台中高級火鍋推薦《初美涮涮鍋》，與知名甜點店聯名檸檬塔，現榨蘋果多多超好喝，從前菜到甜點都超優秀，和牛軟嫩好吃，還有活體海鮮，食材高檔超喜歡。

初美涮涮鍋 在哪裡?

地址：台中市西區向上路一段465號

電話：04 2475 7775

營業時間：17:00–00:00

店家官網：FB粉專、IG粉專

當月壽星：出示證件贈送檸檬塔

這間《初美涮涮鍋》是近期新開幕的台中高級火鍋，位在台中市西區向上路一段上，門口有很多機車格，附近也有很多收費停車場，交通滿方便的，環境真的很有質感。

最吸引我的是《初美涮涮鍋》甜點是跟台中知名甜點店1%bakery聯名檸檬塔，沒想到火鍋店的甜點可以這麼高檔，然後飲料也很用心，竟然有現榨蘋果汁，完全不輸飲料店超有水準，我還去問店員是不是有開飲料店，太好喝了吧，敲碗再開一間飲料店。

初美涮涮鍋 環境介紹

《初美涮涮鍋》環境很優裝潢很美，燈光明亮，座位乾淨有設計感，是採一人一鍋制，最大桌有到8人桌，一家人可以一起吃火鍋不用分桌。旁邊還有一區有兩個相鄰的六人大桌，如果人多分兩桌也很近唷。非常適合慶生聚餐。

初美涮涮鍋 套餐介紹

《初美涮涮鍋》是單人套餐形式的火鍋，套餐都有附開胃菜、前菜、時令野菜、湯頭、主食、副餐、飲品、甜點，一共8道，每人低消一份套餐，身高超過120公分，6歲以上孩童酌收400元共鍋費，單點達400元就可以抵共鍋費用歐。

之前就一直再找這種套餐式的高檔火鍋，想說朋友家人生日可以來用餐，喜歡那種一道一道出餐，可以優雅吃火鍋的店，這間《初美涮涮鍋》超適合，高貴不貴物超所值。會讓人充滿期待。

初美涮涮鍋 高檔食材

開胃菜－魚介茶碗蒸

首先《初美涮涮鍋》開胃菜是魚介茶碗蒸，我個人超愛吃茶碗蒸的，上面有鮭魚卵，重點底部還有驚喜，吃到最後發現底部還有干貝，真的是很用心耶，光茶碗蒸就跟別人不一樣。

前菜－瑪格莉特羅馬披薩

《初美涮涮鍋》前菜三選一有瑪格莉特羅馬披薩、鹽燒島嶼海魚、極鮮日本生蠔，前菜一點也不馬虎耶，直接是主餐等級的前菜。

火鍋店出現披薩也是很奇特，上面有瑪芝瑞拉起司跟芝麻葉，披薩烤的恰到好處，餅皮鬆軟好吃，且分量適中，滿像在吃排餐前菜的感覺，很有儀式感。

前菜－鹽燒島嶼海魚

這個前菜鹽燒島嶼海魚擺盤相當精緻可口，明明在火鍋店，卻感覺好像來到日本料理店，海魚烤的魚皮微焦，魚肉厚實且鮮嫩，淋上金桔吃起來微酸更提味。

前菜－極鮮日本生蠔

如果選生蠔要另+66元，但我真的覺得生蠔好划算，有夠大顆，後面加購價也是66元，如果前菜有選擇障礙，建議可以先選一個披薩或海魚，然後在+66元加購生蠔，這樣一次可以吃到兩種前菜唷。

不得不說《初美涮涮鍋》生蠔真的有夠大有夠新鮮，直接可以生吃的，不要丟下去煮唷，淋上金桔後一口下去，嘴裡滿滿的海味超鮮，老公吃得十分滿意，推一個。

湯頭－日高昆布、燒津柴魚

《初美涮涮鍋》湯頭有日高昆布、燒津柴魚兩種，我們兩個人開兩鍋，直接兩種湯底各一，都可以吃看看，還可以交換喝，兩種湯底都很順口，原湯來講柴魚湯比較濃郁，昆布湯比較清爽。

我們柴魚鍋主要拿來煮肉跟蔬菜，昆布鍋主要拿來煮海鮮，因為我們有點極奢海饗盛合，會有雜炊服務，最後會使用其中一鍋湯底煮海鮮鍋，建議肉跟海鮮分開煮，最後用海鮮那一鍋去煮海鮮粥美味到爆。

菜盤－鮮採時蔬

《初美涮涮鍋》菜盤擺得也很美耶，且菜盤超健康的，都是青菜跟菇類，有高麗菜、奶油白菜、雪白菇、香菇、絲瓜、番茄等，其中比較特別的是東昇南瓜、栗子地瓜、白龍王水果玉米，是外面比較少見的蔬菜品種歐。

主食－初海極上盛合$1450

主食部分我們點了極奢海饗盛合。是以海鮮為主的套餐，還可以超優惠價格加購肉盤，變成海陸大餐，另外點極奢海饗盛合，會有雜炊服務，記得留一鍋湯底來煮。

初海極上盛合海鮮盤有日本干貝、東北角透抽、島嶼海魚、東石寸蛤、台灣白蝦，其中白蝦還已經去好殼了很貼心耶，東北角透抽也是給一整尾超霸氣，干貝超肥美大顆，煮半熟就可以吃。

主食－澳洲巧克力和牛嫩肩

點極奢海饗盛合，除了主食一大盤海鮮外，可以超優惠價格加購肉片，這個澳洲巧克力和牛嫩肩單點原價1130元，加購價只要659元，等於半價就能吃到好吃的澳洲巧克力和牛嫩肩。

據說澳洲飼養員每天餵食約2公斤的巧克力給和牛，所以牛肉味道才會這麼鮮美，有入口即化的感覺，重點巧克力和牛嫩肩真的有榛果的香氣，超級軟嫩好吃，真不愧是吃巧克力長大的和牛特別美味。還有附上蛋液可以沾著吃唷。

主食 －西班牙伊比利梅花豬

另一個主食我們點的是頂級肉品區的西班牙伊比利梅花豬，個人超愛伊比利梅花豬，很多不吃牛的朋友我都會推薦他們點伊比利梅花豬，油花豐富均勻，吃起來跟高檔牛肉一樣軟嫩，是媲美prime牛肉嫩度的肉片，超級好吃。

套餐有兩種肉品形式，喜歡大份量的可以選雙主食極上雙旨肉盛合，可以A+B區各選一種，價位落在1180~1980元，分量會比較多，但就是一種比較高檔的肉品搭配一種比較平價的肉品。

如果想全部吃高檔肉品，也可以選初美旨肉逸品單一頂級肉品區，價位1180~2280元，價位差不多，看自己喜歡哪一種。另外店家有附兩種醬料分別是胡麻醬、金桔醬，兩種醬料沾肉跟海鮮都超好吃的。個人超愛胡麻醬。

副餐－烏龍麵、溫泉和牛滷肉飯

副餐可以選 米飯/烏龍麵/冬粉(擇一)，或是加$79元升級溫泉和牛滷肉飯，烏龍麵很Q且滿大一盤，我們煮好烏龍麵後搭配店家的沙茶醬、辣椒、蔥花拌一拌超好吃。

溫泉和牛滷肉飯必點，那個溫泉蛋爆漿蛋黃真的太邪惡啦。且和牛滷肉超夠味，兩個人搶著吃這碗超讚。

初美涮涮鍋 飲品手搖杯

鮮榨紅蘋樂多、鮮榨香檸樂多

不得不說《初美涮涮鍋》的飲料也太強了吧，差點以為是哪一家飲料店進駐，直接現榨蘋果汁也太狂，我們點了一杯鮮榨紅蘋樂多，一杯鮮榨香檸樂多。

蘋果直接現場整顆榨給你，且用了兩顆蘋果，加兩瓶多多耶，也太重本了吧，有夠好喝，喝完一杯覺得意猶未盡，若一杯不夠可以再加購歐，套餐加購價超划算的。這樣吃完出去也不用在另外買飲料了，一舉兩得。

初美涮涮鍋 聯名甜品-1%bakery

黃澄澄檸檬塔

竟然直接跟台中知名甜點店1%bakery聯名，之前就超喜歡吃1%bakery的甜點，之前朋友彌月還跟1%bakery訂彌月蛋糕，竟然在《初美涮涮鍋》就能吃到黃澄澄檸檬塔，這個是1%bakery店裡有在賣的檸檬塔唷。口味上微甜偏酸，喜歡吃酸的會很愛，好吃又好拍。

琥珀焦糖布丁

琥珀焦糖布丁上面有香草籽，布丁綿密順口，濃郁的蛋香，搭配甜度適中的焦糖醬，大人小孩都會喜歡的口味。

初美涮涮鍋 打卡禮東石寸蛤

打卡禮東石寸蛤11顆

《初美涮涮鍋》不定期會推出優惠活動，目前的活動是打卡送東石寸蛤11顆，蛤蠣真的很新鮮很大顆，尤其煮湯後，湯頭還會變得更鮮甜，記得打個卡，直接送一盤超大器。

初美涮涮鍋 套餐加購優惠

極上墨魚花枝漿、極上花枝蝦漿

除了套餐之外，後面單點的菜單都有標註套餐加購價，海鮮、肉片、飲料等都可以加購，且不限制加購幾樣，只要有點套餐都可以加購想吃的海鮮。

個人很推這個花枝蝦漿跟墨魚花枝漿，加購價只要149元就這麼大一份，花枝蝦漿看得到整尾的蝦子，還很多尾，可以自己分成小份下鍋煮，墨魚花枝漿也幾乎每一口都可以咬到Q彈的花枝，真的很真材實料。

初美涮涮鍋 活體海鮮

時令海鮮－青嘴魚

《初美涮涮鍋》有各種時令海鮮可以點，有帝王蟹、波士頓龍蝦、各種魚類等活體海鮮，可以詢問店家當天有甚麼時令海鮮，然後會現抓出來秤重，再依照克數計算價錢，今天點的這個是青嘴魚，一開始店員介紹的時候我一直聽成親嘴魚，想說這魚嘴嘟嘟的很會親嘴的意思嗎也太可愛。

如果是點魚類，店員會先把魚處理過，也會切成一塊一塊的再端上桌，原本看起來感覺好像沒有很大尾，結果切好上桌也太大一盤，魚肉很多耶且都切滿厚實的。青嘴魚的肉質紮實有彈性，且膠質很豐富，煮完魚肉火鍋剛好變成魚湯，湯頭更鮮甜。

初美涮涮鍋 海鮮粥

前面有提到如果有點極奢海饗盛合，會有雜炊服務，我們把煮海鮮那一鍋湯底給店員幫忙煮粥，店員還很貼心幫我們把沒吃完的料放回去鍋內。

這個海鮮粥真的太美味，裡面有滿滿我們剛煮的海鮮的精華，蛤蠣、鮮魚、蝦子等，真的是鮮到不能再鮮，超級好吃，如果有點龍蝦也可以把蝦膏留著煮粥歐。

初美涮涮鍋 總結

個人覺得《初美涮涮鍋》有別於其他高檔火鍋店，前菜、甜點、飲料都與眾不同，讓人覺得很驚喜，前菜還覺得很像在吃日本料理還是無菜單料理，後面飲料甜點感覺很像在吃下午茶，一間火鍋店可以有這麼多重的享受真的滿特別。

重點本身用的食材都很高檔，不管是肉品還是海鮮都很有水準，且有提供套餐加購價真的很棒，超大顆生蠔加購價才66元真的很想一次來好幾顆，覺得《初美涮涮鍋》食材對得起價位，會想再回訪。。

初美涮涮鍋 停車場資訊

提供《初美涮涮鍋》附近的付費停車場資訊，鄰近有四個停車場，路邊也很多停車格唷。

初美涮涮鍋 菜單

《初美涮涮鍋》菜單在這。提供幾頁套餐價格以及飲料菜單給大家參考，完整菜單可以看初美涮涮鍋FB粉專

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此篇文章與初美涮涮鍋合作

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