好運牛肉麵是花蓮知名店家小和山谷系列新開的牛肉麵店，好巧不巧這次回花蓮時，突然看到FB上久久沒出現的小和山谷FB跳出今年新開的牛肉麵店「好運牛湯面」，以鳳梨牛骨為湯底，喝起來的湯頭帶點南洋風味，餐點有特色外，環境更是直接開在福德宮旁，招牌是先看到「田頭福德宮」，才會看到飄揚的好運牛湯麵，只開五六日三天，果然是延續小和系列，真的很有梗！

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好運牛湯面 營業時間

地址：花蓮市福建街 219號 福德宮廟口 地圖 營業時間：每週五、六、日 1600開賣售 完為止

好運牛湯面 位置｜環境

好運牛湯面就開在福建街香腸同一排，只差幾個店面而已，外觀看起來就是個宮廟，還擺著香爐，一樓的空地就是用餐區，一旁是開放式廚房，缺點就是附近真的不好停車。好運牛湯面的環境太特別，莫名的都覺得好像湯麵被加持過，有吃有保庇🤣

好運牛湯面 菜單

麵食有乾麵有湯麵、乾麵，還有各式小菜，牛肉麵湯頭有分為鳳梨牛骨湯以及川味麻辣牛骨湯，第一次來就是想嘗試特別的鳳梨牛骨湯麵，除此之外還以賣刨冰喔！

好運牛湯面 餐點

私房滷味拼盤

牛肚、牛筋、豆乾、米血，整體調味都算好吃，入味又不死鹹，是鹹甜鹹甜的口味，挺涮嘴的，不過米血口感冷冷的咬起來很硬，有點扣分。

八仙過海

一般口味牛肉麵大多一百出頭，只有這道八仙過海價格稍高一些，不過配料有牛四寶、淡菜、生食級干貝、蝦、雞腿等，山珍海味都有了，價格其實也蠻合理的，干貝還挺大顆的喔，海鮮味道也算新鮮，牛四寶則是牛胸、牛肚、牛筋、牛丸，雞肉有舒肥的軟嫩口感，整碗看起來超澎湃。湯頭則是鳳梨牛骨熬製的，喝起來真的很像越南河粉的清湯，清爽甘甜，跟一般的清燉湯頭不同，喝起來很有層次感，香菜給的夠多，記得可以加調味料區的醋蒜，搭配起來超愛！

鳳梨腐乳剝皮辣椒拌麵

味道蠻難形容的，其實吃不太出來剝皮辣椒的味道，感覺起來也不辣，腐乳的味道比較濃厚一點，味道很創新又開胃，麵體本身很Q彈，身為乾麵愛好者，吃了上千碗乾麵從沒吃過這種口味，真的是另外一個新世界！

天氣太熱還有點冷泡茶來喝喝看，整餐吃下來味道都算不錯，硬要說一個的話，就是米血太硬吧😂！

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