新竹的朋友有福了！同樂食鍋終於來到新竹展店了，這次選擇在三民路上開店，位置就像是巨城附近的一處秘密花園。延續了「同樂食鍋」的文青風格，讓你在品味美食的同時，也能享受老宅的視覺饗宴。這間古老的木質老宅既有時間的沉澱，又融合了現代設計感，真的是美食與美感並存的地方。

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同樂食鍋巨城三民店 位置/停車

老闆對於火鍋的熱愛不僅體現在食材的選擇上，更是一種生活態度。你可以在這裡品嚐到鮮美的海鮮和品質上乘的肉品，每一口都能感受到店家的用心與誠意。巨城三民店鄰近巨城購物中心，是你逛街後大快朵頤的好去處。這裡還有很多停車選擇，不用擔心找不到停車位。



周邊停車資訊：

三民路及旁邊民主路的路邊停車格

巨城停車場（步行5分鐘）

民族停車場（民生路民族路交叉口，國泰人壽大樓旁，步行3分鐘）

華生停車場（民生路與中華路交叉口，步行5分鐘）

正翰停車場（民生路223巷，步行8分鐘）

同樂食鍋巨城三民店 空間

店內空間充分利用木質老宅特有的溫暖質感，室內設計以木材隔間的天然色澤和紋理為主，營造出通透而靜謐的氛圍。竹盞吊燈懸掛在天花板上，柔和的光線灑落在每一個角落，讓人瞬間放鬆。

一樓的空間多為開放式座位，二樓則多為半開放式的空間，保留了一定的隱私。如果是公司、家人用餐，這裡還有一間大包廂供你選擇，保證隱私。一二樓均設有自助區，讓用餐過程更加方便。最有趣的是，二樓的陽台區有精心設計的露營造景，氣氛非常Chill。

如果有全家人和公司聚餐，就可以來預約這個包廂空間，享受更加舒適的用餐體驗。

同樂食鍋巨城三民店 菜單

平日中午的套餐僅需298元起，而晚上及例假日則從328元起，高CP值和豐富的選擇，讓人一踏進店內就感受到滿滿的誠意。自助區提供二十多種蔬果火鍋料、豆皮、油條、豆泡，以及多種即食麵，包括王子麵、蒸煮麵和韓式拉麵等任君選擇。冰箱中的碳酸飲品、果汁、紅茶選擇豐富，就像在逛超市一般。冰品除了日本霜淇淋之外，還有新竹在地的814冰棒、小美冰淇淋和紅豆粉粿，種類繁多，誠意十足。

生日壽星禮 :

當月壽星”月”+”日”總和多少送多少牛肉 豬肉 蛤蜊三選一

12月31號生日的朋友可換43片肉!1月1號出生的朋友也別哭哭,小於15都會以15計算喔!

再來是甜點控的天堂，814大同冰品！你可以直接跟店員點單，無限量供應，吃到爽為止！

冰箱裡的飲料也是無限供應，感覺就像在超市自己選飲料一樣，隨你喝！

熟食區的美味真的讓人垂涎三尺，有沙茶牛肉、川味口水雞、客家小炒和秘製滷味，今天我吃到的是排骨，真的超好吃！滷肉飯也是必吃之一，肥瘦各半的滷肉淋在白飯上，入口即化，超級銷魂！而且滷肉飯還會和泰式打拋豬、日式咖哩輪流替換，每次來都有不同驚喜！

壽喜燒 +50

松露野菇牛奶 +80

波波蛤蠣 +99

酸菜魚 +99

鍋底的選擇更是多到眼花撩亂！最近超受歡迎的酸菜魚竟然也納入了湯底口味，還搭配一盤驢魚肉，酸辣的味道讓人食指大動，強烈推薦！壽喜燒湯頭也是我的愛，先用洋蔥和奶油爆炒，再加入醬油湯底，甜美又香濃！松露野菇牛奶湯底用的是高大鮮乳，濃郁的鮮奶香氣搭配松露的高貴香味，真的是絕配！還有用一斤新鮮蛤蜊熬煮的波波蛤蜊湯，海味濃郁，湯頭鮮甜，超級滋補！

壽喜燒湯頭還有桌邊爆炒服務，整個香味直接撲鼻而來，超級誘人！

喜歡松露香氣的朋友們，松露野菇牛奶湯底絕對不能錯過！

海陸大滿足套餐 $1098

父親節快到了，想帶爸爸吃頓超豐盛的海陸大餐嗎？那你一定不能錯過「海陸大滿足套餐」，雙人份量只要$1098，真的物超所值！

首先來看看肉盤的部分，有台灣優格豬、低脂板腱牛和特選小肥牛。優格豬的肉質鮮嫩多汁，帶有一點點自然的甜味，每一口都能感受到豬肉的香氣。低脂板腱牛則是精肉比高，肉感嫩滑，五分熟的時候，保留了牛肉的原始鮮甜和柔軟，真的是一口接一口停不下來。

特選小肥牛更是不得了，油花豐富，口感超嫩滑，牛肉的油香在口中綻放，就像絲綢般滑過舌尖，真的是柔嫰到不行！

再來看看這個珠寶盒般的海鮮盤，真的美得不像話！裡面有草蝦、鮮白蝦、蛤蜊和北海道大干貝，真的是超級豪華。生食等級的干貝肉質厚實嫩滑，帶著濃郁的海洋鮮味。草蝦有著天然的鮮甜味，而鮮白蝦則更為爽脆，每一口都超滿足！

魚肉部分也超豐富，有鯛魚和鱸魚。鯛魚肉質細緻，鱸魚則是柔滑，兩者在口中交織出豐富的口感。鱸魚更是高級肉品，充滿豐富的膠質，這次還搭配了黃檸檬片，讓整個滋味更加酸爽，絕對會讓你一口接一口停不下來！

籠情蜜意套餐 $1413

「籠情蜜意套餐」就是七夕約會的最佳選擇！這套套餐專為情侶設計，讓你們在這浪漫的節日裡，享受如同燭光晚餐般的高級和牛和龍蝦，只要$1413，就能讓你們度過一個難忘的夜晚！

這裡的明星食材——日本A5和牛。這可是最頂級的牛肉之一，嫩度和細膩的油花都是一絕。只需清涮3秒，細緻的油脂就在舌尖融化，帶來無比奢華的口感，真的是吃一口就上癮！還有澳洲M9和牛，紋理完美且油花均勻，口感上更多肉感且柔軟多汁，香氣和風味也是讓人一試成主顧。

來自西班牙的伊比利豬，被譽為豬肉中的極品。當煮至粉紅色時，獨特的堅果香氣和濃郁的滋味便在口中綻放，讓人回味無窮，真的是一試難忘！

海鮮拼盤也是超級豪華，有龍蝦、藍鑽蝦、鯛魚和蛤蜊。龍蝦的肉質緊實，帶有一絲甜美，藍鑽蝦更是彈牙，鯛魚和蛤蜊則讓整個拼盤更加豐富，真的是每一口都是享受！

另外，同樂食鍋現在在新竹也有展店啦！這對新竹的朋友們來說真的是超級好消息，想吃的時候再也不需要找藉口了！這裡的老闆提供高品質的食材，同時也讓每一位顧客感受到賓至如歸的服務和用心。坐在那片木質老宅中，享受著火鍋的溫暖與豐富，真的是無處不饗宴。

同樂食鍋 石頭火鍋/涮涮鍋專賣 巨城三民店 營業時間地址

📍同樂食鍋 石頭火鍋/涮涮鍋專賣 巨城三民店

地址 : 新竹市三民路158號

電話 : 03-5358800

時間 : 週一至週五

11:30-15:00（最後收客14:00）

17:30-23:00（最後收客21:30）

週六、日、例假日

11:30-15:00（最後收客14:00）

17:00-23:00（最後收客21:30）

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1.三民路及旁邊民主路眾多路邊停車格

2.巨城停車場（步行5分鐘）

3.民族停車場（民生路民族路交叉口，國泰人壽大樓旁，步行3分鐘）

4.華生停車場（民生路與中華路交叉口，步行5分鐘）

5.正翰停車場（民生路223巷，步行8分鐘）