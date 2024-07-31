小南門點心世界

地址: 100台北市中正區北平西路3號

電話:0223893029

營業時間:10:00–22:00

哈搂大家

今天要來分享營業多年但是意外發現的好美味

小南門點心世界

我想大家想必對她不陌生吧

是不是以為只有豆花厲害

嘿嘿嘿他的中式料理也很不錯喔

今天去的是北車店

位於2樓



小菜區

室內擺設

雖然有不少客人

但上菜很快

脆皮鍋貼

鍋貼的大小超乎我意料的大

比一般市面知名店家大不少



每顆真的都大

肉餡也很扎實

內餡調味上個人覺得不錯

韭黃在內餡的甜味跟香氣搭配很好

肉質鮮美 物超所值

蔥爆牛肉

蔥爆牛肉 肉質鮮嫩飽口

蔥香十足

肉絲炒麵

肉絲炒麵就比較一般般了

調味也還好

是寬的麵





合菜玳瑁

超愛合菜戴帽

合菜玳瑁上蛋鍋氣十足

裡面有豆芽跟木耳

真的好愛

花素蒸餃

花素蒸餃就簡單

調味素素的

裡面有包青菜豆腐蛋

豆沙鍋餅

豆沙鍋餅熱騰騰的上桌拉

脆脆的咬下

滿嘴的紅豆香阿

涼拌茄子

超愛茄子

涼拌的淋醬油 就很美味啦

一口進去是簡單的好滋味

​

點心好吃外 各式特色料理也美味

尤其必點它的脆皮鍋貼好食

小南門點心世界

地址: 100台北市中正區北平西路3號

電話:0223893029

營業時間:10:00–22:00

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