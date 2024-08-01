宜蘭礁溪親子溫泉飯店推薦【宜蘭礁溪福朋喜來登酒店】，絕佳地理位置，露天無邊際泳池、水療spa、兒童遊戲室、美人湯、烤鴨五吃，還有免費下午茶及宵夜，是礁溪溫泉飯店、親子住宿好選擇！( 查房價 )

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店，烤鴨五吃、無邊際泳池、兒童遊戲室，免費下午茶及宵夜，礁溪親子飯店!

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店坐落於湯圍溝溫泉公園旁，距離礁溪車站車程只要3分鐘、步行約10分鐘，飯店貼心提供免費接駁服務，有需要皆可提前預約

接駁車服務：

接駁時間：每日09:00至19:00，採定時定點預約制，每趟班次限8位旅客搭乘，若該班次無人預約則取消發車，請於入住、退房前一日晚上20:00前預約登記，當日預約將視現場情況安排

接送地點：礁溪火車站、礁溪轉運站

預約電話：03-988 2828 分機3315~3317

ADD: 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

TEL: 03-988-2828

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飯店提供飯店前及地下停車場，當天天氣不錯，我們就直接停放在飯店前方

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店大廳採挑高設計，空間寬敞舒適，一旁也有沙發可以休憩

辦理入住手續迅速、解說詳細，服務也很親切，搭乘電梯飯店人員還會幫忙服務！

提倡環保，房間內沒有放置一次性盥洗用品，建議大家自己攜帶，若真的忘記帶，大廳櫃台也有提供牙膏、浴帽、刮鬍刀等備品讓大家自行取用

只要入住就能享用免費下午茶，用餐地點在一樓的初食軒餐廳，這裡也是享用宵夜及早餐的地點，下午茶點心提供時間為下午兩點半至四點

採自助式，以免費午茶而言提供的品項已經很棒了，有手工鹽滷豆花、古早味餅乾、飲料、積木造型雞蛋糕及紅白酒等，餐點為限量供應，建議盡量早點來喔

手工鹽滷豆花非常好吃，綿密細緻的口感，可以加糖水或是豆漿，奇福餅乾抹上乳酪醬我好愛，吃了好幾片，然後積木造型雞蛋糕超可愛，還是現場新鮮現烤出爐的！

免費紅白酒暢飲，適合喜歡小酌兩杯的人！（貼心提醒：未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車）

享用完午茶後，要來開箱我們當天的房型了，一打開樓層電梯門就讓小朋友超驚喜，是繽紛的積木牆耶，好多顏色呀！

全客房無提供寶特瓶裝水，各樓層梯廳皆備有飲水機及義大利Blupura氣泡飲水機，可以持房內水壺自行取用，冰塊則可至九樓休閒中心拿取

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店提供多種房型，我們入住的是主題房－尊貴家庭客房，是以積木為主題的家庭客房，特別適合親子入住

房內有兩張160cm * 200cm雙人床，並提供浴衣，飯店也有免費提供床圍、嬰兒床、澡盆、沐浴組、消毒鍋等，數量有限，需要請提前預約

主題房以諾亞方舟故事為靈感，運用積木拼湊出各種動物，有熊貓、老虎、袋鼠、長頸鹿及鸚鵡等，是可以啟發小朋友創意與大朋友回憶的空間，小朋友一進入房間就超驚喜

更棒的是只要入住主題房即享有每房一份積木禮盒（款式隨機），是會發亮的積木，我們家小朋友買過大大小小的積木，發亮積木倒是第一次見到，這盒積木是可以帶回家的喔！

房間內提供免費飲品（茶包、即溶咖啡）及小餅乾

冰箱內也有飲料可以喝，是免費的喔，喝不完也可以帶走

衣櫃很大，提供衣架、電子保險箱、洗衣袋及拖鞋，拖鞋僅供館內使用，勿帶走

衛浴空間也很寬敞，還有大面積玻璃窗，採光很好，使用時記得將窗簾拉上喔

房間內就有泡湯池，是擁有美國貝塔實驗室認證萬年源頭湯美人湯，在房間內就能舒適的泡溫泉，享受最美好放鬆的時光

浴室內提供罐裝洗髮潤髮乳、沐浴乳及浴巾組，其餘備品有需要可以至櫃台拿取

看完房間後，小朋友已經迫不急待要到9樓休閒中心玩樂了，兒童遊戲室、泳池、健身房、spa水療等都在這裡，開放時間為08:30-12:00、13:00-21:30

Fun樂園兒童遊戲室以積木為主題規劃，提供積木、桌遊、滑梯、球池等設施，房客皆可免費使用，兒童入內需成人陪同、入內要穿著襪子，若是忘記帶襪子，櫃台有販售

積木有大小兩款，而且是會發亮的，我們家小朋友本來就很愛組積木，玩得超開心

還有彈珠檯、軌道運球等機台可以玩樂

在兒童遊戲室小朋友就能玩上大半天，也運用積木拼出了不少自己的創意，遊戲室裡也有洗手間，小朋友想上廁所時特別方便

溜滑梯球池小朋友也很愛，可以盡情享受滑溜樂趣

是包有積木與金蔥粉的無毒球池，每顆球都好漂亮

健身房內除了跑步機、踏步機等健身器材外，還有手足球、冰球台可以玩，大人健身時小朋友就在一旁玩樂

商務中心也在9樓，提供電腦、列印及書報雜誌等

泳池是露天無邊際設計，絕佳視野．晴朗的天氣感受特別美好

無邊際泳池跟spa水療結合，需要穿著泳衣、泳帽入內使用

玩水游泳還能俯瞰市區美景，真是享受，只不過豔陽的話真的會很曬就是

池畔有救生員，玩起來更安心

也有專為小小孩身高打造的兒童戲水池，溜滑梯溜下即是沁涼水池

檜木打造的男女烤箱，可以享受爆汗的快感

晚餐我們直接在飯店內初食軒餐廳吃烤鴨，可以直接預訂飯店【廣式一品鴨五吃】一泊二食住房專案，入住飯店後就不需要出門了，吃喝玩樂通通在飯店內

沒有住宿的話也可以單純來初食軒餐廳用餐，有適合雙人的脆皮先知鴨及適合多人的廣式一品鴨，除了合菜也有單點

號稱宜蘭最強櫻桃烤鴨【廣式一品鴨】曾獲選宜蘭十大飯店好食民眾票選第一名

嚴選櫻桃鴨，將秘製中藥醬料塗抹於鴨腹，填縫後以熱水汆燙至表皮澎起，淋上鴨醋水增加色澤，吊掛風乾8小時，再將櫻桃鴨放入160度掛爐烘烤70-80分鐘，上桌前再以180度熱油嗆出表皮熱脆度與香氣，一端上桌就讓人食指大動

讓我們拍照後，主廚便開始以俐落手法片鴨

廣式一品鴨五吃餐點內容： 初食軒小品/雙皿、一吃－脆皮鴨壽司 (10份) 、二吃－片鴨袈蔥餅 (10捲)、三吃－京醬醬作鴨、四吃－鮮味鴨絲粥、五吃－上湯鴨寶鍋/黃金鴨寶鍋(2擇1)、合時美甜品

每一道都讓人回味無窮，滿足也飽足！

另外，我們還單點了招牌「脆皮叉燒」，讓人吃過就難忘的美味，推薦也一定要點起來

初食軒餐廳用餐時間：午餐 11:30 - 14:00 (最後點餐 13:30)、晚餐 17:30 - 21:00 (最後點餐 20:30)，無論廣式一品鴨、脆皮叉燒，都需要於兩日前預約，想吃記得事先預約！

晚餐後可以繼續飯店內設施，帶孩子到兒童遊戲室玩樂，或到健身房運動或是游泳，還是到飯店旁湯圍溝溫泉公園及礁溪市區走走、買伴手禮等都很不錯

宵夜時間是晚上九點半開始，採限量供應，有米粉湯、鹹粥、滷豆干、滷蛋、豆漿等，我們當天比較晚到，滷蛋跟滷豆干都被拿完了，鹹粥跟米粉湯也所剩無幾，想吃宵夜的，建議不要太晚來！

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店早餐時間則是07:00-10:00，如果不想人擠人建議要早點來用餐，我們習慣睡晚，大約九點左右來用餐，人潮偏多

自助中西式早餐選擇豐富，還有飯店自有農場栽種的蔬菜以及宜蘭在地特色食材等料理，吃得滿足與飽足

餐後甜點也很不錯，還有一整片的天然蜂巢蜜，可以自由運用，加在優格裡或是淋在麵包上吃都很不錯！

飯店也有提供免費自行車，使用前至櫃台登記即可，享用完早餐騎著自行車去兜風也很不錯！

湯圍溝溫泉公園飯店走幾步路就可以到，退房後我們就來公園走走，公園裡有免費的泡腳池，也可以付費給溫泉魚咬腳！

很不錯的礁溪溫泉親子飯店，推薦給即將到宜蘭礁溪旅遊的你！ 查詢房價

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注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

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