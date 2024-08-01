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羅東美食推薦》「鴨肉送站前店」，是羅東冬山一帶的知名老店了，大約是1968年左右創立的，後來轉至羅東火車站附近開了鴨肉送站前店，老店新開，生意一樣搶搶滾!!這裏的煙燻鴨肉最為出名，布丁乾麵也很有人氣，還有各式精心製作的小菜，價位也算合理，真的不小心就點了一大桌了
鴨肉送 店家資訊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮站前南路223號
- 營業時間：11:00~14:00 / 16:30~19:30 週四公休
- 電話：03-9560310
- 室內有冷氣，設有戶外雅座，不接受訂位
鴨肉送站 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入鴨肉送站前店即可到達
- 停車場：附近有付費停車場-嘟嘟房站前南站，開車來很方便
鴨肉送站前店 空間環境
「鴨肉送」改至羅東火車站附近，生意也很不錯
目前鴨肉送的廚房，共有二家店，一家在羅東夜市附近，這家站前店是2021年開幕的
因為店內空間不大，所以這裏利用在騎樓上設置了三張桌子
店內也有八張桌子左右，用餐期間可是一位難求。
這家早年就是各大媒體爭相報導的在地名店了
這種店家的自製的甜辣調醬都滿不錯的，來這裏吃鴨肉必定要搭配一下啊
這就是鴨肉送著名的燻鴨啊，煙燻過的鴨皮呈現金黃亮澤，令人垂涎三尺！
琳瑯滿目的小菜
鴨肉送 菜單價位
「鴨肉送」有兩張點菜單，麵單、菜單分開來，記得點餐時兩張都要拿。這點很特別吧
整個小菜非常豐富多元，真的超厲害的！
鴨肉送站 心得評價
燻鴨(後腿)
鴨肉送的鴨肉入口嚐得出淡淡的煙燻香味
這裏的鴨肉緊實卻不乾柴，好適合當下酒菜啊( 喝酒不開車)
記得可以沾特調的甜辣醬。風味更升緻
布丁乾麵
布丁乾麵名稱由來也滿有趣，好麵後整個將切仔麵杓倒扣在碗上，所以加上油麵本身也是黃色的，所以形狀加顏色，就很有布丁的感覺，這樣很有記憶點吧
拌開的麵有油蔥的香氣，加上高湯，簡簡單單的好味道
魯肉飯
湯板條
這裏的高湯滿不的，所以不管是板條或是湯麵都滿好吃的
湯麵
燙青菜
油豆腐
蒜泥白肉
扣仔肉
涼拌豬肝
過貓
「鴨肉送站前店」布丁面和鴨肉必點必吃，湯頭、滷肉飯都不錯！還有宜蘭當地的特產，粉腸、鴨賞、膽肝…等，小菜非常豐富的一餐真，平價小吃的價格很喜歡！
鴨肉送 附近景點美食
- 熱門景點：羅東林場、中興文化園區、羅東運動公園、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：林場肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、廣興做粿、定置漁場三代羅東店、上福伯牛肉麵
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