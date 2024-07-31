終於來到宜蘭的大仁哥蔗香脆皮桶仔雞旗艦店了！即使你還沒吃過大仁哥的蔗香脆皮桶仔雞，也一定聽過這位在全台烤雞界引起旋風的大仁哥吧！這位大仁哥最早是靠著行動烤雞餐車起家的，他對美食的熱愛和不懈努力讓他迅速在各地聲名鵲起，尤其是在新竹，每次都能吸引大量的朋友排隊等候，場面壯觀得讓人驚訝。現在，旗艦店選擇了宜蘭，這裡佔地1500坪，千萬裝潢，聘請了經驗豐富的主廚精心烹調每一道料理。這次我帶著小草和小花來宜蘭度暑假，自然要特別安排來這裡品嚐美食，也期待能見到久違的大仁哥！

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👉大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店 位置/停車

宜蘭的風景美如畫，這家旗艦店就位於交流道附近的大福路三段，交通非常便利，自駕來的話停車位也很充足。過來的路上一定要注意右手邊的招牌，避免錯過這家人氣餐廳哦！

👉大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店 空間

這家宜蘭旗艦店真的超級大，占地1500坪，斥資千萬打造而成。由於宜蘭的天氣比較熱，店內特別安裝了水霧降溫設備，還有綠色植栽，讓顧客進來後能馬上感受到涼爽。

戶外區域設有親子小火車，天氣較涼的時候，孩子們可以在這裡盡情玩耍，家庭聚餐也多了不少樂趣！有趣的是，店內居然還有娃娃機，裡面放的是可愛的尖叫雞呢！

店內的空間寬敞舒適，桌與桌之間的距離不擁擠，讓人用餐時感覺很放鬆。牆上還有關於大仁哥的故事，他從事烤雞的原因，以及他積極參與公益活動的點滴，用美食傳遞溫暖和愛心，真的很值得讚賞！再看看大仁哥，脖子上閃閃發光的金項鍊，實在是人生的典範呀！

👉大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店 菜單

說到這裡的必點菜品，當然是脆皮桶仔雞了！餐廳除了提供各種快炒合菜外，還有多款經典美食，全部由資深主廚精心烹調，每一道菜色都讓人垂涎欲滴。餐點價格合理，口味也相當不錯，非常適合和朋友或家人來聚餐。

🔸脆皮桶仔雞 $700

大仁哥的烤雞選用的是2.5斤以上的黑羽土雞，經過甘蔗煙燻和中藥入香，外皮薄薄的金黃色，酥脆無比，內裡則鮮嫩多汁。咬下第一口，香氣瞬間在口中散開，讓人回味無窮！用餐時還附有生菜、胡椒鹽和黃金泡菜，別忘了沾上特製的雞汁，就算淋在白飯上也非常美味！

🔸鳳梨蝦球 $260

這道小朋友最愛的鳳梨蝦球，炸得外皮酥脆，蝦球內裡嫩滑，再加上酸甜適中的鳳梨，口感豐富且層次分明。

🔸帆立貝蒜味西魯肉 $300

西魯肉是宜蘭的經典手路菜，不要以為它只是白菜滷，加了帆立貝後，更是增添了在地海鮮的鮮美，與香蒜風味完美融合。尤其是上面鋪了一層蛋酥，每一口都充滿了大海與大地的豐饒滋味。

🔸紅燒筍半月蹄 $380

這麼多豬腳居然只要380元，真的是太划算了！紅燒豬蹄軟嫩入味，醬汁滲入每一絲肌理，QQ的膠質口感十足。搭配雞油竹筍，竹筍的爽口與豬蹄的滑嫩相得益彰，讓人一口接一口停不下來。

🔸雞油悶竹筍 $200

🔸蔗香雞油麵線 $50

紅燒筍半月蹄的竹筍搭配香濃雞油的做法實在太好吃了，所以我們又點了一道雞油悶竹筍。竹筍搭配雞油，味道非常香！麵線我也蠻推的，拌入蔗香雞油後，口感滑順，讓傳統美味更上一層樓。

🔸蒜泥鮮蚵 $220

🔸鹽水白蝦 $280

新鮮的蚵和蝦都是這裡的招牌菜。蒜泥鮮蚵鮮美可口，蒜泥的調味讓蚵肉的鮮味更加突出。鹽水白蝦則以新鮮為主打，吃得出蝦的鮮甜。

🔸糖醋排骨 $260

糖醋排骨酸甜適中，外皮酥脆、內裡嫩滑，骨邊的肉也非常香甜。

🔸五更腸旺 $180

這道菜口味不會過辣，腸旺的鮮香搭配得宜，相當開胃。

🔸薑絲蛤蜊清湯 $200

含有薑絲的辛香和蛤蜊

👉大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店 營業時間地址

📍大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店

地址 : 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號

時間 : 11:00–14:30, 16:30–20:00

電話 : 03 930 3189

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