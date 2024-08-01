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板橋居酒屋推薦花之偈居酒屋，強打烤物跟食材，用平價吃到美味串燒的超強新北居酒屋！

花之偈居酒屋地點位置

板橋花之偈居酒屋就在板橋大遠百的附近，紅葉蛋糕店的旁邊

位置不是很明顯，但口味卻可以打趴很多新北居酒屋~

日式動漫氛圍年輕活力

在花之偈居酒屋的店內，一進門就是滿滿的動漫歌曲！熱血又有活力的氛圍，搭配店內香噴噴的碳烤味，青春的血液直接奔騰而出！

店內位置多，而且很適合聚餐！

每一個位置都是整整齊齊乾乾淨淨，燈光打的剛剛好~

回憶殺動漫牆必打卡

店內最裡面有一個包廂，裡面有一面牆貼滿回憶中的懷舊動漫海報，Dong跟William一看到直接跪拜

裡面超多回憶殺動漫，腦海中被丟到深層記憶的記憶，都被拉回來，有年紀也不得不承認了

獨立慶生包廂

獨立包廂裡面可以擠4~6個人

可以做個小慶生

花之偈居酒屋菜單價格

花之偈的價格並不貴，算是很平價的居酒屋

酒水的選擇也相當多！

相較許多餐酒館選擇真的贏超多~

甚至還有精選整支酒的酒單

如果想喝好酒的可以選這張~

真的選擇障礙可以看大冰箱

然後請店員介紹

當日限定隱藏菜單

在吧台上面的小黑板有當日限定的隱藏菜單

日本大生蠔也太誘人了吧！

炭火燒烤香氣四溢

花之偈居酒屋最讓人流口水的就是炭火燒烤！

炭火才有的獨特香氣真的沒得比，如果來到花之偈一定不能錯過烤物跟串燒喔！

看老闆烤串烤時候的認真帥氣模樣

真的很迷人阿！

花之偈生牛肉 250元

我們一上桌就是大菜！

這個生牛肉可是厚片喔！沒有在客氣！沾著蛋黃跟胡麻醬真的超迷人~

厚片的口感有夠離譜，以往都是吃薄片，厚片除了多更多咀嚼感之外，還有吃得到生牛肉的甜味跟鮮味

桂丁柚香里肌/桂丁山葵里肌 140元

這兩款串燒是板橋花之偈居酒屋很推薦的料理！因為板橋花之偈是嚴選國宴等級的桂丁雞，而且是七分熟的熟度

吃起來又嫩又甜！超驚人

上面加上了柚子胡椒，帶柚子的果香氣吃起來很輕鬆很解膩

喜歡果香的人一定要吃吃看

山葵口味刺激辛辣，但可以清爽的洗滌口將的油脂味

這兩款都很讓人驚喜，肉質跟鮮嫩都在口中很清楚～很好吃

超好吃！ 鹽烤手羽先 120元

對！這樣就對了！

鹽烤手羽先就是要這樣打開處理～這樣才可以吃的到恰恰的雞皮帶著又嫩又香的雞肉！

板橋花之偈居酒屋的鹽烤手羽先烤得恰到好處

那個調味更是一絕，薄鹽提出雞汁，烤的油油嫩嫩香氣四溢，好像在吃整隻烤雞一樣好好吃

最喜歡雞皮這樣烤的恰恰的，裡面的肉卻柔嫩多汁

這個手羽先真的好吃到爆炸！

雞頸肉 80元

近幾年雞頸肉紅透各大居酒屋，Q彈有咬勁的口感真的很百搭

在板橋花之偈居酒屋也是很熱門，而且他們炭烤的功夫很讚，可以烤的雞頸肉都柔軟嫩口，不乾不柴還保有原本特殊的口感

推薦！ 剝皮辣椒牛肉捲 140元

這款幾乎就是每次必吃的料理了！

剝皮辣椒入菜就是無敵～到底是誰發明這麼開胃的辣椒啦！搭牛肉塗上醬料炙烤過～那個香氣四溢讓人口水直流

調味比較重，但非常搭！可以吃好幾串都沒問題

板橋花之偈居酒屋什麼東西都可以烤的多汁又柔嫩！

這個牛肉片居然也可以烤成這樣水噴噴的樣子，老闆真的很厲害哀

推薦！豚肉麻糬燒 130元

喜歡吃麻吉燒的孩子們，這款豚肉麻糬燒一定會超級愛

麻糬軟綿又有韌性的口感在料理中就是很獨特，搭配刷上烤肉醬的豬肉，變得香甜可口

上面沾上山葵又把這個富含赤子之心的沁甜味拉回成人的世界，畫龍點睛的很不錯！

光看那個油亮油亮的樣子，就讓人食指大動

大人小孩肯定都會喜歡這道豚肉麻糬燒

這幾道菜都超級下酒的！每一口都讓Dong驚喜萬分

每一口都很期待下一道菜會是什麼

必吃！ 月見雞肉丸 180元

Dong吃過很多間雙北居酒屋，但雞肉丸讓我推爆的真的沒有幾間

總是覺得雞肉丸大同小異，但板橋花之偈居酒屋真的讓我驚艷了

居然可以做到外脆內軟，雞軟骨打碎的顆粒剛剛好，不會太小讓你富含了咀嚼感

最棒的就是那個有一點點辛口感的醬汁

加上雞肉的香氣，再搭配蛋黃的滑順濃郁口感，讓整個雞肉丸子大大提升了一個檔次

瞬間變成高級漢堡排阿！

尤其是沾上那個蛋黃

沾越多越好吃！簡直讓人中毒！

午仔魚一夜乾 320元

板橋花之偈居酒屋的一夜乾處理得很好

魚肉的鮮甜跟油脂的香氣都保留在裡面，加上烤的恰恰的魚皮，裡面卻柔軟細緻的魚肉

真的很不錯！而且調味並不會過頭，鹽巴的掌握剛剛好！忍不住就吃光光了

必吃！ 明太子玉子燒 150元

這個Dong真的很愛，不僅好分食、又很滿足口感

炙燒過的明太子香氣逼人，一上桌就聞到香噴噴的明太子香氣

帶點流淌的流動感，夾起來又有柔軟綿密的玉子燒，真的觸碰到就很勾人味蕾

玉子燒本身的表現也很亮眼

應該是有用高湯下去烹煮，玉子燒咬下去滿滿濃郁的香氣，柔軟又多汁真的有夠幸福

烤筊白筍 100元

板橋花之偈居酒屋很貼心

筊白筍直接都幫你切好，也不用剝皮～很適合配清酒或比較爽口的酒～

雖然看起來不起眼，但可是水澪澪的保留住很多水分喔

可以嘗試加一些胡椒粉，也是很好吃喔

必吃！ 糖心蛋肉捲 110元

這個意外很搭哀！沒想到糖心蛋可以捲肉捲

不知道怎麼捲上去的，但好好吃喔～

就跟沾蛋黃醬一樣好吃，那個像是培根肉片在外面，油亮香甜的肉味，被蛋液包裹後真的很好吃

加上蛋白的口感，有點脆口又有點像果凍在整個串燒中變得很淘氣

有一種很有活力的口感搭配，讓人吃起來很喜悅～超推！

明太子山藥 150元

我覺得板橋花之偈居酒屋比例真的抓得很好，不僅是調味而已，在食材上搭配的比例也都很恰到好處

以居酒屋來說，更像是強調能吃到原汁原味的日式料理店

這樣的價位可以吃到這樣精緻的調味算是很划算了！

明太子山藥真的很怕一口氣加超多明太子醬，搞得一坨糊糊黏黏的

板橋花之偈居酒屋真的抓得剛剛好！不多不少卻又可以畫龍點睛的誘發你的唾液分泌

輕薄鋪在上面的明太子，經過炙燒後變得有點像他的外衣

又點口感又有一點點絲滑，加上脆口的山藥跟他黏呼的特性，清爽加上明太子的濃郁剛剛好！

必吃！ 藍媽媽私房鹹豬肉 230元

我只能說，我這輩子目前吃過的鹹豬肉

大概這道是最好吃的！

這個也太猛了吧～

肉保有咬勁之外，那個調味太厲害，有一種發酵卻又勾引出肉味的香甜

自然的肉汁甘甜味道很明顯，加上一點檸檬汁更對味

不會死前又可以吃的出肉甜味

有點像酒釀的風味，醇厚的讓人驚喜！

無酒精｜彈珠汽水沙瓦/蜜桃沙瓦 130元

板橋花之偈居酒屋除了酒水很多選擇，無酒精也是很亮眼

這兩款無酒精的沙瓦很繽紛，很適合拍照喔！

激推！ 和風蜜醬炸雞翅 230元

這個很涮嘴哀！一口接一口的蜜汁醬料

讓人無法抗拒～而且外表香酥淋上蜜汁醬，加上柔軟又鮮嫩多汁的雞肉，真的有夠好吃

撒上芝麻好吃又好看！

方便分食口味又好，好友聚餐必點！

超好吃！ 酒蒸大蛤蜊 320元

這個蛤蜊又大顆又飽滿！吃起來真的是太過癮了！

裡面的湯還可以喝，有夠鮮甜

幾乎跟停車幣一樣大的蛤蜊肉

裡面水嫩嫩的都是湯汁，鮮味在口中爆開超爽！

明太子炒烏龍 220元

板橋花之偈居酒屋的明太子炒烏龍一點都不膩口

他用的可不是普通的鮮奶油，板橋花之偈居酒屋他們的炒烏龍可是用鮮奶去煮的！

Q彈有咬勁的烏龍麵，配上鮮奶收汁的白醬

奶香十足又不油膩，第一次吃到這麼好吃的白醬炒烏龍哀！

整個吃完只能說，板橋花之偈居酒屋真的是顛覆我對新北居酒屋的想像，居酒屋可以吃到精緻日料的口味真的很了不起！新北居酒屋、新北喝酒我推薦板橋花之偈居酒屋！聚餐居酒屋必吃美食餐廳！

店家/景點資訊

店家名稱：花之偈居酒屋-板橋店

所在地址：220臺灣新北市板橋區漢生東路63巷2號1樓

營業時間：日 一 三 四 五 六 18:00-01:00

店家電話：02 2258 8830

評價：★★★★★ Google即時導航





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