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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣羅東鎮鴨肉送》56年老店新址，煙燻鴨肉及布丁乾麵必點，特產粉腸、鴨賞、膽肝，小菜平價好吃

宜蘭縣羅東鎮鴨肉送》56年老店新址，煙燻鴨肉及布丁乾麵必點，特產粉腸、鴨賞、膽肝，小菜平價好吃

2024-08-01 10:25:04 紫色微笑 人氣：47
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紫色微笑

發表篇數：1485篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：

鴨肉送 (羅東老店)
phone03-9542481
place宜蘭縣羅東鎮中山西街113-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東美食推薦「鴨肉送站前店」，是羅東冬山一帶的知名老店了，大約是1968年左右創立的，後來轉至羅東火車站附近開了鴨肉送站前店，老店新開，生意一樣搶搶滾!!這裏的煙燻鴨肉最為出名，布丁乾麵也很有人氣，還有各式精心製作的小菜，價位也算合理，真的不小心就點了一大桌了

鴨肉送 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣羅東鎮站前南路223號
  • 營業時間：11:00~14:00  / 16:30~19:30  週四公休
  • 電話：03-9560310
  • 室內有冷氣，設有戶外雅座，不接受訂位

鴨肉送站 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入鴨肉送站前店即可到達
  • 停車場：附近有付費停車場-嘟嘟房站前南站，開車來很方便

鴨肉送站前店 空間環境

「鴨肉送」改至羅東火車站附近，生意也很不錯
目前鴨肉送的廚房，共有二家店，一家在羅東夜市附近，這家站前店是2021年開幕的

因為店內空間不大，所以這裏利用在騎樓上設置了三張桌子

店內也有八張桌子左右，用餐期間可是一位難求。

這家早年就是各大媒體爭相報導的在地名店了

這種店家的自製的甜辣調醬都滿不錯的，來這裏吃鴨肉必定要搭配一下啊

這就是鴨肉送著名的燻鴨啊，煙燻過的鴨皮呈現金黃亮澤，令人垂涎三尺！

琳瑯滿目的小菜

鴨肉送 菜單價位

「鴨肉送」有兩張點菜單，麵單、菜單分開來，記得點餐時兩張都要拿。這點很特別吧

整個小菜非常豐富多元，真的超厲害的！

鴨肉送站 心得評價

燻鴨(後腿)

鴨肉送的鴨肉入口嚐得出淡淡的煙燻香味

這裏的鴨肉緊實卻不乾柴，好適合當下酒菜啊( 喝酒不開車)

記得可以沾特調的甜辣醬。風味更升緻

布丁乾麵

布丁乾麵名稱由來也滿有趣，好麵後整個將切仔麵杓倒扣在碗上，所以加上油麵本身也是黃色的，所以形狀加顏色，就很有布丁的感覺，這樣很有記憶點吧

拌開的麵有油蔥的香氣，加上高湯，簡簡單單的好味道

魯肉飯

湯板條

這裏的高湯滿不的，所以不管是板條或是湯麵都滿好吃的

湯麵

燙青菜

油豆腐

蒜泥白肉

扣仔肉

涼拌豬肝

過貓

「鴨肉送站前店」布丁面和鴨肉必點必吃，湯頭、滷肉飯都不錯！還有宜蘭當地的特產，粉腸、鴨賞、膽肝…等，小菜非常豐富的一餐真，平價小吃的價格很喜歡！

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