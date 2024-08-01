台北韓式炸雞推薦！重慶南路超人氣熱門美食推薦、台北車站好吃炸雞、台北市中正區必吃美食

來自韓國釜山的炸雞品牌「Bonchon Chicken 本村韓式炸雞」以其超薄皮、極致酥脆口感及獨家醬料

重新定義了人們對韓式炸雞的認知 還曾被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」

至今 Bonchon 已在全球10個國家擁有450多間分店

包括泰國、新加坡、菲律賓和美國紐約...等地

喜愛韓式炸雞的小夥伴們們千萬不要錯過這個品嚐「炸雞的黃金標準」的好機會！

原文: Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜韓式炸雞控快衝！紐約時報評為「紐約最美味炸雞」酥脆外皮 鮮嫩多汁一吃就愛上。菜單價位(台北韓式料理)

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:Bonchon Chicken 本村韓式炸雞-重慶南店

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞電話:02-2311-0345

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞營業時間:11:00-22:00 詳見官網或google商家資訊

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞官網: 點我

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞ＦＢ: 點我

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞ＩＧ: 點我

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞地址:台北市中正區重慶南路一段121號(鄰近捷運西門站、台大醫院站)

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以Bonchon Chicken 本村韓式炸雞為主

文章內有Bonchon Chicken 本村韓式炸雞地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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本村炸雞（Bonchon Chicken）（본촌）於2002年在韓國釜山誕生 其名稱在韓文中代表著「我的故鄉」之意

自成立以來，本村炸雞迅速在韓國和全球各地擴展

包括美國、菲律賓、泰國、柬埔寨、越南、緬甸、新加坡、法國、寮國等國家

目前 本村炸雞在全球10個國家擁有超過450間分店

除了招牌的韓式炸雞外 本村炸雞還提供多種韓國料理 向全球展示韓國的文化

由於其優質的口感和風味 本村炸雞被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞-重慶南店位於台北市中正區重慶南路一段121號

鄰近捷運西門站、台大醫院站交通相當方便 設計注重現代感與傳統韓國元素的結合

營造出既時尚且溫馨的用餐環境 讓顧客在享受美食的同時 也能感受到韓國文化的魅力

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞用餐環境 亮麗的紅色加上炫麗的燈光渲染

現代感十足 有種韓式夜店的感覺 牆上掛著大電視轉播運動賽事 增添了活力

一邊的螢幕播放著運動頻道 讓整體氛圍更具輕鬆感

高背沙發卡座和高腳椅 提供舒適的用餐體驗 走道寬敞 讓人感覺更加自在

無論是小型聚會還是大型聚餐 都能在這裡找到合適的座位 相當適合約會或是朋友聚會一起來

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞菜單價位: 點我

每桌上都有QR Code可掃瞄點餐

主要有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀三種口味

部位則是有綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳...等部位可選擇

有大、中、小三種不同的份量 價位從119元到519元

另外還有多種韓式料理 豆腐鍋、辣炒年糕、豬肉，石鍋拌飯、酒類....等選擇

本村炸雞 Bonchon 消費須知 用餐限時120分鐘 內用另加10%服務費 身高110公分以上 低消200元

本村炸雞 Bonchon 會員優惠 首次加入會員可享免費飲品 另可累積消費點數以換贈各式餐點

送餐還是可愛會說話的阿本、小村機器人來送餐

不得不說這機器人送餐真的很厲害 可以精準的把餐點送到桌邊

在取餐完成後 點選螢幕取餐完成 機器人就會離開去送下一桌了

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜本村炸雞

分別有綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳...等部位可做選擇 份量則是有大、中、小三種

價位從$119元 - $519元不等 依照部位搭配份量而有所不同

ＹＵＮＯ當天點的是綜合中份 包含2腿+6翅 每一份炸雞都可以選兩種口味

(招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀三選二) 我們點了招牌蒜醬及秘製香辣

本村炸雞以獨特的雙重炸製手法 讓外皮更加酥脆 內裡則能保持多汁鮮嫩

手工刷醬也使得炸雞 能更均勻且細膩的包裹著炸雞

綜合炸雞有二腿加六翅

招牌蒜醬是挑選韓國昌寧濕地培育的優質大蒜做為主原料

與台灣的大蒜味道有些許不同 蒜味獨特而迷人 味道更佳層次感更豐富

秘製香辣 辣度不低 一入口香辣滋味就在口腔綻放 相當有感 一旁還有附上醃漬蘿蔔可解膩

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜豬肉泡菜鍋

泡菜湯是韓國人最基本的家常菜色 豬肉讓泡菜湯的口感更加溫和

開胃的泡菜和有彈性的豬肉 配上鮮嫩的豆腐 一起吃的感覺超滿足 滿滿的泡菜吃起來超級開胃

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜韓式炒牛肉

牛肉以香菇、洋蔥、紅蘿蔔絲拌炒 鹹香十足

配上新鮮蔥花 包裹著一旁的生菜、芝麻葉一同享用

營養滿分 層次感十足 私心建議如果生菜更多就好嚕

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜辣炒年糕(起司)

看韓劇時電視裡的人都會拿著一份「辣炒年糕」

趁熱吃超好吃 口感Q彈有咬勁 帶點微辣度 口感層次很豐富

加上起司 奶香十足 起司控絕不能錯過

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜香檸蜜桃荔枝、柚香蔓越莓

蜜桃荔枝果香搭上鮮榨檸檬汁酸v帶點甜的滋味

柚香蔓越莓則是帶著水果香甜和蔓越莓微酸的味道 喝起來都很消暑解渴

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞｜綜合莓果冰淇淋可頌鬆餅

飯後當然要來份甜點啦！可頌鬆餅口感香脆帶Q勁 搭配上莓果酸酸甜甜的滋味

再加上冰淇淋 甜點控一定不能錯過

經過附近時不妨也來Bonchon Chicken 本村韓式炸雞嘗嘗看吧!!