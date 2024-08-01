讓人吃過就回不去的水晶餃，吃後就會知道為什麼每天都大排長龍了，嘉義東區【北回水晶餃】真的好好吃，吃完會懷念耶

若不是住在台北，真的會常常去買來吃，我最愛這種軟糯彈Ｑ的水晶餃了，餡料也很有味道、口感也很棒！

北回水晶餃，嘉義超狂排隊水晶餃，純手工製作，一顆18元，吃完會懷念!

北回水晶餃位於忠孝路上，招牌店名有點斑駁，外觀很不起眼，我還是看到排隊人潮才知道店家已經到了！

想買要排隊登記，登記後要在現場等待出爐，離開再回來就沒有了喔！

ADD:嘉義市東區忠孝路166號

TEL:05 225 1387

營業時間:09:00-18:00 (週日公休)

我是在下午三點左右抵達，當時正好水晶餃出爐，我就跟著排隊，後來才知道那些都是有人登記的了

完售後，店家人員就會開始問每個排隊的人要多少數量？然後告知下一鍋要等多久的時間，我以為登記後就能離開，後來才知道不能離開喔，登記就只是為了統計數量，這鍋登記滿了，後來的人就要再等下下一鍋了

我大約等待半個多小時時間才買到，但我覺得值得，因為真的好好吃！

水晶餃都是現場純手工製作，新鮮現蒸，所以比較費時！

包好的水晶餃，要比我們常吃的水晶餃要大上許多，然後也不是常見的三角形或是半月形，北回水晶餃形狀比較偏向比較小顆的肉圓或是包子

現場只有一個蒸爐，一次可以擺放十層，一層約是25顆，換算下來一鍋可以出爐250顆水晶餃，也就是50盒

新鮮剛出鍋的水晶餃，晶瑩剔透、Ｑ彈模樣好誘人

一顆18元、一盒五顆90元，還蠻大顆，五顆就裝滿盒子了

喜歡吃這種軟糯Ｑ彈口感食物的可以多買，不然會不夠吃，我一個人一次就能吃掉一盒

還好我有買兩盒，原本想說買一盒就好，怕大顆呆把拔及小朋友不喜歡吃，然後我們旅行要到隔天才回台北，後來想說等待時間那麼久，還是多買一盒吧

真的要多買，因為好吃！

皮很軟Ｑ，餡料很有味道，單吃就很夠味

餡料除了肉餡外還有豆薯丁，脆脆的豆薯丁吃起來很有層次感，整體風味也很棒，有肉汁及油的濕潤度，卻也不會過於油膩，讓我忍不住一口接一口、一顆接一顆

無論是水晶餃皮或室內餡都好吃到不行的北回水晶餃，吃過後就會知道為什麼會大排長龍了！

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