台北信義區美食推薦這家富春雞肉，在台北信義區竟然有這麼實惠的雞肉飯！位於吳興街的富春雞肉是以紅羽土雞製作雞肉飯，口感鮮美且價廉，深受大家的好評，儘管店面座落在競爭激烈的便當一條街上，但尖峰時段的生意非常火爆，特別受到附近上班族的青睞，在富春雞肉的網路評分高達4.3星，真的是非常出色！

富春雞肉｜交通方式、停車資訊

富春雞肉是近年開始爆紅的雞肉飯新星，就開在吳興街上面，這邊可是平價美食一級戰區，很多賣便當、簡餐的都是開在這條路上，很多附近上班族中午用餐或下班買飯都會集中到這邊來，從捷運世貿站2號出口步行過來富春雞肉約5分鐘路程，開車的朋友可以到莊敬路找停車位停，店面外觀感覺起來蠻文青的

我是大概中午11:00左右來，開放式的廚房裡已經是戰場了，切肉的切肉，打飯的打飯，電話一直響個不停，還有不少客人上門點餐，一點就是十幾個這樣，生意超級好！

櫃檯前已經堆滿了待領的雞肉便當，這還只是冰山一角而已，好在我已經先點好了….

富春雞肉｜用餐環境

富春雞肉內用區位置不多，非常乾淨整潔，看一些網路介紹是說富春雞肉中午、晚餐時段用餐的人還蠻多的，不過大家都是吃完就走，翻桌速度算是蠻快的，然後餐具自取，吃完也要自己回收唷

富春雞肉｜菜單

富春雞肉提供的料理內容還蠻簡單的，主要就是三種雞肉飯，以舒肥雞胸與去骨雞翅做成的百斬雞肉飯、純雞腿的雞腿飯跟單純都是舒肥過的雞胸飯，價格從80元到110元不等，以信義區的消費來說這個價格真的沒有比較貴，而且他們都是用紅羽土雞，成本本身就比較高一些，很可以啦，還有賣些小菜跟湯品，香菇雞湯才45元真的有夠便宜的

富春雞肉｜推薦雞肉飯料理

初來乍到，乾脆三種飯通通都點了，據吃過的朋友表示，雖然都是雞肉飯只是不同部位，口感味道都很不一樣，他們也是來全部吃過一輪才知道自己的喜好，內用是用漂亮的大碗裝非常有質感，而且份量很大ㄟ！

百斬雞飯，人氣第一名的百斬雞飯，這麼大一碗才85元！配菜則是走清爽開胃路線，拌著吃口感非常有層次變化

百斬雞飯巧妙地結合了雞胸肉和去骨雞翅，讓你在一碗內就能品嘗到兩種獨特的雞肉風味。雞胸肉質地柔嫩，配上恰到好處的醬料，風味絕佳，而帶皮的去骨雞翅則帶有更豐富的肉感，其膠質質感也是相當令人滿意

富春雞肉飯（$105），擺盤真的是有漂亮！雞胸肉都是原塊切的，白嫩嫩的雞胸肉淋上醬汁，彷彿閃耀著光芒似的，看起來超誘人的！

我平常不太喜歡吃雞胸，因為口感通常都蠻乾的，或者是雞腥味特別重，但富春雞肉的舒肥雞胸就處理得很出色，肉質軟嫩，一點也不乾澀，醬料的味道也是恰到好處，帶著一絲鹹香，能將雞胸做到這種程度，真的相當了不起！

富春雞腿肉飯，使用一整隻去骨雞腿，重點它也才比雞胸飯多10元而已！去骨雞腿整齊排放在飯碗上，看起來還真是賞心悅目啊！

富春雞肉的雞腿真是讓人驚喜，肉質彈嫩且肥瘦適中，既不會太乾也不會過於油膩。雞皮薄而有彈性，配上調味醬汁後味道更佳。喜歡辣味的朋友不妨加點辣椒，風味會更加提升

香菇雞湯（$45），裡面放了大雞翅！因為太大之所以上桌時已經分切，這樣才45元，香菇還是給整朵的，真的非常划算

湯頭喝的出來是熬煮比較久的濃郁雞湯味道，是偏清湯但雞湯香味比較重一些的，喝起來真的還不賴，雞翅肉質口感還不錯，嫩中帶Ｑ，點一碗來配飯頗讚

整體來說富春雞肉非常可以，即便開在信義區以價格來看算是相對平價，無論是帶皮雞腿還是舒肥雞胸，口感都非常出色。特別是他們的舒肥雞胸，與一些市面上價格高達150元的健康便當相比，富春的選擇不僅美味得多，而且價格更是只有100元，真是物超所值！強力推薦給大家啦！

富春雞肉

地址：台北市信義區吳興街69號

電話：0909-049-342

營業時間： 11:00-14:00 16:30-19:30

延伸閱讀