現在的網路資訊真是多到爆炸

每天滑滑臉書或是看看YouTube都能看到自己喜歡的美食或景點

潔西麻都會收起來當口袋名單

然後找一天就會去吃看看那些想去吃的美食了

孩子們放暑假就比較自由一點

這次是來高雄左營的這個自由黃昏市場

好多YouTuber都在介紹這裡的小吃

而且有很大的停車場

停車方便的情況下

就想來逛逛

從停車場停好車之後

走過來就會先看到這個面向的小吃攤攤

旁邊這間萬丹紅豆餅也有好多人推薦

外圍區域是生活用品類的

包括賣衣服 鞋子 髮飾或一些生活五金等等

潔西麻隨便走走逛逛

覺得這個市場保持的還蠻乾淨的

跟超市一樣有免費提供購物推車唷

不用提一堆東西走逛

推個小推車就行了

慢慢往裡面的區域進來

就開始是食品了

生食 熟食 生鮮什麼的通通都有

這間是賣冷吃油雞的

生意真好

假日來人很多

還有賣手工麻糬

炸雞炸蔬菜

這間也是人很多

潔西麻只能拿著手機伸手進人群縫中隨手拍一下

炸蔬菜聽說很好吃

不過潔西麻沒有買

看起來都很不錯

這間也是手工麻糬

找到潔西麻最想吃的一間了

就是這間六角爆乳包

不過漲價了

從影片中看到介紹時是一個麵包60元

但目前已經調漲到一個70元

有4種口味

分別是蒜香乳酪 金沙芋泥 咖啡乳酪 照燒柴魚

潔西麻印象中最初這種麵包是韓國的蒜香麵包

然後不知何時台灣也開始流行起來

幾年前潔西麻去花蓮住遠雄悅來的時候有吃到這種麵包

【花蓮/壽豐住宿資訊】Farglory Hotel 花蓮遠雄悅來大飯店(上)〔房間篇〕-->欣賞花蓮唯美的夜景

【花蓮/壽豐住宿資訊】Farglory Hotel 花蓮遠雄悅來大飯店(下)〔早餐/室內/室外篇〕

那種好吃的程度真的很難忘

所以看到有人介紹自由黃昏市場這裡也有這種蒜香麵包時

就很想來

這是照燒柴魚口味的

潔西麻還是買了一個蒜香乳酪口味的

想吃吃看是不是期待中的味道

六角麵包的對面是賣煙燻滷味

看到這個想到台南的松村煙燻滷味

潔西麻的美食日記─【台南/南區/北區】松村燻之味。煙燻滷味專賣(大同店/鴨母寮市場總店)

順便買一下好了

從外觀看起來

二家應該是味道很不同

煙燻鴨翅1隻25元 5隻100元

雞腳11隻50元

黃昏市場東西的價格比早市稍微便宜一些

這個煙燻滷味回家吃了之後

覺得也是很好吃

不過是鹹香鹹香的味道

跟松村不太一樣

松村的煙燻鴨翅吃完還有甘味不死鹹

黃昏市這裡的是鹹的味道

拿來當下酒菜比較適合

接著來買這家老字號的魚翅羹

小碗50元 大碗100元

魚翅羹倒是中規中矩

就是古早味的味道

羹湯裡的料倒是蠻多的

老店的東西不會太差

逛來逛去看到很多家的熟食雞肉

最後潔西麻選這家來買

這家看起來生意也很好

很多雞肉都賣完了

看了會很想買回家配飯

潔西麻沒有買回家當餐吃

而是放冰箱後隔天再拿出來蒸熱也很好吃

蒸熱後雞肉沒有變硬

反而比較入味了

很多煮好的菜

這種熟食很適合剛下班來買一些回家當晚餐

職業婦女不用辛苦回家煮飯

買這些熟食就好了

因為這些熟食吃起來也是家常菜的味道

黃昏市場裡應有盡有

這間在賣刈包

還有甜品

涼筍擺得整整齊齊

黑輪

這家的芋頭西米露超好喝

三杯100元

芋頭味很濃郁

也不會太甜

推車裡都是潔西麻買的一堆吃的

黃昏市場真的很好買

看到這個也想吃那個也想吃

老闆娘現舀三杯芋頭西米露給潔西麻

不只是芋頭西米露

還有別的飲品

買完東西走出來時

萬丹紅豆餅那邊人越來越多

下次再買來吃吃看

這趟來自由黃昏市場

看影片中介紹的反而幾乎都沒買

而是買潔西麻自己看到想買的

其實每個人想吃的東西還是很不一樣的

直接就坐在車上將麵包吃完再出發

這個蒜香乳酪麵包蠻好吃的

很大一個

女生吃一個應該可以頂一頓

而且內餡填得很飽滿

蒜香跟乳酪搭配的很好

互不搶味道

其實久久來逛一次自由黃昏市場的感覺還不錯

又能買到美食小吃

又不太傷荷包

有來高雄玩的話

還是可以安排來逛一逛這裡的

市場資訊：

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