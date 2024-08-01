父親節快到了，今年帶爸爸來吃超特別的冰塊火鍋，一定是最難忘的父親節！第一次聽到冰塊火鍋我也是滿頭問號？？這麼搞笑的火鍋，根本是想挑戰必勝客ＸＤＤ 但想想冰塊火鍋很適合今年熱到紫爆的夏天，至少眼睛看了很清涼啊（笑～）冰塊火鍋是台中知名深紅火鍋推出的夏日新口味【柑橘昆布湯】，我們這次來體驗父親節套餐，就可以加價升級囉！

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深紅火鍋｜1分鐘影片搶先看

深紅火鍋崇德店在哪裡？

深紅火鍋在台中有兩間分店，我們這次來到北屯的深紅火鍋崇德店，跟823公園很近，前面還有空地可讓客人免費停車！

深紅火鍋崇德店｜店內環境

深紅崇德店以大桌為主，很適合一群人聚餐，是公司尾牙跟春酒的首選！店內也有2~4人座，少人數用餐也OK！

這次來發現有更多包廂了！有隱私性的聚餐需求都可以跟店家詢問喔

深紅火鍋｜屠龍爸爸套餐 $6599元

迎接父親節到來，深紅火鍋推出了屠龍爸爸四人套餐，吃香喝辣好好犒賞辛苦的爸爸，套餐內容幫你們列在下面，當天我們還有加購其他活海鮮，父親節就是要超級澎湃超體面啦！還有限時活動於8/1-8/31購買屠龍爸爸套餐，憑消費明細就送深紅清酒兌換卷加爆炸蛤蠣鍋兌換卷

日本A5和牛、美國雪花牛、美國板腱牛、美國牛小排、台灣嫩豚豬肉、台灣嚴選雞腿肉

活體波士頓龍蝦2隻、極鮮大草蝦、生鮮蛤蠣、活凍鮑魚、紅條魚、日本生食干貝、船凍小卷、野生白蝦、阿根廷天使紅蝦

蔥肉餃、蝦仁漿、花枝漿

深紅火鍋｜ 黃金花膠雞湯

先來介紹火鍋湯底，是我超愛的黃金花膠雞湯，這湯頭本身就是一鍋超濃郁雞湯，裡面還撈得到大塊花膠，滿滿膠質女生最愛，不用煮食材就好好喝

深紅火鍋｜冰塊火鍋

另一鍋湯底我們升級新推出的【柑橘昆布湯】，用冰塊火鍋的方式作呈現，鍋裡滿滿冰塊加入濃縮昆布湯底，裡面還會有柑橘片，煮開就是一鍋清爽的日式風味

還會蓋上小珠貝和滿滿兩斤重的蛤蜊

看冰塊在湯裡融化的樣子好療癒喔，用湯匙攪一攪還會有喀拉喀拉的碰撞聲音

煮開後就是一鍋清爽甘甜的柑橘昆布湯底，加上干貝蛤蜊更提鮮

深紅火鍋｜蛤蜊雞湯粥 加購價$199元

多人聚餐時，有些人會比較耐不住餓，等不及海鮮船的擺盤或是處理活體海鮮的時間，想要立刻吃點東西墊墊胃，就很推薦這鍋蛤蜊雞湯粥

桌邊以蒜頭麻油將蛤蜊爆炒後，再加入黃金雞湯煮開，接著放入米飯熬煮

不像別人都是吃完火鍋再煮粥，來深紅讓你一入座就能用雞湯粥暖胃，而且用黃金雞湯煮的粥比一般高湯粥吃起來更香醇濃郁

加上巨量蛤蜊，吃起來很爽耶！

吃完雞湯粥，輪到我們的浮誇海鮮進場啦！來深紅就是要吃各種超厲害的海鮮船，雖然有固定套餐，但餐點需要客製化也都可以跟店家討論，像我們這次就加購不少厲害的活海鮮

一陣子沒來，發現副食也有了新選擇，深紅滷肉飯跟干貝和牛鮭魚卵蓋飯都很推薦！滷肉飯偏肥但吃起來軟嫩不油膩，充滿膠質，另一碗的食材配料海陸兼具好高級

套餐裡面有兩隻活體波士頓龍蝦，我們另外加購了澳洲龍蝦

波龍切開裡面除了蝦膏居然還有好多蝦卵，感覺很像中樂透哈哈，蝦卵吃起來超香的好喜歡

愛吃帝王蟹的朋友，這裡也能夠預訂活體帝王蟹

活海鮮可以選擇直接下鍋煮或是由店家幫你做清蒸！我會建議都請店家清蒸處理就好，還會幫你分切成適合食用的大小，火鍋就煮肉品跟簡單的海鮮，才不會把好喝的湯底風味蓋過去

蒸熟的蟹膏直接拿來沾蟹肉超邪惡，剩餘的還可以再來煮雜炊

黃金蟹的金黃蟹膏看起來超美，肉也很甜呢！不過要吃最飽滿的蟹肉，直接帝王蟹就對了

紅蟳也是好多蛋蛋，現在還有買一送一

雖然我們有另外加購，但原本套餐裡的海鮮船就很澎湃了，還有整條的紅條魚呦

花枝漿跟辣蝦仁漿也好吃，都能吃到大塊海鮮，尤其辣蝦仁漿入口帶點辣度，這口味外面沒吃過耶

兩份肉盤有日本A5和牛、美國雪花牛、美國板腱牛、美國牛小排，不吃牛的也可以換成豬

肉片煮進雞湯鍋會包覆一層濃郁湯汁，不用沾醬就好好吃！筆記起來～父親節就帶爸爸來吃鍋，順便升級很有討論度的冰塊火鍋，氣氛一定超嗨，贈送的清酒跟蛤蜊鍋兌換券自己留起來下次吃ＸＤ



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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深紅汕頭火鍋 (崇德店)

▋地址 : 台中市北屯區昌平東五路256號

▋電話 : (04) 2422-7706

▋營業時間 : 週一~週日 11:00~14:00 、17:00~22:00

▋粉絲團 : 深紅汕頭鍋物

▋LINE @ : 深紅汕頭鍋物

▋深紅火鍋訂位連結

▋注意事項 : 一成服務費 / 空地可免費停車

深紅汕頭火鍋 (台中美村店)

電話：04-23785378

住址：台中市西區美村路一段602號

深紅汕頭火鍋 (新竹竹北店)

電話：03-5583223

地址：新竹縣竹北市文喜街13號

深紅汕頭火鍋 (台北民權店)

電話：02-25475667

地址：台北市松山區民權東路三段106巷32號

深紅汕頭火鍋 (台北SOGO敦化店)

電話：02-87730035

地址：台北市敦化南路一段246號Ｂ2

營業時間可以直接致電到門市訂位哦！

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第一次看到火鍋湯可以續大骨的！這間營業到凌晨3點還免費停車～