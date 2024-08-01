成功鎮上的「成功海銀行」的建築前身為土地銀行，現今改建而成海鮮風味餐廳，帶點文青風格，還有展示海女海中作業所用的工具，除了是餐廳，還是個體驗工作室，有海女潮間帶的活動可以報名體驗。店內提供的套餐都是以海鮮為主，船長頂浪套餐、海女潮間帶套餐，海味豐富又多樣化，使用在地漁獲以及道地的在地海味小菜，是個有歷史意義餐點又很有梗的海味餐廳！

Table of Contents Toggle

成功海銀行 營業資訊

成功海銀行

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：台東縣成功鎮中華路66號( 地圖 )

電話：08 985 1552

營業時間

星期一: 11:30 – 19:30,

星期二: 休息,

星期三: 休息,

星期四: 11:30 – 19:30,

星期五: 11:30 – 19:30,

星期六: 11:30 – 19:30,

星期日: 11:30 – 19:30

星期一: 11:30 – 19:30, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 11:30 – 19:30, 星期五: 11:30 – 19:30, 星期六: 11:30 – 19:30, 星期日: 11:30 – 19:30 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

成功海銀行 位置｜環境

成功海銀行位於成功鎮中華路上，算是位於成功鎮的中心位置，門口還有保留原本泛黃鏽蝕的台灣土地銀行招牌，有濃濃的年代感。

成功海銀行一樓跟騎樓都可以用餐，內用空間有冷氣 (夏天很重要！)，二樓則是弄成像是手做教室的空間。

仔細看一下店內的裝潢擺設，吧台上的燈光是用魚船上的照明燈以及魚叉結合，上桌的餐盤以及吧台檯面是用舢板切割而成的，一切都與海有關。

店內還有一個小空間特別介紹海女下海採集漁獲時的工具，以及台東在地的海鮮漬物小菜。

成功海銀行 菜單

每一道餐點都是以海鮮為主，番茄鮮魚湯麵、飛魚昆布湯麵、魚乾滷肉拌麵、拌飯，甚至還有飛魚漢堡！連甜點飲料都很海味，柴魚巴斯克、鳳梨海草氣泡飲，每一樣都很有在地特色。

成功海銀行 餐點

海女潮間帶套餐

海女套餐麵碗上直接大器的放上一隻烤飛魚，柴魚湯頭搭配拉麵，不得不說這湯頭真的非常好喝，天氣太熱沒有食慾不想吃麵，湯倒是喝的沒完沒了，喝起來柴魚的甘甜味十足，加上烤過飛魚加入湯頭中，喝起來更多了一股野性的海味，飛魚吃起來刺很多，魚肉比較粗一些，感覺是增添香氣的功能比較多一些。

小菜則有涼拌海菜、月光螺、醃漬螺貝類，其中醋漬的螺貝類酸甜開胃，雖說小顆了點，但是會一顆一顆接著吃，吃到欲罷不能。

船長頂浪套餐

船長頂浪套餐則是使用三種當季漁獲加上番茄熬煮到六～八個小時，是濃厚馥郁的濃湯拉麵，搭配花生豆腐、涼拌海菜、炙燒旗魚生魚片，朋友吃了也是額樂到不行，直說湯頭好好喝。

山林野草沙士｜鳳梨海草氣泡飲

山林野草沙士加入了馬告葉、月桂葉、月桃籽與洛神熬煮的糖漿，杯緣再抹上手炒的長濱海鹽，喝起來真的是像沙士的味道，只是更清爽些；鳳梨海草氣泡飲添加了馬告葉、刺蔥、海草以及月桃熬煮的糖漿，要攪拌均勻比較有味道，淡淡的酸甜味，非常清爽。

整體說來很喜歡「成功海銀行」所營造出來的氣氛，有創新的餐點又有傳承海上故事的教育意義在裡頭，現在剛好是台東國際熱氣球嘉年華的活動的期間，推薦可以趁著暑假期間來台東玩耍一番，可以將「成功海銀行」排入行程裡喔！

更多台東美食旅遊