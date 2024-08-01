2024-07-30

今天女王要跟大家分享，最近跟家人聚餐時在台中北區發現的最新鍋物「阿米石頭火鍋」，這間位於台中北屯區松竹路的火鍋店，擁有2層透天的超級廣闊店面，不管是家庭聚餐或是商務聚會這裡高格調的空間，以及美味的吃到飽鍋物絕對會讓你一吃上癮，話不多說現在就讓女王立馬帶探訪這間2024台中北屯美食推薦吧!

⏏文章摘要

阿米石頭火鍋在哪裡?

地址：台中市北屯區松竹路3段601號

營業時間：11:00-02:00（最後點餐為00:30）

訂位電話：04-22994922

阿米石頭火鍋 的店餐用餐空間非常寬廣，開放式的空間非常有日式禪風的感覺，店內環境非常乾淨舒適，親子友善的用餐環境絕對是家庭聚餐的首選，女王今天也點了店家許多的招牌鍋物以及特色美食，現在就讓女王帶大家看看，這間台中北屯區最新開幕的阿米火鍋的豐盛的美食吧~



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台中北屯宵夜推薦

對了! 眼尖的大家一定有發現阿米石頭火鍋的營業時間非常特別，早上11點至凌晨2點的營業時間，讓你不管是想吃午餐或宵夜完全沒問題，夜貓族的朋友也不用擔心沒地方聚餐啦~這間台中北屯宵夜推薦，絕對能滿足想吃宵夜嘴饞的你！

阿米石頭火鍋擁有冰品冰棒飲料自助吧免費吃，除了咖啡、冰沙、汽水等飲品，最特別的是阿米石頭火鍋使用了來自泰國的人氣明果冰品，除了一般冰品外竟然還有冰棒的選擇！在這個夏享用它們絕對會成為今日的小確幸！



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阿米石頭火鍋菜單介紹

阿米石頭火鍋擁有5種獨家湯頭 (阿米石頭、阿米和風、阿米酒鍋、阿米麻辣鍋、阿米白湯鍋），每一種湯頭都是店家精心調配獨家製成的口味，其中最出名的當然就是店內最招牌的石頭鍋物，再搭配上滿滿的現切肉片、火鍋餡料、蔬菜、白飯、烏龍麵等副食，一鍋超美味的鍋物上桌~

★ 查看：阿米石頭火鍋菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

阿米石頭火鍋-蔬食火鍋料吃到飽

在正式介紹店內推薦鍋物前，女王要先替大家介紹一下阿米石頭火鍋的蔬食火鍋料吃到飽的拼盤，​阿米石頭火鍋不像其它鍋物一樣，是以自助吧方式自取，店內鮮的配餐食材都是以盤作為免費續點，這種方式除了讓人不用再跑來泡去夾菜，用餐起來也更加讓人放心，不用擔心吃得滿嘴其它人的口水，說真的這小小的貼心，就能讓人感受到極致的享受啊！大家看到▼下圖的菜盤與火鍋料拼盤都是可以無限續點(不包含湯底、副食、主餐)，食材非常豐富新鮮多樣，大胃王們就自己加點吧！PS:大家注意菜盤不能共鍋，也盡量不要過度浪費喔！

對了! 再這還要提醒大家一下，雖然阿米石頭火鍋提供了餐點打包的服務，但僅限於單品商品(海鮮、肉類等單點品項)，其它多餘放在的食材就不能打包喔!~所以建議大家點餐時還是要酌量，以自己能食用完的份量為主，避免造成浪費喔!



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石頭烏骨雞鍋

首先要推薦的第一道鍋物就是、以石頭鍋快炒超大塊的烏骨雞製成的石頭烏骨雞鍋，鍋內除了有超多份料的烏骨雞外，還會加入店家特製的「阿嬤祖傳蛋酥」，把它一同放入鍋內燉煮後，那酥香的蛋香與烏骨雞肉香交織後的美味鍋物，香氣甘甜度再升級！吃上一口就讓人愛不釋手~

大家看到閃閃發亮的烏骨雞，完全的溶入湯頭中與那Q彈肉質的美味，真的讓女王看的流口直水阿~

麻辣特選伊比利梅花豬鍋

以獨家川味香辣湯頭製成，辣感十足的麻辣特選伊比利梅花豬，甘甜的香辣鍋底絕對是涮肉片最好的鍋底選擇之一，加上現點現切的特選伊比利梅花豬，看那均勻的油花，光用看的就知道牠的肉質會有多細膩新鮮，現切薄片只要下鍋輕涮煮上幾秒即可出鍋食用，口味入口即化的甘甜肉質，喜歡梅花豬的老饕們，絕對不能錯過這極致的美味喔!

副餐｜單點美食推薦

阿米石頭火鍋 的基本的免費副餐是白飯以及冬粉，如果你想換購更具風味的美食，女王個人首推+$18換香噴滷肉飯，那粒粒分明的米飯配搭超軟嫩的香醇的滷汁，絕對讓你吃上好幾碗完全沒問題！其它副食大家就以自己喜好加點換購即可囉~

在單點美食中女王推薦香辣鴨血以及手打花枝蝦漿，一個即時美味鴨血配搭上海味十足的蝦漿，海陸美食爽重享受一次滿足！

2024台中北屯美食推薦

介紹完豐盛的主食後，女王最後就把這間台中北屯最新的吃到飽鍋物推薦給大家，台中北屯人豐聚餐食絕對不能錯過的最新秘境，各種新鮮的吃到飽小菜真的過癮又滿足，女王最後就把這間，最新的宵夜火鍋推薦給大家! 有興趣的人就趕快出發到女王推薦的​2024台中北屯美食推薦阿米石頭火鍋品嚐這豐盛的美食吧!

阿米石頭火鍋店家資訊

FB粉絲團：阿米 石頭火鍋armyhotpot

IG粉絲團：@armyhotpot_2024

地址：台中市北屯區松竹路3段601號

營業時間：11:00-02:00（最後點餐為00:30）

訂位電話：04-22994922