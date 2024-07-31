假日才有營業的銅板港式點心，誇張的是菜單上腸粉、粥品、點心等每一種港點都只要銅板價，最貴單品也只要70元!!!
桃園大溪老街內必吃超平價港點，週六和週日才有營業，店址靠近大溪國小前方十字路口附近，中午來就湧現長長的排隊人潮。
排隊時也沒閒著，認真看老闆熟練的油炸食物，網勺一撈成堆金黃色炸物不點太可惜了。
約末排了快一時才入座用餐，但送餐速度蠻快的，從粥、河粉到西米露，共點了11道港點。
干炒牛河
一份真的不用百元，拿一百找三十元好平價。
沒因為平價而份量少，就同一般份量差不多，數片牛肉、豆芽，混和河粉上色均勻入味。
牛肉皮蛋粥
粥已熬微麋狀，牛肉、皮蛋、青菜等配料，適中的調味，吃完會想加點。
牛肉腸粉
腸粉比較小巧，一條約二口大小，半透明外皮隱約可見配料，口感滑嫩好吃。
魚翅餃
魚翅餃內餡有蝦肉，味道鮮美。
燒賣
和魚翅餃相比，燒賣味道比較膩口。
人蔘雞湯
湯內附一隻雞小腿，雞肉入口即化和蔘香濃而清爽，以價位來說很值得。
鳳爪
軟Q充滿膠質，肉和骨輕易就分離。
西米露
在炙熱的天氣和飯後能吃上一碗冰涼的西米露真好，喝得到甜湯中像綠豆沙的配料和西米谷，這道大家要點。
11道單品，4個人不到五百元，非常划算，附上菜單讓大家參考。
店名：大溪港式點心
地址：桃園市大溪區登龍路88巷19號
營業時間：星期六、日11:30~18:30
交通：
自行開車停車：
大溪橋頭汽機車停車場，步行約15分鐘，計次收費$50元(靠近大溪橋)
大溪國小地下停車場，步行約4分鐘，計時收費$50
大眾運輸：
桃園客運大溪總站搭乘702號公車至大溪老街站下車，步行約4分鐘