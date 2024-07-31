星之鍋

《星之鍋》是宜蘭近期人氣超高的一間員山美食，位在員山魚丸米粉一條街上，雖然宜蘭員山不算靠海區域，但這條路卻因超多間魚丸米粉，而享譽全台，多少遊客來宜蘭旅遊時，都會特別來此品嚐宜蘭美食，阿偉跟阿新當然也來朝聖過，不過當時只覺得普普還OK而已，但這次要介紹的星の鍋，有反轉我的想法印象！海鮮是超級新鮮，鍋裡面還有曾獲得台灣魚丸王獎的富哥飛虎魚丸，更加了宜蘭神秘配料，重點星之鍋午餐限定竟然只要150元，算起來是相當划算～

星之鍋資訊

電話：039232526

時間：11:00–14:00、17:00–21:00；三公休

地址：264宜蘭縣員山鄉員山路一段375號1樓 / 地圖

星之鍋在哪

《星之鍋》就在宜蘭員山魚丸米粉一條街上，斜對面是員山鄉公所，門口有LOGO很大很好找，停車也很方便，門口有4個汽車車位，滿了也不用擔心，沿著馬路兩側也很好停放。

《星之鍋》門口的粉色小熊也太可愛了，手上還拿著乾燥花跟側背包還有植栽，這搭配好吸睛～

星之鍋用餐規定在門口小黑板上，不過！這是晚餐的鍋物吃到飽部分，中午吃的是星之鍋午餐限定。

星之鍋內用環境

《星之鍋》的用餐環境是日式風格跟新時代簡約風融合，感受起來是潔淨與質感並存，搭配日系元素點綴，整體來說很舒心。

餐廳內的空間不算大，但是大的非常寬敞，坐起來也非常舒適。

星之鍋菜單

這次來《星之鍋》，不是來吃宜蘭火鍋吃到飽的部分，而是只有中午時段才有的星之鍋午餐限定！品項選擇只有4種，小卷、蝦蝦、蛤蜊跟綜合，統一價是150元，乍看之下不便宜，但星之鍋餐點上桌後，CP真的遠超價格，海鮮食材非常新鮮，南方澳漁港新鮮直送，還放了富哥飛虎魚丸入鍋，美味跟口感都是大加分。

點完餐後，《星之鍋》老闆隨即立刻開煮，每鍋都在眼前一一完成，突然發現自己好像也能做到，不過想想採買跟備料…來宜蘭想美味吃海鮮鍋還是來《星之鍋》最方便了。

隨後星之鍋老闆加入了宜蘭美食美味關鍵”蛋酥”，這可是宜蘭名菜西魯肉的關鍵靈魂。(後來才知道，原來蛋酥還是老闆自己炸的

從小卷悠黑發亮又清澈的眼睛，產地新鮮直送珍沒法騙人，我甚至認為是清晨才捕撈的。

當場現煮完成後，美味隨即上桌，等候時間不長，出餐速度非常快。

喜歡吃辣，在點餐時也可以告知，辣椒很香，辣度呈現在前中段，尾勁收尾蠻快的，不會一直辣喉。

大約10分鐘左右，我們點的星之鍋午餐限定就上齊了，三鍋分別是小卷鍋、蝦蝦鍋跟全都要的綜合鍋，要不是這次來宜蘭旅遊人數-1，一次就能收集4鍋星の鍋午餐限定了～

星之鍋 午餐限定 推薦 / 綜合鍋

第一次來《星之鍋》不知道點什麼，那不妨跟阿新一樣，直接點了綜合鍋，鍋裡既有蛤蜊、鮮蝦跟小卷，還加了2021獲得台灣魚漿王名攤認證的富哥飛虎魚丸，再加入新鮮蔬菜跟菇類，整個鍋物的澎湃度、豐富度就直接拉到最高最滿。

富哥飛虎魚丸紮實Q彈，吃起來特別香Q美味，不瞞大家，阿偉在離開時還問了店家《星之鍋》，富哥飛虎魚丸店內有再販售嗎？還真的有！不過大家要注意保溫問題，如果離開星之鍋後，要去宜蘭住宿Cheik in或回家，那可以直接買爆～

蛤蜊各個飽滿鮮美，如果點的是蛤蜊鍋，那湯頭的鮮美程度，想起來就讓人超期待。

蛋酥煮過後，保有細膩細緻的蛋香味，連同吸附湯底精華一起吃，嘶～這組合有點迷人啊！

星之鍋 午餐限定 推薦 / 小卷鍋

剛剛有拍到小卷下鍋前的照片，那眼神黑得發亮就足以代表新鮮程度，而煮出來的湯頭也極致鮮美，不同於綜合鍋的圓潤飽滿，小卷鍋湯頭喝起來更為清甜鮮。

但若是沒看到，小卷到底新不新鮮也是能吃得出來！一口咬下的嫩口微Q跟小卷自然鮮甜滋味，根本騙不了人。

雖然宜蘭員山魚丸米粉一條街的魚丸米粉很有名，但我還是更喜歡冬粉在吸收湯汁後，Q彈滑溜的口感，應該算是個人偏好所愛🥰

星之鍋 午餐限定 推薦 / 蝦蝦鍋

《星之鍋》午餐限定蝦蝦鍋也很有誠意，跟小卷鍋一樣，都是給3尾份量不算小的白蝦，搭配富哥飛虎魚丸，豐富度一樣拉高拉滿。

蝦子真的非常新鮮，從緊實的蝦殼與蝦頭蝦身不分離的型態來看，新鮮度是絕對有保障的，吃的時候更能感受到蝦肉的鮮甜味以及緊實Q彈口感，讓阿偉完全相信《星之鍋》在食材上非常講究”鮮”字的。

麵條是粗黃麵，吸附湯汁精華，吃起來帶點微Q口感，基本上不會差到哪去，但有湯頭美味加持，味道變得很不錯。

星之鍋飲料

飲料部分，特別推薦《星之鍋》的烏梅汁，是店家自己做的，喝起來酸甜比例很剛好，就連不愛喝酸的阿新，也可以接受！

星之鍋評價

不得不說星之鍋午餐限定有驚豔到我了！雖然每鍋要價150元，但《星之鍋》用料真材實料，海鮮都超級新鮮，小卷、白蝦跟蛤蜊都鮮到太美味，調味上更是讓海鮮原始味道更為突出，吃起來真的太鮮美！大推～

最近更新時間 2024 年 07 月 11 日

店家/景點資訊

店家名稱：星之鍋

所在地址：264臺灣宜蘭縣員山鄉員山路一段375號1樓

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：039232526

評價：★★★★★

交通資訊

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