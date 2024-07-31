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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 網路沒太多人知道的隱藏版！大碗爆料海鮮米粉湯尬海景，CP值超高推薦

網路沒太多人知道的隱藏版！大碗爆料海鮮米粉湯尬海景，CP值超高推薦

2024-07-31 21:56:00 陳小可的吃喝玩樂 人氣：147
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：869篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

煎炸的魚 腳滑的螃蟹(大溪店)
place宜蘭縣頭城鎮濱海路六段76號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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宜蘭頭城大溪漁港美食推薦「煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店」，餐廳自家漁船海鮮直送，菜單提供海鮮拼盤、海鮮炸物、米粉、炸蔬菜和湯品，最吸引我的就是霸王米粉湯，海景＋海鮮爆料米粉湯CP值超高，網路沒太多人發現很低調。

來宜蘭頭城大溪漁港找美食，推薦這間名字很長、難搜尋的煎炸的魚 腳滑的螃蟹美食餐廳。

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 交通

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店地址位在大溪漁港生鮮魚市附近，餐廳獨立店面，招牌寫著白帶魚小卷米粉

店前或旁邊就有超多汽車停車位，開車來吃海鮮超方便，距離大溪大安廟前籃球場(最夢幻的籃球場)很近可安排順遊景點。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹(大溪店)
地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段76號
營業時間：11:00–20:00（週一休息）
電話號碼：03 978 0708
粉絲團：煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 內用環境

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店內用有冷氣，座位舒適沒有油煙味。

老闆娘超客氣，介紹菜單也很仔細，菜單標價清楚，不怕被當海鮮盤子。

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

好棒的風景啊
網路沒什麼人介紹的海鮮美食餐廳
我一走進去就看到後面靠窗的座位可以看到海景
點一碗海鮮米粉湯配海景，享受宜蘭的美景真的很可以

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

等餐的時候也可以到戶外走走，吹吹海風
秋天安排來這吃海鮮米粉湯也很不錯

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

店內有販售飲料、汽水和啤酒。

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 菜單價錢

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店菜單價錢

菜單除了單點海鮮炸物、川燙海鮮、炸蔬菜、米粉湯等
也可以選擇拼盤或者多人套餐分享
我推薦必點一碗霸王米粉湯或白鯧米粉湯，真的是CP值超高

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 評價好吃

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霸王米粉湯 280元

別小看這碗單價最高的米粉湯
一送上桌，我和朋友都感到驚豔
海鮮份量多，料裝滿滿的畫面真的浮誇
跟雙拼米粉湯180元差很多
真的一定要點一碗霸王米粉湯

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用大瓷碗裝盛再加分
上桌熱呼呼的，上面滿載海鮮看起來真好吃
整碗霸王米粉湯有白鯧魚兩隻、蚵仔、小卷、白帶魚、大白蝦和干貝

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這裡的海鮮有先炸過，但不會油膩
蝦肉彈牙新鮮，味道很甜

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我超愛吃魚的啊
魚皮炸的酥香，魚肉細嫩相當好吃
有兩隻白鯧魚真的讓我很驚訝

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

粗米粉口感Ｑ滑，吸滿海鮮高湯真過癮
我和朋友邊吃邊說這也太划算了吧

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白鯧米粉湯 200元

這碗也很推薦
明明就是點白鯧魚米粉湯
店家還給了蚵仔和蝦子
CP值真的很可以，害我下次回宜蘭又想來吃了

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來對季節，蚵仔肥美鮮嫩好吃
這碗只要200元真的也很推薦
霸王米粉湯或白鯧米粉湯，真的是CP值超高

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

炸物拼盤 550元

份量不少的海鮮蔬菜拼盤，大約可以3-4人分享

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

鮮蚵、柳葉魚、土鮀魚、干貝、透抽頭、香菇和螃蟹等
一大盤可以吃到不同炸海鮮和炸蔬菜，新鮮度真的沒話說

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

隱藏版 限量版季節小鱈魚 

餐廳自家漁船直送的海鮮，當天可能會有菜單沒有的海鮮
點餐時，老闆娘有提到隱藏版，我超愛吃魚怎麼可以不點

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

老闆娘說魚肉裡面白色的是軟骨，可以直接吃

小鱈魚是夏季盛產的魚類，魚皮炸得酥香又脆
魚肉豐厚、細嫩鮮甜，加上蒜末和鮮蔥提味，超好吃呢
很棒的下酒好物啊

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

隱藏版 炸剝皮魚 

想吃特別的魚，來這邊對了
第一次吃到小隻剝皮魚
真的可以滿足我這個愛吃魚的胃口

外層炸的酥香不油膩，魚肉鮮甜嫩口
沒有腥味還帶點Ｑ嫩嚼勁，最上面同樣以胡椒、蒜末和鮮蔥提味
這道炸物也超推，只是每天隱藏版可能不同，不一定能吃到

宜蘭縣頭城鎮-煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

和朋友點了幾樣都很推薦，下次還會想再訪

只是這間「煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店」餐廳店名真長，搜尋也不好記，要來可以試試看搜尋『大溪漁港霸王米粉湯』，最快方式就是把我提供的店家資訊筆記啦！網路沒太多觀光客知道的宜蘭頭城隱藏版美食～

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店

✔停車方便
✔有冷氣
✔環境乾淨無油煙
✔靠窗位置免費看海景

煎炸的魚 腳滑的螃蟹(大溪店)
地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段76號
營業時間：11:00–20:00（週一休息）
電話號碼：03 978 0708
粉絲團：煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。




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