用鐵板蒸蛋！

海膽蒸蛋（$2400樂盛宴套餐），海膽蒸蛋光看就好吃，海膽給的量也是算多的，一入口蒸蛋口感滑嫩，然後搭配著鮮甜的海膽，鮮度是很剛好！

松露蒸蛋($1600樂饗宴套餐)，松露蒸蛋的口感非常細膩且滑嫩，松露的加入使得蒸蛋散發出獨特的香氣和味道，每一口都能感受到松露的濃郁與蛋的溫和相融，帶來豐富的口感體驗

南非鹽蒸活鮑（$2400樂盛宴套餐），整顆大鮑魚一人獨享一顆，但不是單單用鐵板蒸煮那麼簡單，主廚先在鮑魚上放上檸檬片，鋪上昆布，最後再倒上鹽巴用類似鹽焗的烹調技法料理鮑魚

鹽焗打開後，撥開上面的粗鹽、昆布、黃檸檬，下面的鮑魚絲毫沒有縮水，熟度拿捏的恰到好處，然後再將鮑魚畫上刀痕去除內臟就可以上桌了！

活鮑魚本身就很新鮮好吃，再加上昆布、黃檸檬等不同風味層層堆疊，美味度更上一層樓，鮑魚吃起來Ｑ彈又軟嫩，一口吃進去，滿滿的海潮鮮味在口中爆發，真的有夠好吃！

整尾現流魚（$2400樂盛宴套餐），今天是澎湖現流黃魚，而且超大一尾，這如果去市場買少說也要破兩百一尾，魚新鮮不用太多調味，裹粉乾煎就非常好吃，主廚還淋上白酒悶蒸提鮮

整尾現流魚外酥內嫩，而且裡面的肉質有夠細膩，只要沾一點點鹽或胡椒就非常好吃

季節時令漁獲鮮魚排($1600樂饗宴套餐)，今天是紅魽魚排，已去骨的魚排方便享用，就連不太會吃魚的小孩也能輕鬆享用，魚肉甘甜且紮實

黑蒜蜆湯，喝起來蒜香清雅，蜆湯鮮美可口

龍蝦三吃，今天是波士頓龍蝦，不論是1600元還是2400元都會有龍蝦三吃，主廚先用蒸煮的方式料理，然後在用噴槍炙燒，瞬間香氣滿溢，滿足視覺、嗅覺的饗宴

主廚還用上高級的葛粉，搭配充滿海味的醬汁與蝦膏淋在葛粉上拌炒，等等會搭配龍蝦一起上桌

半尾的龍蝦在經過蒸煮之後放入蘿勒白醬，使用噴槍炙燒烤出濃郁的香氣，可以當成佐料也可以在吃龍蝦頭時更添香味

明水然樂以供應活龍蝦著稱，保證了食材的極致新鮮度，這裡的龍蝦與白醬的結合非常匹配，創造出令人難忘的美妙風味，特別是濃郁的蝦膏，更是讓人讚不絕口呢

魚卵海膽醬龍蝦，炙燒過後的魚卵海膽醬散發出獨特的焦香風味，每一口在嘴裡彷彿都在跳動，帶來鮮甜的享受，與鮮嫩細緻的龍蝦肉一起入口，這種口感真的是無法抗拒的美味！

龍蝦味噌湯，龍蝦的第三道品嚐方式是將其製作成味噌湯，湯中依然保有龍蝦肉的大塊鮮美，這樣的做法讓龍蝦的精華得以充分展現，每一點都被珍惜並完整利用

火龍果冰沙，色彩繽紛的火龍果冰沙不僅能夠讓味覺焕然一新，還散發著火龍果香氣，這款特調冰沙帶來一絲清新的口感，讓人感受到無比清爽的享受

日本和牛漢堡，和牛漢堡肉在鐵板上煎時滋滋作響，漢堡包也經過鐵板的精心煎烤，達到外酥內嫩的完美口感

一咬下這個小漢堡，和牛那濃郁的油香馬上在口中爆發，食材的比例調配得天衣無縫，完全不會讓人感覺油膩，煎製的起司發揮了畫龍點睛的作用，那一抹起司的鹹香讓和牛漢堡的美味更上一層樓

頂級桂丁雞($1600樂饗宴套餐)，1600元套餐可以選擇日本A5 和牛或頂級桂丁雞，因為另一套2400元已經選了日本A5和牛菲力了，所以見到有國宴頂級桂丁雞就很想試試

桂丁雞腿排的表皮煎得金黃酥脆，每一口咬下去都能感受到外層的卡滋脆感，仿佛能聽到細緻的聲音。內裡的肉質柔嫩多汁，咬開後豐富的肉汁立刻在口中散開，帶來一種滿足感和風味的層次感

日本A5和牛老饕（$2400樂盛宴套餐），如同大理石紋理般的粉紅色澤，最好的烹調程度是五分熟，這樣既能保留肉質的細膩，又不致於過度煎老，一旦入口，肉質猶如融化，和牛的油脂則如海嘯般在口中擴散，帶來極致的味覺享受

日本A5和牛菲力（加點）師傅細緻料理外酥微焦、口感極其軟嫩，直接感受驚豔的鮮甜肉質與肉汁，相當稀少珍貴，詢問師傅得知庫存還夠出餐，當下立馬為家人加點一份來滿足味蕾！(依貨源現況限量供餐)

鐵板炒飯， 鐵板炒飯量給非常多，完全不必擔心飽足問題。炒飯在鐵板上精心炒製，每一粒米飯都分明可辨，再加上雞蛋、吻仔魚、青蔥和醬油等配料，每一口都是大滿足！建議可以加點辣更有味道

現做銅鑼燒，連甜點都是用鐵板做的！麵糊倒在鐵板上，用湯匙畫圓，炙熱的鐵板讓麵糊慢慢地膨脹起來，接著放上自製的紅豆現在捲起來就完成了

濃郁豆香令人食指大動，當您細細咀嚼，還能嚐到帶皮紅豆的沙沙口感，加上鬆軟充滿蛋香的銅鑼燒餅皮，為今天這豐盛的一餐劃下句點

探訪明水然・樂-林口昕境店之後，不難理解明水然樂屢獲好評的原因。以1,600元起的價格，即可品嚐到種類繁多的高檔食材，這裡的料理展現了匠心獨運的技藝與慷慨份量，令人感受到極高的性價比，這無疑使它成為林口地區無菜單鐵板燒中的佼佼者，我極力推薦預約一席，親身體驗這場味覺的盛宴！

明水然·樂無菜單鐵板料理各分店資訊

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