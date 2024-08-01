高雄首創無菜單燒肉來了， 明燒肉 文自旗艦店升級了

改成無菜單方式，重點能舒適優雅用餐、全程專人代烤，太棒了!

首間有無菜單方式的燒肉美食

明燒肉 文自旗艦店分為三種雙人套餐價格:7,000元、8,800元、12,800元

無菜單燒肉套餐可以吃到頂級肉品、活體龍蝦、日式板前料理等等

真的是全程專人代考、專人服務，輕鬆享用每一口鮮味食材

。壽星08/12開始，同桌點套餐即依照人數免費贈送龍蝦，幾套就送幾位幾隻<限量有限，送完為止>

。父親節蟹蟹爸活動，到店消費留五顆星即送（干貝松葉蟹握壽司兩貫）

。七夕情人節中華店點8,280元套餐、文自店點12,800元無菜單，三天前完成預訂即送質感乾燥花一束。

明燒肉 文自旗艦店 無菜單燒肉 (採預約制)

位置：高雄市左營區文自路559號

電話號碼： 07 350 6034

營業時間：11:30-14:00（最後收客13:00）、17:30-22:00（最後收客20:30）

IG：https://www.instagram.com/ming.flagship/

線上訂位：https://inline.app/booking/

粉絲團：Facebook

明燒肉 文自旗艦店 鄰近交流道旁，百坪占地的燒肉專賣店

很多朋友宴客、慶生、聚餐都會來，門口就可以停車，用餐好便利

不僅有板前位置，還有獨立包廂，多人聚餐可以擁有獨立包廂用餐

明燒肉 文自旗艦店目前改為無菜單燒肉，採預約制、食材都是主廚團隊新鮮備料

採用開方式板前作業，讓消費者都可以清楚看到食材用料、海鮮活撈烹飪料理

使用最頂級要價不菲的幾十萬蒸烤箱、還有起炭爐（炭火生火專用）

利用旋風的方式讓精炭快速均勻受熱

開放式作業，坐板前用餐的饕客就能享受現場烹飪的臨場感

相當日系的明燒肉旗艦店，跟朋友聚餐吃燒肉好幾次

目前改為無菜單，三種雙人套餐價格:7000元、8800元、12800元

每人低消2000元

現場還有活體海鮮、海魚、松葉蟹、澎湖海鮮等等水產可單點

很少有燒肉店花費活水養殖，想吃最新鮮就到明燒肉

都是活體，現撈現秤重告知消費者價位~

一蟹多吃，可以吃到多樣變化

擁有超大的和牛肉櫃，算是全高雄最大的！

很貼心，四周都會有除濕機、空氣清淨機

吃完燒肉身體都不會臭臭的深受很多女生喜歡

當天享用了雙人7000元套餐，還有單點一些現撈海產

餐前開胃菜，無菜單料理基本上菜色都會有變化

當天吃到黃金泡菜，很開胃帶有尾韻辣度～蒜香十足！

當天有單點其他海鮮，海魚、海鮮都是新鮮活撈

都是時價，現場會秤重告知價格

單點了活鮑魚、金虎石斑、菲律賓沙母螃蟹（熬煮螃蟹粥）

干貝竹炭甜筒

不僅有創意還很視覺，儀式感滿滿的，帶女孩子來約會吃無菜單燒肉吧！

海苔處理過，咬下整個很酥脆口感

使用北海道生食級干貝、搭配新鮮水果丁、麥片、日式醋凍等食材

口口都有不一樣的口感呈現，視覺味覺瞬間達到一個滿足

涓豆腐

底下是涓豆腐，搭配山藥、葡萄柚、鮭魚卵、松葉蟹肉、秋葵、魚子醬等等

淋上主廚特製的芒果優格醬汁，帶有芒果香氣

滑嫩涓豆腐帶出豐富口感

帶一點楊枝甘露的芒果與葡萄柚果肉風味，保有松葉蟹甜味

餐點都會等待客人吃完，再進行下一道菜上桌

掌控客人的用餐速度，主廚團隊新鮮烹飪製作

青甘生魚片、鮪魚中腹

老闆都會引進澎湖海鮮、新鮮海魚，吃燒肉還可以吃到正港鮮味的海鮮料理

而且都是很厚切！！對得起高價格的美味享受

青甘生魚片好好吃，整個很軟綿口感

很細緻帶嫩度，搭配一點哇沙米醬油就很好吃

保有油脂的鮪魚中腹，入口軟嫩帶出炙燒過的香氣

馬祖牡蠣

嚴選馬祖，使用日本清酒浸泡再做烹飪

整個滑溜順口，咬下會爆出超甜飽滿鮮味

可以搭配底下炸馬鈴薯絲，有夠唰嘴好吃

餐點跟擺盤都不馬虎，加上當天食材搭配主廚的精湛廚藝

鰆魚荒焚煮

使用日本清酒、日本醬油，帶有紅燒般的烹飪方式，整個很入味

使用正宗日式漆碗，器皿絲毫不馬虎

香菇咬下也會爆出湯汁，紅蘿蔔好軟嫩香甜

魚肉很厚食，帶咀嚼口感

引出甘甜醬汁風味滋潤，新鮮好吃

蒜蓉鮑魚（單點）

使用活撈鮑魚烹飪，搭配特製蒜蓉提味

使用高級蒸烤箱，整顆韓國鮑魚的鮮味都鎖住

咬下很細嫩，爆出水嫩引出蒜蓉提味，保有甘甜滋味

雙人套餐都有附飲品，服務人員會拿菜單給予挑選

海膽蒸蛋

海膽製作的蒸蛋，搭配鮭魚卵、魚子醬

選用蛋殼容器裝，底下還有鳥巢

整個飽滿甜味爆出鮭魚卵鹹香鮮味提味

主餐上桌前，會提供水果醋飲

可以緩和口味，去除口腔的異味

前菜、開胃菜吃的差不多，就開始要進入燒肉主餐

就會把炭火放入烤爐中

燒肉六宮格

。西班牙伊比利 松坂豬

。西班牙伊比利 帶骨里肌

。西班牙伊比利 梅花豬

。櫻桃鴨胸

。雞松坂

。西班牙伊比利 豬肋條

都是冷藏肉品，手工切的肉肉

想吃好一點可以另外單點

台灣黑牛牛舌(單點)

有夠厚切的，喜歡吃牛舌很推薦單點～

燒肉都會有專人整場代烤，不用忙碌用餐，真正的享受

搭配三款醬料：昆布鹽、菌菇鹽、燒肉醬

燒肉醬都是獨家熬煮製作，帶有蒜香甘甜

西班牙伊比利 松坂豬

最愛的松坂豬，烤到金黃酥脆帶有細緻油脂香

不用沾醬就可以吃到最原始的豬肉甜味

很焦香，炭火烤就是格外香

還可以搭配昆布鹽，好好吃～

清蒸金虎石斑（單點）

很推薦可以點海魚，都是活體打撈現烹飪

當天挑選清蒸的方式烹飪，帶出最鮮美細嫩肉質

真的可以吃到新鮮風味，還帶有飽滿的膠質會黏嘴巴唷！

清蒸方式簡約醬汁調味，帶出甘甜與石斑本身的海洋鮮味

西班牙伊比利 豬肋條

帶有焦香酥脆口感，趁熱吃最好吃

整個脆度與Q度，越吃越香甜

保有細緻油花，很香阿～

像我本身很愛吃原塊肉無醃製，就很愛來吃明燒肉

如果有點粥，都會有最臨場感的現刨柴魚

主廚會把整個柴魚木箱搬到桌邊，現刨帶出柴魚香氣瀰漫

這些柴魚片都會倒入粥品內熬煮，提出甜味、鮮度

菲律賓沙母粥（單點）

使用高湯搭配熟米，需要熬煮20分鐘

淋上海膽蛋液增加稠度、香氣，飽滿香甜的螃蟹粥

一整支的沙母螃蟹下去熬煮

整個細膩螃蟹肉，咬下都是蟹膏肥美的香甜

每一口粥都是濃稠口感，整鮮味、鹹香都很入味

保有螃蟹本身的海洋鮮度

雞松坂

好好吃的雞松坂，帶有脆度焦香

怎麼可以把雞松坂烤的這麼好吃，香阿！

西班牙伊比利 豬肋條

霸氣的豬肋條，都會貼心的切割成好入口的大小

而且很多肉品都要很重視火侯控制，讓燒肉在最佳的風味下出爐最好吃

來這裡吃無菜單燒肉，不用忙碌～～爽爽大口吃大口享受！

帶有油花香氣，外皮焦香帶出豬肉的甜味

骨頭上的肉質更是焦香，很多饕客跟我一樣愛啃骨頭

鹽焗龍蝦

套餐內就可以吃到活體龍蝦料理

目前採用無菜單方式，會依據主廚當日的烹飪方式出餐

帶有法餐的擺盤，還加上了特製調味、法式油醋

整個鹹香帶出龍蝦鮮味

還貼心的把龍蝦肉取出來，可以很優雅的吃

還可以沾上油醋提味，帶法餐料理風勢

很邪惡的單點牛舌，超級肥厚阿～

台灣黑牛牛舌

會切割成適當的大小，每一塊都帶有厚度

帶有嫩與咬勁，還保有脆度唷！

牛舌搭配蔥鹽就是美味～

櫻桃鴨胸

整塊鴨胸下去烤，鴨肉絕對不可以全熟

太熟就太老，口感會偏硬

利用熱度自然熟成，讓鴨肉湯汁都封鎖著

所以切片後，每一片鴨胸都保有湯汁

軟嫩口感，爆出櫻桃鴨胸的濃郁滋味

高雄燒肉店唯一有爐端燒，檯面都是獨家打造

相當日系作法，用來烤魚、烤蝦、烤長條烤物

使用菲律賓的冰鮮大草蝦，透過 爐端燒 燒烤

整個讓蝦肉吃起來更加彈牙，會把蝦殼的鮮味都滲入蝦肉內

連蝦頭都很好吃，桌邊不僅代烤

都會貼心的切割、切片，讓消費者可以很便利用餐

每一口都是彈牙口感，好鮮阿！！好甜好好吃～

排翅羹湯

使用養殖的排翅，雙人套餐每人都會有一碗

帶有滑溜順口的排翅，可以加銀芽、醋提味

增加羹湯的清脆口感

OX醬炒飯

當天最後還有米飯，吃到的是 OX醬炒飯

OX醬還是自家主廚自家特製，米粒很分明香噴噴

整個很鹹香夠味，雖然吃很飽，還是被這份炒飯給迷惑了！

烤糰子

很可愛的是飯後甜點居然是日式烤糰子，整個很有儀式感

把整個小烤爐，裡面還有炭火直燒

底部的烤糰子會帶有焦脆口感

搭配靜岡抹茶粉、沖繩黑糖醬汁、熊本的黃豆粉，可依據個人口味來沾

日式抹茶很濃厚，抹茶香中帶尾韻苦韻，非常京都味

二樓還有包廂、隔間，隔間低消是一萬元

二樓半開放式包廂$15000（最多六位）、包廂無電視$20000（最多六位）、包廂有電視$25000（最多六位）

VIP大包廂最多14位$40000

都是全程有專人代烤，可以輕鬆聚餐吃美食，不用忙碌

很多生日抓周、商務聚餐、宴客都會特地來明燒肉用餐

明燒肉【高雄前金炭火燒肉餐廳】

地址：雄市前金區中華三路180號

營業時間：17：30~01:00

電話號碼： 07 285 9125

IG：https://www.instagram.com/mingbbq/

粉絲團：Facebook