2024年新北市八里區農會為推廣八里在地的優質文旦柚，於7月30日假八里福朋喜來登酒店舉辦「幸福柚 遊幸福」食農體驗遊程記者會，宣告8月起的一連串精彩活動正式起跑。即日起至8月31日止免出門，上網「八里區農會 - 小農電舖直銷站」，八里區小農各項農特產品免費幫你直送到府 (宅配免運費)，全館文旦柚預購享9折優惠。



中秋佳節 (9月17日) 將近，你是否還在為送禮品項及如何遞送傷腦筋？除了口味與創意日新月異的月餅、蛋黃酥之外，事實上象徵平安團圓、且有保佑之意的文旦柚，也是企業往來、親朋好友佳節送禮的優先選項。八里區農會體貼你，即日起至8月31日止免出門，上網「八里區農會 - 小農電舖直銷站」，八里區小農各項農特產品免費幫你直送到府 (宅配免運費)，全館文旦柚預購9折優惠，單筆預購滿3,000元以上，還可參加八里福朋喜來登自助餐劵抽獎活動 (市值1,188元)。



每年5月至10月間是八里區黃金筍 (綠竹筍) 的盛產期，八里區農會以「日光水岸」為標章，推出黃金筍系列產品：現採黃金筍、預冷黃金筍、熟の黃金筍、熟の白玉筍、黃金筍包子等產品，供消費大眾選購。黃金筍真空包裝過程絕無添加保鮮劑及人工添加物，保有黃金筍最原始最新鮮的風味，適合美食家烹調料理。



八里文旦柚的大面積種植，最早可追溯到民國60至70年代，八里山區西曬充足高溫乾旱，海水鹽份隨雨水降落，再加上觀音山火山岩風化的土壤條件，讓八里文旦柚果肉香甜、濃郁好吃，那海水鹽份滋養的獨特柚香，更成就八里文旦柚的高知名度，遂有「北八里，南麻豆」之美稱。



文旦柚小常識：文旦柚剛採摘下來時，並不是最好吃的時候，應該要存放在通風陰涼處，大約10～15天的「辭水」讓果皮轉黃，這時候文旦柚的果肉，肉質會由硬變軟，由酸轉甜，糖度提高，口感最為甜美，就是最佳食用時間。



「心形幸福柚」在每年5月前後柚子成長初期，就套上愛心塑模，隨著果實慢慢成長，會沿著外型生長，最後長成愛心的形狀。目前 「心形幸福柚」共有六個字樣五組造型，Love - 囍、94LU - 94狂 (就是愛你 - 就是狂)、94狂 - NTPC (就是狂愛新北市)、雙心箭 - 94LU (兩情相悅 - 就是愛你)、NTPC - 雙心箭 (新北市與您心心相印)。 「心形幸福柚」包上保鮮膜，可延長欣賞保存期限30~50天左右。七夕表心意，想送她/他一個特別的「心型幸福柚」。



新興水果品種：蜜雪梨、玉文芒果、金蜜芒果、愛文芒果、西瓜芭樂、紅心芭樂、水晶芭樂、黃金果等。



文旦柚加工品：柚香爆米花、柚香美人果茶、寶柚茶、蔓香柚子和風醬油、醬油膏等。



小農電舖直銷站預購優惠辦法



1.預購優惠期間：即日起至8月31日止

2.優惠辦法：

第一重：全館農特產品宅配免運費

第二重：全館文旦柚預購9折優惠

第三重：單筆預購滿3,000元以上，可享八里福朋喜來登自助餐劵抽獎活動(市值1,188元)，限5名。

3.預購流程及抽獎：

(1)上網搜尋【八里區農會小農電舖直銷站】查詢各項產品簡介。

(2)選擇商品加入購物車。

(3)確認預購產品明細及金額無誤後完成付款。

(4)專人確認交易完成並符合單筆預購金額達3,000元以上者，即可參加抽獎。不限姓名、次數，單筆預購次數越多，中獎機率越高。

(5)抽獎日期：113年9月4日上午10時30分

(6)抽獎地點：八里區農會五樓活動中心

(7)抽獎方式採現場全程直播並邀請第三方律師見證，以示公正、公開、公平方式辦理。

(8)得獎者於本會 Facebook 粉絲專頁貼文置頂公告一週，並由專人與得獎者確認寄送【八里福朋喜來登自助餐劵】，請於餐劵有效期限內使用，逾期喪失權利不得異議。

(9)得獎者於公告期限內經三次聯繫無法確認者，即喪失得獎資格及權利。

4.注意事項：請預購者於選購交易時留存真實姓名與聯絡方式，以便得獎獎項之聯繫寄送。

八里區農會 - 小農電舖直銷站，官網：https://www.gotobali.com.tw/

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