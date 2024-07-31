在IG上看到珈琲寶山的試營運消息後就很想來看看

避開剛開幕的首波人潮後陸續來了兩三次一直很愛

寶山位在中山站附近台北當代藝術館對面

偏離最主要的逛街商圈中心更有老社區的歷史寧靜

大紅貼紙的店名超有台灣古早店鋪的風格

店內色調厚實沉穩自帶一股沉澱人心的力量

原本的老宅經過巧手改造變身非常有巴黎百年老咖啡廳的情調

靠窗的木椅有著精巧華麗的軟呢刺繡坐墊

搭配雕工細緻的桌燈蘊著黃光就像浪漫小酒館一般

連鐵櫃的鏽蝕都如同畫作一樣

第一次造訪的時候只剩吧檯座位可以入座

木椅已經事先固定在地上無法移動

底部則有置物籃可以放包包

店裡好聽舒服的樂音來自看起來要價不斐的黑膠唱盤

櫃台井然有序深色系非常穩重成熟

透過半掩木框毛玻璃窗可以在兩側座位之間保有點神祕感又有點窺視的秘密度

牆上許多文藝懷舊風格的海報或是黑白照片堆疊出質感品味

很像以前老家會有的和室空間的木板區域需要脫鞋入席

可以隨地落坐或躺或趴不受拘束

是我覺得店裡最自由的空間

老宅的復古氛圍真的令人深受吸引

書架上有著許多書籍雜誌不乏有咖啡相關的日文雜誌可以閱覽

部分座位旁有提供插座可以使用

店裡的注意事項明確寫在菜單第一頁

大家記得留意保持彼此尊重禮貌遵守規則

寶山主理人對深焙咖啡情有獨鍾

除了深焙之外更有極深焙的豆款手沖非常特別

少見提供多種咖啡濃淡比例的選擇

非手沖也不少在其他地方難見到的品項

主理人對配方喝起來的口感很有自我的理念堅持

非咖啡的品項僅提供茶與燕麥奶

既然來寶山還是推薦優先品嘗特色咖啡

甜點跟輕時如果沒有供應會看到品名前面被打叉

我自己幾乎吃過一輪所有的品項

只能說這是一間被咖啡耽誤的甜點店沒有一個雷點

麵包盤 160元

一看到麵包盤有供應就決定要把這份當作我遲來的午餐

自從在萬華的森耕耕咖啡商行吃到極度美味的麵包之後就很著迷手作的歐式麵包拼盤

一盤有至少3,4種不同口味搭配奶油與橄欖油醋

外酥內軟有著柔黃色調的布里歐甜蜜不會太油膩

歐式葡萄乾麵包吃起來很有嚼勁在咀嚼間感受小麥酵母香

法國麵包非常有水分彈性有勁道不是單純硬

在鹽味與橄欖油香包覆中咀嚼鬆軟的佛卡夏

分量乍看只有一盤但真材實料吃完很飽足

布丁 150元

大推布丁超好吃令人意猶未盡

頂部一小球的鮮奶油清爽不厚重

吃完絲毫不會有油膩殘留在口中

布丁外觀帶點淺棕焦糖顏色很特別

口感很軟嫩有點像奶酪的感覺

味道偏甜沒什麼焦糖焦苦味

金桔冰咖啡 180元

喝過檸檬、蘋果、芭樂到柳橙但真的是只有在寶山才看的到金桔咖啡

有著很不錯的酸度兼具微微柑橘苦味

帶著冰滴的發酵甘甜風味很細膩清爽

巧克力凍糕 150元

巧克力凍糕雖然看似平凡但要好吃到讓我印象深刻卻不容易

寶山的巧克力凍糕從第一口就讓我眼睛發亮有種煙花綻放的怦然心動

頂部的鮮奶油輕盈搭配苦甜可可粉多了點大人韻味

凍糕冰涼綿軟滑順跟一般的巧克力蛋糕完全不同等級

本身口感完全符合入口即化四個字

濃郁到極致的可可香氣甜度微甜非常剛好

味道醇厚之餘還帶了點酒香微醺的層次

冰滴咖啡 160元

杯具精緻很有昭和復古喫茶風格

帶點高腳杯的設計讓人有種品飲紅酒的放鬆感

冰涼順口不苦口感厚實有著甘甜酒香

Body非常乾淨透徹回味無窮

店裡各種看似漫不經心卻縝密堆砌布置出出眾品味的質感

實際上造訪兩次好好遵守規則都可以獲得非常舒適的享受

主理人看起來很酷不多話但從細節就能感受到用心與職人的專注

在一派淺焙當道的咖啡潮流中堅持走一條不一樣的深焙路線

是我小心翼翼收藏在喜歡清單的低調好店

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/12

花費: TWD490(金桔冰咖啡+布丁+麵包盤各1)

珈琲 寶山

FB粉絲團/IG

14:00-22:00

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒104 台北市中山區長安西路36號



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