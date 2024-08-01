吃心絕對 56 秒 ago 在〈高雄美食 – 蘼樂餐酒 x 奢華裝潢與精緻料理的完美結合〉中留言功能已關閉

關於蘼樂餐酒

高質感的裝潢，和多樣化的美食選擇，非常適合聚餐、約會、慶生，或是下班後的悠閒小酌，適合夜貓子和晚下班的上班族。

酒櫃中也提供多國佳釀，包括紅酒、白酒、香檳和精釀啤酒，還有單杯House Wine選擇。

蘼樂餐酒 店內外環境

▲來到漢神本館的蘼樂餐酒館，外觀展示了其現代化的設計。外立面採用黑色牆面和金色裝飾，入口處有大玻璃窗，門口有提供菜單及當季活動的海報。

▲粉色高背椅子，圍繞著帶有斑點的桌面。左側是一個明亮的吧台區，架子上擺滿了各種酒瓶，前面有兩個綠色的吧台椅。牆上還有一個霓虹燈標誌，增添了當代氛圍。右側顯示了一個酒架隔板，隔板後面可以看到更多的座位區。天花板上有一個像樹枝一樣的藝術燈具，為裝飾增添了優雅感。



▲蘼樂餐酒館的吉祥物，笑容滿面的佛像，象徵著財富和吉祥，前面有一碗裝滿硬幣，算是供奉給神明保平安用的。



▲這是蘼樂餐酒館的包廂，內部設計溫馨且充滿現代感，後方牆面上寫著「酒食剛好」，英文文字寫著「EAT WELL, DRINK WELL, LUCKY SMILE」，天花板上懸掛著一盞彩色玻璃吊燈，散發出溫暖的光芒，照亮了整個房間。桌子上還有一盞小燈，增添了更多的光源，兩張椅子有編織靠背和軟墊座位。包廂設計非常適合私人聚會或特別場合，提供了一個舒適且私密的用餐環境。

蘼樂餐酒 菜單

蘼樂餐酒 餐點介紹

日本生蠔 550元（三顆）



▲▼細膩的日本生蠔，搭配爽口的白啤酒柑橘冰沙，和醋漬蕃茄的酸甜滋味，帶來絕妙的味覺享受。

流星黑金手工刈包 200元（手撕豬肉）



▲上桌時是以盒子裝盛著，因為有特別經過煙燻處理，打開時會有燻香撲鼻而來。

▲▼手工捏製的天然竹炭麵皮，內餡為自製乾醃香料，醃製一天後低溫慢烤的豬肉，搭配醃漬洋蔥、起司和生菜，

最後抹上一層日本金星粉，品味傳統小吃的時尚台味。

佛羅倫斯燉牛肚 350元



▲義大利名菜之一，牛肚經細火慢燉至軟嫩入味，濃郁的醬汁搭配麵包，最為道地。

酥炸軟殼龍蝦．墨魚汁燉飯 1300元



▲市面上獨一無二的100%全食軟殼龍蝦，享受龍蝦的完整風味，龍蝦脆皮金黃誘人，肉質鮮嫩多汁，蝦膏濃郁香潤，帶您品味龍蝦的層次與美味。



▲墨魚汁燉飯有著濃郁海鮮風味，進口的義大利米久燉不爛，且能完全的吸收醬汁，香氣風味層次豐富。

杜蘭小麥炸節瓜．巴薩米可 250元

▲採用杜蘭小麥粉裹上新鮮的節瓜，炸好的節瓜外皮薄脆，內部保留了節瓜的鮮嫩口感，搭配適巴薩米可調味和一點檸檬汁，讓整道菜更加清爽可口。杜蘭小麥粉是種高筋粗粒的小麥粉，主要是用來做義大利麵，有著濃郁的麥子香氣。

薩索雞腿 • 甜菜莎莎 750元



▲▼薩索紅標土雞來自法國，目前僅在台灣雲林育種，雞肉吃起來很有嚼勁，但又不會硬柴，比一般雞多一儃的飼養期，所以香氣更為濃郁，肉汁也更為鮮甜。也難怪乎是法國星級餐廳指定的雞種

▲▼搭配甜菜根與洛神花的獨特滋味，平衡了薩索雞的油脂，堆疊出豐滿的味覺享受。

▲搭配的時蔬也

飲料：艷夏清檸 160元



▲洛神花與蝶豆花冰沙，清涼爽口。

House Wine 紅/白酒 220元

今天的這款白酒的酒感還滿重

但搭配龍蝦卻是恰到好處

美食搭美酒

快樂似神仙

飲料：楊枝甘露



▲打卡好評送的飲品，夏天限定美食，使用新鮮芒果、柚子為基底，加上西米、椰奶與鮮奶油，

有著清爽的口感與豐富水果風味，特別適合在炎熱的夏季享用。

蘼樂餐酒 營業資訊

🏠 前金區成功一路266-1號

🏠 漢神本館B3F

⌚️ 11:30-14:00, 17:30-00:00

☎️ 07-557-6188

🚈 輕軌光榮碼頭站 走路7分鐘

🚇 捷運中央公園站 走路13分鐘

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