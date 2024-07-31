桃園熱炒推薦吃哪家？

桃園富國路上隱藏版的熱炒酒館 ，桃園當地評價很高，家庭聚餐、朋友聚會、宴客超推

這間從來沒有對外曝光過的美食餐廳！

不僅有免費停車場，大包廂還能邊用餐邊唱卡拉OK，也不用擔心會吵到別人唷

【酒霸燒物酒館】位置稍有點偏僻，能找到這來的客人，想必不是熟客

，就是靠口耳相傳的口碑效應，可見是真的有點東西！

餐廳斜對面有附設免費停車場(富國路101號旁)，很方便喔，有專屬停車場超級加分！

日式壁畫與微昏暗燈光，有別於一般熱炒店給人髒亂、悶熱、吵雜的印象

，這裡整體環境舒適且有質感與悠閒氛圍

不論是家庭聚餐、姐妹哥兒們聚會、情侶約會，都適合

最裡面還有一間包含卡拉OK的大包廂，非常適合公司舉辦春酒或尾牙

，讓你和好友們可以毫無顧忌地歡唱到凌晨

VIP包廂超搶手預約中！！

包廂低消只要$8000(需酌收清潔費)，包括酒水及菜錢，就可以關起門來大口吃飯、開心高唱

不過可歡唱的大包廂相當搶手，建議大家先訂位比較保險

坐定位後，看著酒霸菜單點餐時，發現這裡不少熱炒菜色價格有比想像中來的便宜

，而且不只功夫私房菜，還串燒、各式烤物炸物、還有涼拌菜，閉著眼睛點的價格，道道都好吃！

來熱炒店當然要來一杯現倒的生啤酒啊〜那新鮮綿密的泡沫就好過癮！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

冰箱內也有多種牌子精釀的罐裝啤酒，喜歡喝特殊口味啤酒的人可別錯過了

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【香腸炒飯】

滿滿香腸以及香蔥，而且給的份量超多，根本兩人份！

香噴噴的香腸和蛋香的結合，撲鼻而來的淡淡的焦香與醬料的美

一口嚐下米飯粒粒分明，醬油風味的炒飯有淡淡鹹香，口感香Q帶勁，讓人一口接一口，越吃越涮嘴

【椒麻皮蛋】

皮蛋也能變宴客菜！香辣開胃，蒜香十足，最適合大熱天

辣得剛剛好麻得很帶勁，吃不到皮蛋的獨特嗆味，只留下Q彈口感

讓平凡的皮蛋變得更有滋味也變得更涮嘴，愛吃皮蛋的老饕絕不能錯過

【鹽烤大草蝦】

不需太多的調味即可吃到蝦肉的鮮美！

簡單的鹽烤更能呈現草蝦的甘甜和濃濃海味，烤得火侯剛剛好，很好剝殼

帶有微微鹽香又不會太鹹，保留了草蝦的Q彈口感，好吃到讓你停不下來，一隻接著一隻太過癮啦〜

【烤生蠔】

貼心的開殼，專業的烤得果然不一樣XD

生蠔顆顆都超飽滿！

帶著天然的鹹味，咀嚼後慢慢的帶出生蠔最原始的鮮甜味

超級肥美多汁的烤生蠔，配上一杯啤酒真的超讚！

【培根蔥捲+牛五花肉串+七里香串+香酥雞皮】

除了台式熱炒類之外，另外還有日式串燒，來酒霸重點還有這個啦

培根蔥捲

翠綠細嫩的青蔥，爽脆美味的口感，和培根捲在一起，培根的油脂與蔥的清爽相互交錯

鹹香中帶甜香又嫩不吃吃看就太可惜啦！

牛五花肉串

真心推薦這是小編吃過最好吃的串燒〜

厚度有一定的水準，吃起來口感好讚，嫩嫩的牛肉充滿牛肉的香味

，很嫩很紮實而且不會柴柴的，味道很涮嘴，吃好幾串都不是問題！

七里香串

顆顆串好的雞屁股，整支拿起就可以吃哩

外皮烤到略帶焦香，帶骨脆甜多汁，每一口都能感受到濃郁的滋味

香酥雞皮

每一塊雞皮都經過精心處理，烤至外皮金黃酥脆，卡滋卡滋，酥脆超好吃〜

【蒜香雞翅】

撲鼻而來的蒜香味瀰漫了整個空間！

真的太香了啦！

厚實肉質、鮮嫩多汁的雞翅加上蒜酥，蒜香味撲鼻而來

雞翅喀滋脆響，外酥內嫩、鹹香入味、吮指回味，讓人一吃就愛上〜

【炒蘆筍】

吃出蔬菜本身的鮮與甜

新鮮脆口的蘆筍與Q彈軟嫩的洋菇，口感豐富、清爽不油膩

【鹹蛋苦瓜】

微微的苦味搭配鹹蛋沙沙的口感好迷人啊，是一道味道豐富含層次感的一道料理

集爽脆與細滑於一身，苦中帶甘，超級開胃！

【烤花椰菜+櫛瓜+四季豆】

熱炒的蔬菜料理，偶爾想來點變化，「烤蔬菜」會是很棒的選擇！

保留時蔬的清爽鮮甜，很值得想來點清爽可口的朋友們

【胡椒蝦】

胡椒裹上蝦肉，辣辣和鹹鹹的味道一直刺激口水分泌〜

燒成胡椒香氣四溢的白蝦，裹上辛辣可口的醬汁，Q彈甜美的蝦肉，鹹香夠味

ㄙㄨㄚˋ嘴的胡椒蝦與啤酒最對味了！

【生魚片】

不在菜單上的隱藏版！

切得很厚，吃起來非常過癮，不得不說，他們家的生魚片新鮮度真的很棒

【烤鯛魚】

第一次在熱炒店吃鹽烤魚，有驚艷到耶

鹽烤把水分鎖在魚肉裏，吃起來超水嫩！

魚肚子裡面有塞蔥跟蒜，完全沒有土味，魚肉好嫩好好吃〜

我真的要好好稱讚這鯛魚，完全沒腥味，魚肉相當厚實，鮮嫩又多汁，這一隻太值得了

一人吃一隻沒問題！

鹽烤鯛魚都是現點現烤的，前置作業約30-40分鐘，超費工的，建議大家要前往前也可以先電話預訂

【碳烤魷魚】

真的必須被推爆，真的很大份！

魷魚的肉質相當脆彈，碳烤過後能嚐到碳香氣，而且醬汁鹹中帶甜

魷魚吃起來彈嫩之外還很多汁，更可以感受到滿滿的海味鹹香，好吃程度顛覆我以往吃到的魷魚

【烤五香山豬肉片】

肥瘦黃金比例的山豬肉，肉質吃起來是Q的

可以媲美鹹豬肉但又不會那麼死鹹，很夠味好吃！

鹹香好入口，吃山豬肉配啤酒，哇呼〜太讚了，完美的下酒菜！

小珊珊碎碎念：

今天點的餐點全數高分過關，是真正能吃出師傅手藝的一家餐廳，份量足、價格親民

每桌必點一吃就愛上的烤鯛魚，鮮嫩又多汁，我一個人可以吃掉兩隻XD

快揪上你愛吃熱炒串燒的好朋友一起來品嚐 ，絕對讓你讚不絕口、一試成主顧！

【Info】

【酒霸燒物酒館】

地址：桃園市桃園區富國路82號

營業時間：17:00~02:00(周一公休)

電話：03-3021683/0981603188

官方粉專：酒霸燒物酒館

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