宜蘭頭城大溪漁港美食推薦「煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店」，餐廳自家漁船海鮮直送，菜單提供海鮮拼盤、海鮮炸物、米粉、炸蔬菜和湯品，最吸引我的就是霸王米粉湯，海景＋海鮮爆料米粉湯CP值超高，網路沒太多人發現很低調。

來宜蘭頭城大溪漁港找美食，推薦這間名字很長、難搜尋的煎炸的魚 腳滑的螃蟹美食餐廳。

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 交通

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店地址位在大溪漁港生鮮魚市附近，餐廳獨立店面，招牌寫著白帶魚小卷米粉

店前或旁邊就有超多汽車停車位，開車來吃海鮮超方便，距離大溪大安廟前籃球場(最夢幻的籃球場)很近可安排順遊景點。

煎炸的魚 腳滑的螃蟹(大溪店)

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段76號

營業時間：11:00–20:00（週一休息）

電話號碼：03 978 0708

粉絲團：煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 內用環境

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店內用有冷氣，座位舒適沒有油煙味。

老闆娘超客氣，介紹菜單也很仔細，菜單標價清楚，不怕被當海鮮盤子。

好棒的風景啊

網路沒什麼人介紹的海鮮美食餐廳

我一走進去就看到後面靠窗的座位可以看到海景

點一碗海鮮米粉湯配海景，享受宜蘭的美景真的很可以

等餐的時候也可以到戶外走走，吹吹海風

秋天安排來這吃海鮮米粉湯也很不錯

店內有販售飲料、汽水和啤酒。

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 菜單價錢

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店菜單價錢

菜單除了單點海鮮炸物、川燙海鮮、炸蔬菜、米粉湯等

也可以選擇拼盤或者多人套餐分享

我推薦必點一碗霸王米粉湯或白鯧米粉湯，真的是CP值超高



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

大溪漁港美食 煎炸的魚腳滑的螃蟹 評價好吃

霸王米粉湯 280元

別小看這碗單價最高的米粉湯

一送上桌，我和朋友都感到驚豔

海鮮份量多，料裝滿滿的畫面真的浮誇

跟雙拼米粉湯180元差很多

真的一定要點一碗霸王米粉湯

用大瓷碗裝盛再加分

上桌熱呼呼的，上面滿載海鮮看起來真好吃

整碗霸王米粉湯有白鯧魚兩隻、蚵仔、小卷、白帶魚、大白蝦和干貝

這裡的海鮮有先炸過，但不會油膩

蝦肉彈牙新鮮，味道很甜

我超愛吃魚的啊

魚皮炸的酥香，魚肉細嫩相當好吃

有兩隻白鯧魚真的讓我很驚訝

粗米粉口感Ｑ滑，吸滿海鮮高湯真過癮

我和朋友邊吃邊說這也太划算了吧

白鯧米粉湯 200元

這碗也很推薦

明明就是點白鯧魚米粉湯

店家還給了蚵仔和蝦子

CP值真的很可以，害我下次回宜蘭又想來吃了

來對季節，蚵仔肥美鮮嫩好吃

這碗只要200元真的也很推薦

霸王米粉湯或白鯧米粉湯，真的是CP值超高

炸物拼盤 550元

份量不少的海鮮蔬菜拼盤，大約可以3-4人分享

鮮蚵、柳葉魚、土鮀魚、干貝、透抽頭、香菇和螃蟹等

一大盤可以吃到不同炸海鮮和炸蔬菜，新鮮度真的沒話說

隱藏版 限量版季節小鱈魚

餐廳自家漁船直送的海鮮，當天可能會有菜單沒有的海鮮

點餐時，老闆娘有提到隱藏版，我超愛吃魚怎麼可以不點

老闆娘說魚肉裡面白色的是軟骨，可以直接吃

小鱈魚是夏季盛產的魚類，魚皮炸得酥香又脆

魚肉豐厚、細嫩鮮甜，加上蒜末和鮮蔥提味，超好吃呢

很棒的下酒好物啊

隱藏版 炸剝皮魚

想吃特別的魚，來這邊對了

第一次吃到小隻剝皮魚

真的可以滿足我這個愛吃魚的胃口

外層炸的酥香不油膩，魚肉鮮甜嫩口

沒有腥味還帶點Ｑ嫩嚼勁，最上面同樣以胡椒、蒜末和鮮蔥提味

這道炸物也超推，只是每天隱藏版可能不同，不一定能吃到

和朋友點了幾樣都很推薦，下次還會想再訪

只是這間「煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店」餐廳店名真長，搜尋也不好記，要來可以試試看搜尋『大溪漁港霸王米粉湯』，最快方式就是把我提供的店家資訊筆記啦！網路沒太多觀光客知道的宜蘭頭城隱藏版美食～

煎炸的魚 腳滑的螃蟹-大溪店

✔停車方便

✔有冷氣

✔環境乾淨無油煙

✔靠窗位置免費看海景

煎炸的魚 腳滑的螃蟹(大溪店)

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段76號

營業時間：11:00–20:00（週一休息）

電話號碼：03 978 0708

粉絲團：煎炸的魚 腳滑的螃蟹 大溪店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



