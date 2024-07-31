嵐山熟成牛かつ專売，台中超人氣炸牛排推薦。嵐山熟成牛かつ專売在台中有多間分店，這次妮妮布魯來的是位在台灣大道與健行路口，鄰近金典綠園道、勤美商圈的 台中西區健行店，餐點主打炸牛排、丼飯定食，而且白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽。隨著季節性推出當季水果特色甜點，2024年夏季新品有芒果芭菲、鹽之花奶蓋布丁、柚香芒果泡泡飲，十勝芒果鮮奶酪、十勝芒果冰沙也有新變化。

嵐山熟成牛かつ專売 台中炸牛排

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嵐山熟成牛かつ專売 在哪裡?

嵐山熟成牛かつ專売在台中有多家分店，這次妮妮布魯介紹的嵐山炸牛排是位在金典酒店正對面、SOGO百貨附近、鄰近勤美草悟道、科博館的台中西區健行店。

搭乘交通工具者，在健行路與台灣大道路交叉口有公車站牌、Ubike；開車者可以留意店面巷子內的收費停車場或是靠近科博館附近的收費停車場，吃飽後可順便逛街消食。



嵐山炸牛排健行店只有一層樓座位區，但分成前、後兩大區域，後方座位區很寬大，適合團體包場辦活動。

整體用餐座位其實相當的多，即使看到前面人潮滿滿還是進來問一下是否有座位，因為，後方還有好多位置喔~可別被前面客滿人潮嚇到而猶豫。

妮妮布魯和朋友是在暑假的平日中午來用餐，整間客滿滿生意超好的，但我們有留意到這邊中午用餐人潮比較晚，大約接近一點時最多人，不喜歡人多的話，可以一開店11:30就來用餐更舒適~假日時則因為附近遊客眾多，一定要訂位比較好喲!

白飯、湯品自助區

點套餐、定食者都享有白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續的服務，放在角落的自助區使用。

嵐山熟成牛かつ專売 菜單價位

嵐山熟成牛かつ專売除了以炸牛排為主打，其實也有雞、豬、牛丼飯，不吃牛的朋友也是可以一起來吃飯呦！更厲害的是隨著季節推出不同限定的甜點，好吃度不輸一般咖啡館甜點！

➤嵐山熟成牛かつ專売 完整菜單

嵐山熟成牛かつ專売不管是個人套餐或是雙人套餐中的白飯、高麗菜絲、味噌湯都是提供免費無限續，而且嵐山的米飯相當飽滿Q彈好吃，搭配升級肉量的套餐，幾乎可以讓妮妮吃一餐抵兩餐~

炸霜降紐約客(附溫泉蛋)，升級肉量版

炸牛排會提供三款醬料：薄鹽醬油、胡麻醬、蘋果咖哩醬，肉盤中還有薑片與新鮮山葵泥，搭配桌上立牌的吃法，讓你吃個炸牛排也能有很多種風味變化

菜單上有註明解說，【霜降紐約客】改良自法國傳統料理工藝【Pique】，將牛肉油脂和獨家醃料以填充方式加入牛肉纖維中，讓肉質更有層次和提升軟嫩度，需全熟才能食用。如果比較在意的話可以選原肉的美國穀物飼養的【翼板牛排】，煎至7分熟即可食用。

瞧瞧這鮮紅粉嫩的牛排切面，均勻的油花使其口感柔嫩，外層事先微酥炸過增添不同口感

利用桌上小火爐煎至全熟，隨著牛肉在鐵盤上滋滋作響而散發香氣，煎好一塊馬上吃最過癮

除了搭配醬料之外，也可以用炸牛排沾半熟溫泉蛋一起吃

或是將溫泉蛋拌入白飯中，肉、蛋、飯一起吃也是邪惡至極的好吃啊~~

特上帶骨牛小排丼飯定食(附溏心蛋)， 升級肉量版

喜歡浮誇系美食的人必不能錯過這碗爆肉山丼，肉肉山滿至看不到白飯!!

妮妮布魯個人非常愛吃這一道帶骨牛小排丼飯，喜歡浮誇的人推薦你一定要加價升級肉量，視覺、味覺都很過癮!

選用美國帶骨牛小排堆疊成山，牛肉先用秘製醬汁醃製再經過高溫烘烤到香氣逼人，每塊肉都帶著炙燒後的赤香色澤，油油亮亮閃閃動人呀!

入口咀嚼時，鹹甜醬汁與肉香迸發，雖然肉香濃郁但口感還是很鮮嫩且多汁，越是咀嚼、越耐人尋味，我們非常喜歡!

裡面還藏著一顆溏心蛋，可以先把肉山一部分的肉放到盤子，這樣才吃得到蛋與飯。

底部白飯有淋上些許鹹甜的燒肉醬汁，也是相當開胃，搭配著炙燒牛小排的肉香，讓人可以多吃好幾碗飯！

嵐山燒肉盛合， 升級肉量版

一次品嘗到炙燒牛五花、特選級翼板牛排2種不同牛肉美味，而且高高的肉山裡面也是有藏著一顆溏心蛋喔~

醬烤炙燒後鹹甜的牛五花肉堆疊成肉山，薄切肉片與豐富的油脂讓口感柔嫩豐腴，下層鋪墊著外表焦香肉質粉紅鮮嫩的特選級翼板牛排，頗有厚度的牛排肉汁豐沛又飽嘴滿足咀嚼感，特別適合愛吃肉但又喜歡多種變化的人。





嵐山熟成牛かつ專売除了炸牛排是招牌之外，其實浮誇系丼飯也是非常人點選的熱門餐點，妮妮布魯尤其喜歡特上帶骨牛小排丼飯定食，肉質很嫩又肉香濃郁

香蔥鹽燒雞

用去骨雞腿肉包捲著綠色油蔥，最後再加碼大量油蔥點綴其上，鮮嫩的雞肉有著膠質感滑溜雞皮，日式淡雅的蔥鹽風味吃起來夠味但又清爽舒服，適合想吃清淡肉類的人

炸玉米天婦羅

玉米保留梗心切成四等分方便食用，表面裹上薄粉酥炸過、淋上醬汁與海苔粉，顯得玉米粒更加香甜

新世界串炸

瞧這串炸們乾爽的外表，是因為上面這層日本麵包粉是屬於比較細粒，所以相對也比較不油膩~

串炸包含有竹輪、雞肉、杏鮑菇、玉米筍、麻糬各一串，搭配主廚特調大阪燒醬，帶點酸甜感沾炸物更解膩，相當好吃耶！其中很特別的食材是微甜的Ｑ軟麻糬，外表酥爽裡面很Ｑ軟，搭配鹹香酸甜醬汁很是不同風味～

嵐山熟成牛かつ專売 芒果季甜點

嵐山熟成牛かつ專売在餐點上也頗為用心，每年的芒果季、草莓季都會特別去研發新口味的甜點，讓熟客們來吃招牌的炸牛排、丼飯之餘，還能有不同驚喜與變化

芒果芭菲(每日限量10杯)

層層鋪墊著不同甜點的芒果芭菲，口感風味多變，但整體又互相搭配不違和，上面是香草冰淇淋與大量完熟芒果+哈密瓜，鋪撒著穀香甜麥仁，杯身裡面則是讓妮妮相當驚艷的，一層鮮奶麻糬夾著百香果凍，最後鋪墊著十勝奶酪，尤其是鮮奶麻糬的口感QQ黏黏又像果凍很討喜，是一款相當特殊的甜點，但製作較為複雜所以每日限量供應喔！想吃最好先預訂保留。

十勝芒果鮮奶酪

之前芒果季時也有類似的芒果鮮奶酪，但嵐山也是每年都有在微調整到客人喜愛的風味

以北海道十勝鮮乳製作的十勝奶酪純淨的奶香十分濃郁，上面則是店家自製芒果醬與完熟芒果丁，也是主要的甜味來源，建議吃的時候要和下方十勝奶酪攪拌均勻，風味才是最佳均衡的喲！

十勝芒果冰沙

芒果與北海道十勝鮮乳打製的冰沙，十足芒果香甜，再加以新鮮芒果丁與冰淇淋增添不同口感與香甜，整杯相當香甜消暑不膩

柚香芒果泡泡飲、芒果多多泡泡飲

以柚香醬or芒果醬為基底加入氣泡水與芒果丁，而芒果多多泡泡飲則是再添加些許可爾必思帶點酸甜感，這兩款是屬於較為清爽型的芒果飲品。

鹽之花奶蓋布丁

加入法國鹽之花的奶蓋手工布丁，吃的時候要先將底下手炒焦糖醬往上攪拌，帶點鹹味的奶蓋溫潤綿柔奶香的布丁，搭配上頭焦糖脆片，增添不同層次口感、鹹甜交錯，相當特別。

隱藏版浮誇系巨無霸布丁

特別提醒：目前是隱藏版甜點沒有出現在菜單上，需要訂位時先預訂，浮誇系布丁每日限量供應4份，須至少提前一天預約才吃得到，若遇假日要更提早預訂喔!

浮誇系布丁因為非常的巨大，所以會上桌再脫模，然後放上好大一球的香草冰淇淋，撒上脆口香甜的焦糖脆片與焦糖丁，再淋上焦糖醬，整體吃起來口感與味蕾感受更加有層次變化，就算很大顆也不會膩，但是會超飽！適合4、5人分享，吃不完也是可以外帶打包回家~隔天再吃也很OK！

整體感想：

嵐山熟成牛かつ專売的炸牛排、丼飯好吃，而且有白飯、高麗菜絲、味噌湯免費續吃到飽，基本上一般食量的人都能吃得相當飽，愛吃肉或食量大一點者推薦你要升級肉量。隨季節推出的限定甜點則是每季不同，趕快趁當季搶鮮吃起來～妮妮個人特別推薦芒果芭菲，布魯則是喜歡鹽之花奶蓋布丁。

貼心提醒，暑假期間、假日人潮頗多，可以多多善用線上訂位預約。➤線上訂位

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嵐山熟成牛かつ專売 健行店

地址：台中市西區健行路1058號

電話：04-2323-0222

營業 時間：11:30~14:30，17:00~20:30

嵐山熟成牛かつ專売 西屯店

地台中市西屯區福科二路95號

(04)2700-3777

嵐山熟成牛かつ專売 北屯店

台中市北屯區昌平路二段12之15巷60號

(04)2247-2777

嵐山熟成牛かつ專売 南屯店

台中市南屯區大墩十一街255號1樓

(04)2310-0777

周邊美食景點

➤台中勤美居酒屋一條街營業到凌晨1點半的宵夜美食

➤科博館植物園

➤阿里郎韓式小館

➤平價好吃的阿裕壽司

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