每次來到新北林口Outlet遊玩，就想約朋友來這聚餐，ABV地中海餐酒館林口旗艦店，一共有2層樓，用餐環境寬敞，有兩面液晶電視螢幕可欣賞球賽，



近期主打西班牙料理，推出西班牙美食嘉年華活動，活動至8/31為止，菜單上除了有西班牙王國的介紹。

還有多道派對活動的料理，以及雙拼披薩可以選購。

袁彬跟朋友聚餐，也點了多道西班牙料理，除了西班牙經典原味蛋餅、蒜炒雪莉酒菇，還特地點了經典西班牙海鮮燉飯以及火烤蜂蜜墨魚汁飯等美食來品嚐。

ABV 地中海餐酒館林口旗艦店的環境

初鈁ABV 地中海餐酒館林口旗艦店是在晚上，二度造訪，則是在白天跟朋友相約去聚餐，品嚐西班牙美食。牆上還可以看到另一家分店，鄰近林口長庚的ABV日式居酒館林口長庚店的介紹。

店面一共有兩層樓，一樓是大面積的落地窗，有多張美式風格的木質桌椅，可供喝酒聚餐。

靠窗戶的一側，擺上多個圓桌，陽光灑落於桌面上，整個畫面超美的。

除了有擺放300款精釀啤酒的大冰箱，還有多張聚餐的長桌，可以一起欣賞兩面液晶電視螢幕播放的球賽。二樓也有用餐空間，擺上多張四人座的方桌。

ABV 地中海餐酒館林口旗艦店的料理

加利西亞章魚冷盤

作為加利西亞經典菜色，放進鍋內烹煮的章魚，切成一片片，跟切塊的馬鈴薯混合在一起，稍作調味，章魚口感脆，襯托馬鈴薯的綿密口感，配精釀啤酒最適合。

鯷魚辣炒蝦

除了蒜頭、辣椒及橄欖油，還加入鯷魚進行拌炒。滋味鮮香微辣，能夠襯托白蝦的鮮甜，也可以搭配西班牙海鮮飯食用，袁彬跟朋友吃過之後，都是大力讚賞。

蒜炒雪莉酒菇

炒磨菇，西班牙家常料理，最大賣點是加入雪莉酒，帶出濃郁的酒香，還搭配蒜頭跟辣椒子，增添豐富的味道，也是滿適合的下酒菜。

手工臘腸肉丸佐辣番茄醬

肉丸超大顆，除了豬絞肉，還可以吃到脆脆的臘腸，口感紮實有嚼勁。吃起來不油膩，因為先用烤箱烤過。搭配加入牛番茄料理的微辣醬汁，滋味酸甜帶點辣，味道濃厚好配酒。

西班牙傳統香料麵包炒豬肉

這是一道西班牙傳統菜餚，吃起來滋味香辣，袁彬超愛，可以吃到脆脆的乾麵包跟麵包屑。



用橄欖油、大蒜及辣椒粉進行調味，並且加入西班牙香腸，豬五花肉以及蘆筍等食材，口感香滑的水波蛋黃是完美的點綴，最後淋上檸檬汁，味道更加分。

西班牙經典原味蛋餅

終於吃到他了，不少人推薦必吃的西班牙國民美食，吃起來很厚實的蛋餅，帶有濃厚蛋香，切成片狀的馬鈴薯，稍作調味，替蛋餅增添更多口感。



再沾一點AIOLI蒜味美乃滋，能夠替蛋餅增添更多好味道。

火烤蜂蜜墨魚汁飯

很有特色的海鮮飯，加入蝦頭、魚頭及蔬菜熬煮的墨魚醬汁，帶有濃厚的鮮味，替米飯增添層次感。



米飯經過燉煮後，味道更顯豐富，上面擺上現烤墨魚以及淡菜，一鍋海鮮飯顯得豐盛又澎拜，墨魚吃起來鮮甜有嚼勁，袁彬跟友人吃了都讚譽有加。

經典西班牙海鮮飯

作為西班牙經典料理，來到ABV 地中海餐酒館當然也要點來嚐嚐看。燉煮米飯的海鮮高湯，選用蝦頭、魚頭及蔬菜，搭配經過爆香的蒜頭、洋蔥及紅椒丁，跟米飯一起燉煮，因為有加入番紅花，所以孕婦不適合食用。滋味濃厚鮮甜。這鍋海鮮飯加上滿滿的海鮮，包括淡菜、草蝦、花枝和蛤蜊等食材，讓愛吃海鮮的袁彬吃得很過癮。

西班牙吉拿棒佐濃情巧克力

甜點上桌了！外型猶如油條的西班牙吉拿棒，上面撒上糖粉，吃起來口感酥脆香甜。



沾醬是辣味巧克力，替撒了糖粉的吉拿棒增添更多風味。

精釀啤酒

配合當天享用的西班牙料理，有經過餐酒搭配訓練的店員，特別推薦了4款西班牙精釀啤酒：

六芒星啤酒

喝起來帶有大麥的麥香跟玉米的甜味，口感滿不錯的。

星達姆啤酒

喝起來味道清香，帶點甜，搭配西班牙料理很適合。

Moritz 7 莫里茲 7 啤酒

喝起來味道偏酸，但口感細膩，搭配西班牙料理很適合。

巴塞隆納國家啤酒

口感清香順暢，很順口，帶有烤穀物的香氣。

ABV 地中海餐酒館林口旗艦店的品嚐心得

跟朋友相約聚餐，袁彬都會選擇擁有寬敞空間，料理品項豐富的餐廳。ABV 地中海餐酒館林口旗艦店，袁彬相當推薦的林口聚餐餐廳，提供的西班牙料理，澎拜豐盛，再搭配西班牙的精釀啤酒，讓人彷彿一秒來到西班牙。

ABV 地中海餐酒館林口旗艦店鄰近分店

位於林口長庚醫院附近的ABV日式居酒館林口長庚店，也是袁彬滿推薦的桃園龜山美食，在ABV 地中海餐酒館林口旗艦店的店內也可以看到完整的介紹。

ABV 地中海餐酒館林口旗艦店的資訊