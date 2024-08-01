到嘉義旅遊不容錯過的美食～粉條冰！尤其最近天氣炎熱，真的很適合來一碗！

原本我要吃的是宣信街阿婆粉圓冰，但前一天下午抵達時阿婆已經在整理攤位了，說賣完了，然後隔天是週日阿婆粉圓冰休息

於是臨時搜尋到【正老牌北興榕樹下冰】，雖然價格整整貴了10元，但一碗手工製作、傳統古早味的招牌綜合冰，任選六種配料只要45元，也是挺划算！

正老牌北興榕樹下粉條冰，六種配料只要45元，嘉義古早味阿婆粉條冰!

正老牌北興榕樹下冰又名榕樹下阿婆粉條冰，原先真的是在榕樹下的攤子，後來才搬來忠孝路的店面經營

店家前方馬路旁有路邊停車格，開車前來可以找看看有沒有空位，生意很好，大多是在地人來外帶，店家動作也很快速，雖然排隊的人多但很快就輪到了

ADD:嘉義市東區忠孝路391號

TEL:0988 761 619

營業時間:09:00-18:00

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桌位擺放在騎樓下，原本我還想說等桌位會不會要等很久？結果都是在地人騎機車來外帶居多，大家都是買了帶走，所以桌位其實挺空的，我們點好坐下還有好幾桌空桌

無論外用或是內用都是要排隊點餐，最多可以選六種配料，也可以直接點綜合冰，由老闆直接配料，每碗45元，真的很划算，在台北這樣六種配料的冰少說也要六、七十元吧！

玻璃櫥窗內的配料每一樣都好誘人，我最愛ＱＱ的配料了，像是粉條、粉粿、湯圓、粉圓等我都很愛，另外還有綠豆、薏仁、鳳梨、仙草、愛玉、花豆等，會讓人出現選擇障礙

很多人都是好幾包的買，看看這一包包外帶的綜合冰，料多實在啊，好大一包只要45元，看著我都想外帶了

我們吃完早餐後來吃冰，點了兩碗冰，冰在上面，配料都被蓋住了，這對於喜歡拍照的人是種困擾啊

為了拍照我把冰翻一半起來，碗內的配料整個超滿，就跟碗一樣高了，另一半的冰下面也是這樣滿滿的配料喔

這碗是大顆呆把拔點的，他原本跟我說他只要兩種配料就好，結果到了點冰時整個忍不住直接點滿六種配料，粉條、粉粿、薏仁、綠豆、愛玉及仙草

哈，抵擋不住誘惑，因為每樣配料看起來都超好吃的

這碗是我跟兒子的，我們兩都是ＱＱ控，我們點了粉條、粉粿、粉圓及圓仔

粉條及粉粿都是必點的，喜歡ＱＱ口感的必點，Ｑ滑嫩彈！

圓仔我們也超愛的，也推薦必點！

這樣一碗手工製作、傳統古早味粉條冰真的很值得品嘗，雖然價格已經漲到45元還是很划算，有來嘉義的朋友不要錯過 正老牌北興榕樹下粉條冰 ！

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