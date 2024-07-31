之前分享過六福萬怡酒店 The Lounge 大廳酒吧夢幻到不行的JC Cat 鳥籠下午茶，The Lounge 大廳酒吧 今年夏季又推出最新的「夏日祭典」日式主題下午茶，以日本夏季花火大會為主題，打造出繽紛多樣充滿夏日氛圍的甜點與鹹食以及夏日祭典特調，現場還佈置成花火大會的造景，還可以穿浴衣拍照感受滿滿日式氛圍，不用出國在飯店涼涼吹冷氣吃下午茶就可以有偽出國氣氛唷！

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The Lounge 大廳酒吧 營業資訊

THE LOUNGE 大廳酒吧-台北六福萬怡酒店

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓( 地圖 )

電話：02 6615 6527

營業時間

星期一: 14:00 – 23:00,

星期二: 14:00 – 23:00,

星期三: 14:00 – 23:00,

星期四: 14:00 – 23:00,

星期五: 14:00 – 23:00,

星期六: 14:00 – 23:00,

星期日: 14:00 – 23:00



星期一: 14:00 – 23:00, 星期二: 14:00 – 23:00, 星期三: 14:00 – 23:00, 星期四: 14:00 – 23:00, 星期五: 14:00 – 23:00, 星期六: 14:00 – 23:00, 星期日: 14:00 – 23:00 備註：最後點餐時間為22:00、下午茶 14:00-17:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

The Lounge 大廳酒吧 位置｜環境

台北六福萬怡酒店就位於三鐵共構的南港車站樓上七樓的位置，酒店入口在B棟一樓，坐電梯到七樓後，The Lounge 大廳酒吧 就在接待櫃檯旁最裡頭的位置。

The Lounge 大廳酒吧的JC Cat鳥籠下午茶每每推出都是ig上的打卡熱點，除了桌上的飄飄雲朵造景超夢幻外，鳥籠造型的下午茶更是特別。這次是夏日祭典主題，The Lounge 大廳酒吧從門口到玻璃窗上的掛飾都充滿了滿滿夏日花火節氛圍感，祭典的燈籠、日本浴衣、扇子，浴衣是可以穿著拍照紀念的，目前還有活動，只要穿著浴衣拍照打卡，就可以免費獲得一張紀念照一張！

The Lounge 大廳酒吧 夏日祭典日式主題下午茶

夏日祭典日式主題下午茶的價格為1,380元＋10%，還送一張唐吉訶德折抵券，限量150張「夏日祭典」包含了六款鹹食與甜食，鳥籠下午茶一端上來真的日本夏日感十足，中間還掛了個日式風鈴，每一款鹹食點心都帶著日式元素在裡頭，先從鹹食分享起好了。

金山寺味噌海膽黃瓜

使用的是日本和歌山的金山寺味噌，搭配小黃瓜與海膽，品嚐起來有濃厚的海味以及爽口小黃瓜的清脆口感。

日式柴魚蕎麥麵

小巧可愛的迷日式涼麵，柴魚昆布高湯還另外用個迷你醬料瓶裝著，可愛死了啦！加入醬之後再與芥末攪拌均勻，蕎麥麵吃起來爽口又彈牙。

一隻章魚小丸子

一隻章魚趴在小丸子上頭，就像是霸氣外露的露餡章魚小丸子，而且還是露出一整隻，看起來十分可愛！吃起來有芥末美乃滋以及海苔及柴魚的香氣，吃起來層次豐富。

橙柚蝦玉子燒

蝦仁與柳橙切片，醬汁帶有葡萄柚以及柳橙的味道，搭配和風芥末醬與甜甜玉子燒，酸甜開胃。

炙燒牛舌捲佐柚子胡椒

炙烤牛舌內捲入爽口洋蔥絲，再搭配柚子胡椒醬汁與新鮮檸檬，吃起來富有肉香，微微刺激味蕾的生洋蔥吃起來更加爽口。

唐揚炸雞迷你堡

炸雞搭配紫蘇葉以及黃瓜夾入黑炭漢堡麵包，再用蝦卵美乃滋與七味粉調味，小巧可愛的迷你漢堡真的讓人捨不得吃啊！

富士山造型茶凍

富士山都搬上桌了，夠有日本意象了吧！富士山造型茶凍吃起來是偏軟微甜的口味，原本以為會很甜，但吃起來是清爽的低甜度茶凍。

福岡櫻花蕨餅

美美的粉嫩櫻花蕨餅，軟Q的口感還以鹽漬櫻花點綴，內餡的豆沙餡也不會太甜，不像傳統日式和菓子的甜度那麼甜唷！

關山鹽漬櫻花馬卡龍

馬卡龍日本關山鹽漬櫻花點綴，馬卡龍的外皮非常薄脆，吃起來帶點鹽味，鹹甜鹹甜的滋味多了一分層次感。

黑糖花見三色糰子

三色糰子底下已經沾了些黑糖漿，直接吃就非常好吃，口感軟Q越咬越香，平常就愛吃麻糬糰子之類的米製品，這道我超愛！

巧克力香蕉慕斯

外表看起來相當精緻，選用法國百年精品巧克力Weiss牛奶巧克力裹上台灣小農香蕉製成的慕斯蛋糕，吃起來有自然的香蕉香氣，口感非常濃郁。

抹茶白巧克力塔

選用西尾抹茶與法芙娜白巧克力融做成的香濃內餡，塔皮非常酥脆，抹茶香氣濃厚，還有一隻JC Cat 翻糖小貓趴在上頭也太萌了！

另外還推出了三款限定特調抹茶阿芙加朵以濃縮咖啡、無糖豆奶、抹茶搭配香草冰淇淋，佐以黑糖蕨餅，還有超吸睛的棉花糖，冰淇淋上又有JC Cat 翻糖小貓趴在上頭！

可可肉桂蘋果則是可可風味的伯爵茶加上蘋果以及肉桂醬，喝起來帶有濃厚的肉桂香氣，深為肉桂控覺得好喜歡！

蜂蜜檸檬蘇打則是老少咸宜，不分年齡層都會喜歡的味道，直接放上一隻蘇打冰淇淋，外觀還以為是調酒，酸酸甜甜的非常有夏天的氣息。

要喝無糖飲料的朋友也有熱茶以及咖啡可以選擇唷！

夏日祭典主題的日式下午茶每一款小點都非常有日本夏季特色，花火祭典的氛圍拉到最滿，記得想吃的話需要提前三天預約喔！

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