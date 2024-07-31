假日才有營業的銅板港式點心，誇張的是菜單上腸粉、粥品、點心等每一種港點都只要銅板價，最貴單品也只要70元!!!

桃園大溪老街內必吃超平價港點，週六和週日才有營業，店址靠近大溪國小前方十字路口附近，中午來就湧現長長的排隊人潮。

排隊時也沒閒著，認真看老闆熟練的油炸食物，網勺一撈成堆金黃色炸物不點太可惜了。

約末排了快一時才入座用餐，但送餐速度蠻快的，從粥、河粉到西米露，共點了11道港點。

干炒牛河

一份真的不用百元，拿一百找三十元好平價。

沒因為平價而份量少，就同一般份量差不多，數片牛肉、豆芽，混和河粉上色均勻入味。

牛肉皮蛋粥

粥已熬微麋狀，牛肉、皮蛋、青菜等配料，適中的調味，吃完會想加點。

牛肉腸粉

腸粉比較小巧，一條約二口大小，半透明外皮隱約可見配料，口感滑嫩好吃。

魚翅餃

魚翅餃內餡有蝦肉，味道鮮美。

燒賣

和魚翅餃相比，燒賣味道比較膩口。

人蔘雞湯

湯內附一隻雞小腿，雞肉入口即化和蔘香濃而清爽，以價位來說很值得。

鳳爪

軟Q充滿膠質，肉和骨輕易就分離。

西米露

在炙熱的天氣和飯後能吃上一碗冰涼的西米露真好，喝得到甜湯中像綠豆沙的配料和西米谷，這道大家要點。

11道單品，4個人不到五百元，非常划算，附上菜單讓大家參考。

店名：大溪港式點心

地址：桃園市大溪區登龍路88巷19號

營業時間：星期六、日11:30~18:30

交通：

自行開車停車：

大溪橋頭汽機車停車場，步行約15分鐘，計次收費$50元(靠近大溪橋)

大溪國小地下停車場，步行約4分鐘，計時收費$50

大眾運輸：

桃園客運大溪總站搭乘702號公車至大溪老街站下車，步行約4分鐘